Госдепартамент США объявил о старте проектов малых модульных реакторов в Украине
Всего будет три партнерских проекта. США и Украина договорились о реализации проектов использования технологии малых модульных реакторов, которые помогут Украине стать лидером в сфере безопасной атомной энергетики и декарбонизации промышленности.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegraf.
"Сегодня на Конференции ООН по изменению климата в Баку, Азербайджан (COP 29), заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о трех партнерских проектах в рамках программы "Основная инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов" (FIRST), - говорится в сообщении Госдепартамента.
Первый - это производство чистого топлива на базе демонстрационного завода с использованием технологии малых модульных реакторов.
На втором этапе этого проекта (первый этап был объявлен на COP 27) будет построен демонстрационный завод в Украине для производства чистого водорода и аммиака (ключевого компонента для сельскохозяйственных удобрений) с использованием модульной технологии ММР.
Проект выполняется многонациональным консорциумом из Японии, Республики Корея, Украины и США.
Второй проект - это переход угольных электростанций Украины на безопасные атомные электростанции ММР, используя имеющуюся инфраструктуру и переквалификацию рабочей силы.
Планируется провести исследование расположения и осуществимости, разработать комплексную стратегию интеграции в энергетическую сеть и предоставить консультативные услуги по переходу от угля к ММР.
Третий проект разработает дорожную карту и предоставит техническую поддержку для восстановления, модернизации и декарбонизации сталелитейной промышленности Украины с использованием ММР. Дорожная карта предусматривает использование чистой электроэнергии, тепла и водорода, произведенных ММР, для создания экологически чистой стали.
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А які критерії небезпеки у разі влучання КАБу у цей ММР?
Напевно вирішили свої особисті мільярди доларів на вітер викинути.?
Це багаторічні системні масштабні багаторівневі проекти, в яких інвестори мають відповіді і на ваші запитання і на вашу цілком логічну стурбованість.
Не переживайте - все буде файно.
Що якийсь пурець- піарщик написав на паркані " б..я буду"?
Потужні Клоуни у владі винаймають таких же Клоунів,- набалдашників, що б рекламувати чергове " велике крадівництво" на " мериканьських реакторах"?
А ху- ху, не хо- хо, клоуни дешеві?
Але питання по цим міні атомним електростанціям почалось опрацьовуватись американцями з Україною ще у 2014році при минулій владі. Подібні енергетичні проекти - це проекти на десятиліття.
Все що може зробити будь-яка влада в цих проектах - або певною мірою сприяти стратегічним інвесторам, або гальмувати чи блокувати, вимагаючи свою долю.
Ніхто вам, розкрадачам бюджету вже недозволить фінансувати аферу із десятком розкиданих по країні реакторів, які на порядок підвищують ризик радіоактивного забруднення у разі потраплянні російської ракти, під час наступної. війни.
А стратегічні енергетичні інвестори зі США до них не мають жодного стосунку.
Не беріть приклад із Зеленського, який з-за своєї дурості готовий ''пересратися'' з усім цивілізованим світом.
Також не беріть приклад з Кравчука і Кучми, які переживаючи за ядерну безпеку віддали тактичну і стратегічну ядерну зброю москалям, а отримали навзаєм фількіну грамоту під назвою меморандум.
Усі країни, куди заходять великі американські інвестори в сфері атомної енергетики автоматично потрапляють під особливий безпековий захист США - навіть регулярна зміна влади у Вашингтоні ніяк не зменшує цього фактору. Тому, що будь-яка влада у США зобов'язана захищати своїх стратегічних інвесторів у цій галузі у будь-якому куточку земної кулі - вони завжди мають надпотужне лобі при будь-якій владі у США.
Бажаю вам успіхів - і по менше антиядерної романтики.
Ти б ще сюди Отамана Сірка припер
Це який такий "собливий захист"американці будуть надавати побудованим за рахунок держдбюжету України обьєктам?
Тобі особисто мосінку видадуть одстрілюватися від КАБів?
Не переводь стрілки, піарщик недолугий, мова йде не про існуючу ядерну енергетику України, із якою вже нічого не зробишту плані безпеки під час війни, а про десятки ядерних об'єктів розкиданих територією України, які на ПОРЯДКИ підвишують ризик радіоактивного забруднення у разі потрапляння КАБу, чи ракети.
І навіть рота піарників, озброєних американькими мосінками, які б мєткі виинебули нічого ізьцим невдіє.
Не переймайся, ніхто ні Деркачу, ні Єрмаку із Зеленьським витрачати державні коштм на ваші афери недозволить.
Такі як ви, тодішні українські владоможці і позбавили Україну ядерної зброї і зробили можливою теперішню війну.
Такі як ви і привели до влади банду Єрмака-Зеленського, а тепер заявляєте що не дасте їм красти - вони і без вашого дозволу крадуть а кришує дану сферу і збирає відкати друг Зеленського Арахамія.
Вам не приходить в голову вигнати теперішню злодійську Зе-владу і їхніх московських ставлеників з команди Деркача в Енергоатомі. Вам не приходить в голову, що потрібно на виборах обирати владу, яка не буде красти, і яка би системно зайнялась озброєнням України до такого рівня, що б жоден москаль навіть не подумав воювати проти України.
Вам головне послати американців на хрін (не важливо навіть під яким соусом) - напевно вони вам чимось особисто допекли. А москалі для вас то таке - нехай і надалі ''дружні'' каби скидають.
Ви навіть не звертаєте увагу на те, що однією із сторін цих енергетичних ядерних проектів виступає Державний Департамент США - ідіть попікетуйте посольство США і заявіть їм, що не дасте їм красти українські бюджетні кошти (при тому що державний бюджет України під час війни формується великою мірою за рахунок західних ґрантів).
Шо то туз забув, Деркач-піариник ?
Колаборант, ренегат, яничар і державний зрадник Деркач давно втік в ********* і постійно допомагає москалям нищити українську енергетику.
А ви виступаєте як друг і соратник москальського виродка Деркача, оскільки свідомо допомагаєте йому в боротьбі проти української атомної енергетики.
Вам в печінках сидить Державний Департамент США, який саме і просуває проекти малої атомної енергетики в Україні.
США наклали цілий ряд санкцій на Деркача. А ви у своїй хворобливій уяві умудрились оголосити союзниками і друзями Держдеп США і виродка Деркача, якому давно прогули у морзі ставлять.
Підіть до американського посольства зі своїми звинуваченнями і покричіть - ''піарники деркача'', ''мосінки'', ''каби'', ''не дамо красти''.
Вам до психіатра звернутись треба, а не на Цензор.нет щось писати.
Мої вам співчуття - щиро бажаю вам одужання.
П.С.: не пишіть більше до мене - не псуйте нерви ні собі ні іншим.
Попроси у Галущенка і Деркача ще, вони тобі нову кількову ручку куплять
Це я вже мовчу, що вони можуть бути основою для побудови розосередженої генерації, бо найменший модуль може виробляти починаючи, якщо пам'ять мене не підводить, від 10 МВт.
Ну і вишенька на торті - вони можуть оперативно змінювати потужність генерації, тобто робити те, що в нас робили ГЕС, ТЕС, і ГАЕС, збільшуючи виробництво у пікові години.
На мінус 70- му!
Хто буде будувати реактори заглиблені на 250- 30ї метрів у землю?
Проєкт має право на розгляд в Україні, при виконанні умов.
1. Знищення( перетворення) агресора на миролюбну державу( фантастика вищого рівня).
2.Оскількі собввартість е/ енергії на таких ректорах може бути вищою навіть за сонячну, будівництво може бути ВИКЛЮЧНО за рахунок інвесторів, без буль яких державних коштів України( фантастика ще вищого рівня).
І, до речі, дані про те, що собівартість електроенергії в них вища за сонячну, теж!
З того, що я читав, собівартість на них приблизно $60/МВт
(https://web.archive.org/web/20220416045124/https://www.innovationreform.org/2017/07/01/will-advanced-nuclear-power-plants-cost/)
Дорожче може бути будівництво, та й то не факт, якщо вони будуть вироблятись масово, але це перекривається довшим строком роботи від однієї загрузки палива, і загальним більшим строком експлуатації.
я, всіма фібрами, за ядерну зброю, як ізраїль!
бо заїбали......
А дешевшими вони можуть стати лише тоді, коли виробництво окремих модулів, з яких вони складатимуться, набуде великих промислових масштабів, а саме тисяч штук.
Коли це станеться, не береться прогнозувати ніхто.
Ой!!! Звісно ж Галущенко.
Якщо вірити Вікіпедії, то такі реактори є в Китаї і рф. Решта країн розробляють проекти і шукають майданчик для експериментів.
NuScale Power і польський виробник міді та срібла KGHM Polska Miedz SA підписали остаточну угоду про початок роботи щодо розгортання першої електростанції з малим модульним реактором NuScale VOYGR (ММР) у Польщі вже у 2029 році.
Наразі чотири установки, що використовують технологію AP1000, вже демонструють рекорди продуктивності у Китаї.
Певен, що можна ще знайти.
АР1000 - це що? це точно ммр?
1000 в цій назві - це 1000 МВт, це точно ммр?
По перше, українські бюрократи-корупціонери.
По друге, ще є така штука - екологи та суспільство. Перші вже відзначились свого часу, коли фактично за російські гроші заблокували сланцеві проекти на Донбасі. А другі - пам'ятаєте ковід, Санжари в Полтавській області.....погроми, що виникли на основі чуток та вигадок. От вам і те що ймовірно повториться знову. А за рашстські кошти, китайські чи ще які, це не так уже і важливо.
Ну і війна та майбутні післявоєнні проблеми.
Просто не буде, і це м'яко кажучи.