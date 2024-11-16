Госдепартамент США объявил о старте проектов малых модульных реакторов в Украине

Всего будет три партнерских проекта. США и Украина договорились о реализации проектов использования технологии малых модульных реакторов, которые помогут Украине стать лидером в сфере безопасной атомной энергетики и декарбонизации промышленности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegraf.

"Сегодня на Конференции ООН по изменению климата в Баку, Азербайджан (COP 29), заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о трех партнерских проектах в рамках программы "Основная инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов" (FIRST), - говорится в сообщении Госдепартамента.

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Первый - это производство чистого топлива на базе демонстрационного завода с использованием технологии малых модульных реакторов.

На втором этапе этого проекта (первый этап был объявлен на COP 27) будет построен демонстрационный завод в Украине для производства чистого водорода и аммиака (ключевого компонента для сельскохозяйственных удобрений) с использованием модульной технологии ММР.

Проект выполняется многонациональным консорциумом из Японии, Республики Корея, Украины и США.

Второй проект - это переход угольных электростанций Украины на безопасные атомные электростанции ММР, используя имеющуюся инфраструктуру и переквалификацию рабочей силы.

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Планируется провести исследование расположения и осуществимости, разработать комплексную стратегию интеграции в энергетическую сеть и предоставить консультативные услуги по переходу от угля к ММР.

Третий проект разработает дорожную карту и предоставит техническую поддержку для восстановления, модернизации и декарбонизации сталелитейной промышленности Украины с использованием ММР. Дорожная карта предусматривает использование чистой электроэнергии, тепла и водорода, произведенных ММР, для создания экологически чистой стали.