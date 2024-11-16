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Госдепартамент США объявил о старте проектов малых модульных реакторов в Украине

Малі модульні реактори в Україні

Всего будет три партнерских проекта. США и Украина договорились о реализации проектов использования технологии малых модульных реакторов, которые помогут Украине стать лидером в сфере безопасной атомной энергетики и декарбонизации промышленности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegraf.

"Сегодня на Конференции ООН по изменению климата в Баку, Азербайджан (COP 29), заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о трех партнерских проектах в рамках программы "Основная инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов" (FIRST), - говорится в сообщении Госдепартамента.

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Первый - это производство чистого топлива на базе демонстрационного завода с использованием технологии малых модульных реакторов.

На втором этапе этого проекта (первый этап был объявлен на COP 27) будет построен демонстрационный завод в Украине для производства чистого водорода и аммиака (ключевого компонента для сельскохозяйственных удобрений) с использованием модульной технологии ММР.

Проект выполняется многонациональным консорциумом из Японии, Республики Корея, Украины и США.

Второй проект - это переход угольных электростанций Украины на безопасные атомные электростанции ММР, используя имеющуюся инфраструктуру и переквалификацию рабочей силы.

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Планируется провести исследование расположения и осуществимости, разработать комплексную стратегию интеграции в энергетическую сеть и предоставить консультативные услуги по переходу от угля к ММР.

Третий проект разработает дорожную карту и предоставит техническую поддержку для восстановления, модернизации и декарбонизации сталелитейной промышленности Украины с использованием ММР. Дорожная карта предусматривает использование чистой электроэнергии, тепла и водорода, произведенных ММР, для создания экологически чистой стали.

Госдепартамент США (1826) энергетика (2554) атомная энергетика (294) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+16
В цих проектах без перебільшення майбутнє української енергетики.
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16.11.2024 19:55
+12
Все добре у цій новині, окрім прізвища Деркач...
Ой!!! Звісно ж Галущенко.
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16.11.2024 20:06
+10
а що, новий завод Freeport потужністю 700 тисяч тон аміаку на рік біля Хьюстона вчора вже закрили?? Оце трамп отжигає.
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16.11.2024 20:02
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Правила форума Совет форумчан
В цих проектах без перебільшення майбутнє української енергетики.
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16.11.2024 19:55 Ответить
Можливо.
А які критерії небезпеки у разі влучання КАБу у цей ММР?
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16.11.2024 20:27 Ответить
То був Великий Чорнобиль, а це буде маленький
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16.11.2024 20:46 Ответить
А якщо їх буде побудовано десятка 2? І в половину потрапить щось важке із роісії?
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16.11.2024 21:00 Ответить
Потужні американські приватні інвестори з атомної енергетики напевно дурники останні.?
Напевно вирішили свої особисті мільярди доларів на вітер викинути.?
Це багаторічні системні масштабні багаторівневі проекти, в яких інвестори мають відповіді і на ваші запитання і на вашу цілком логічну стурбованість.
Не переживайте - все буде файно.
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16.11.2024 21:19 Ответить
Із чого це " непереживати"?
Що якийсь пурець- піарщик написав на паркані " б..я буду"?

Потужні Клоуни у владі винаймають таких же Клоунів,- набалдашників, що б рекламувати чергове " велике крадівництво" на " мериканьських реакторах"?
А ху- ху, не хо- хо, клоуни дешеві?
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16.11.2024 21:57 Ответить
Звичайно теперішня Зе-влада виродки останні.
Але питання по цим міні атомним електростанціям почалось опрацьовуватись американцями з Україною ще у 2014році при минулій владі. Подібні енергетичні проекти - це проекти на десятиліття.
Все що може зробити будь-яка влада в цих проектах - або певною мірою сприяти стратегічним інвесторам, або гальмувати чи блокувати, вимагаючи свою долю.
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16.11.2024 23:16 Ответить
Чувак, тут не полігон для опрацювання лозунгів із допомогою штучнгого інтелекту.
Ніхто вам, розкрадачам бюджету вже недозволить фінансувати аферу із десятком розкиданих по країні реакторів, які на порядок підвищують ризик радіоактивного забруднення у разі потраплянні російської ракти, під час наступної. війни.
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17.11.2024 00:01 Ответить
Шановний будьте такі добрі, скеруйте свою агресію проти москальських окупантів та їхніх помічників і злодіїв з банди Єрмака-Зеленського.
А стратегічні енергетичні інвестори зі США до них не мають жодного стосунку.
Не беріть приклад із Зеленського, який з-за своєї дурості готовий ''пересратися'' з усім цивілізованим світом.
Також не беріть приклад з Кравчука і Кучми, які переживаючи за ядерну безпеку віддали тактичну і стратегічну ядерну зброю москалям, а отримали навзаєм фількіну грамоту під назвою меморандум.
Усі країни, куди заходять великі американські інвестори в сфері атомної енергетики автоматично потрапляють під особливий безпековий захист США - навіть регулярна зміна влади у Вашингтоні ніяк не зменшує цього фактору. Тому, що будь-яка влада у США зобов'язана захищати своїх стратегічних інвесторів у цій галузі у будь-якому куточку земної кулі - вони завжди мають надпотужне лобі при будь-якій владі у США.
Бажаю вам успіхів - і по менше антиядерної романтики.
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17.11.2024 00:45 Ответить
Ти ще не стомимився цю чепуху розписувати?
Ти б ще сюди Отамана Сірка припер
Це який такий "собливий захист"американці будуть надавати побудованим за рахунок держдбюжету України обьєктам?
Тобі особисто мосінку видадуть одстрілюватися від КАБів?

Не переводь стрілки, піарщик недолугий, мова йде не про існуючу ядерну енергетику України, із якою вже нічого не зробишту плані безпеки під час війни, а про десятки ядерних об'єктів розкиданих територією України, які на ПОРЯДКИ підвишують ризик радіоактивного забруднення у разі потрапляння КАБу, чи ракети.
І навіть рота піарників, озброєних американькими мосінками, які б мєткі виинебули нічого ізьцим невдіє.

Не переймайся, ніхто ні Деркачу, ні Єрмаку із Зеленьським витрачати державні коштм на ваші афери недозволить.
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17.11.2024 01:16 Ответить
Мої вам співчуття - пане антиядерний романтик.
Такі як ви, тодішні українські владоможці і позбавили Україну ядерної зброї і зробили можливою теперішню війну.
Такі як ви і привели до влади банду Єрмака-Зеленського, а тепер заявляєте що не дасте їм красти - вони і без вашого дозволу крадуть а кришує дану сферу і збирає відкати друг Зеленського Арахамія.
Вам не приходить в голову вигнати теперішню злодійську Зе-владу і їхніх московських ставлеників з команди Деркача в Енергоатомі. Вам не приходить в голову, що потрібно на виборах обирати владу, яка не буде красти, і яка би системно зайнялась озброєнням України до такого рівня, що б жоден москаль навіть не подумав воювати проти України.
Вам головне послати американців на хрін (не важливо навіть під яким соусом) - напевно вони вам чимось особисто допекли. А москалі для вас то таке - нехай і надалі ''дружні'' каби скидають.
Ви навіть не звертаєте увагу на те, що однією із сторін цих енергетичних ядерних проектів виступає Державний Департамент США - ідіть попікетуйте посольство США і заявіть їм, що не дасте їм красти українські бюджетні кошти (при тому що державний бюджет України під час війни формується великою мірою за рахунок західних ґрантів).
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17.11.2024 03:16 Ответить
Так, приходить в голову погнати ставлеників Деркача.
Шо то туз забув, Деркач-піариник ?
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17.11.2024 06:13 Ответить
Для вас США, Державний Департамент і американські інвестори це вороги, а не москальські окупанти.
Колаборант, ренегат, яничар і державний зрадник Деркач давно втік в ********* і постійно допомагає москалям нищити українську енергетику.
А ви виступаєте як друг і соратник москальського виродка Деркача, оскільки свідомо допомагаєте йому в боротьбі проти української атомної енергетики.
Вам в печінках сидить Державний Департамент США, який саме і просуває проекти малої атомної енергетики в Україні.
США наклали цілий ряд санкцій на Деркача. А ви у своїй хворобливій уяві умудрились оголосити союзниками і друзями Держдеп США і виродка Деркача, якому давно прогули у морзі ставлять.
Підіть до американського посольства зі своїми звинуваченнями і покричіть - ''піарники деркача'', ''мосінки'', ''каби'', ''не дамо красти''.
Вам до психіатра звернутись треба, а не на Цензор.нет щось писати.
Мої вам співчуття - щиро бажаю вам одужання.
П.С.: не пишіть більше до мене - не псуйте нерви ні собі ні іншим.
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17.11.2024 11:33 Ответить
Щось ти мало накалякав.
Попроси у Галущенка і Деркача ще, вони тобі нову кількову ручку куплять
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17.11.2024 11:53 Ответить
Виздоровлюйте не шановний лобіст москальських інтересів та помічник зрадника Деркача і не пишіть більше до мене.
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17.11.2024 12:09 Ответить
Якщо б Ви поцікавились, то знали б, що в тих модульних реакторах найкраща у світі на сьогоднішній день система пасивної безпеки, та й розміри в них такі, що їх цлком можно опустити під землю!
Це я вже мовчу, що вони можуть бути основою для побудови розосередженої генерації, бо найменший модуль може виробляти починаючи, якщо пам'ять мене не підводить, від 10 МВт.
Ну і вишенька на торті - вони можуть оперативно змінювати потужність генерації, тобто робити те, що в нас робили ГЕС, ТЕС, і ГАЕС, збільшуючи виробництво у пікові години.
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16.11.2024 23:09 Ответить
SMR-реактори мають набагато менший розмір, наприклад, SMR-реактор Rolls-Royce займає 40 000 м2 це 4 га. В «Енергоатомі» уточнили, що угода з американською компанією Holtec International передбачає будівництво в Україні до 20 реакторів SMR-160, реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність та підключення їх до мережі до березня 2029 року.
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16.11.2024 23:51 Ответить
Тобі розказати на якій глибині бункера був ліквідований Насрала?
На мінус 70- му!
Хто буде будувати реактори заглиблені на 250- 30ї метрів у землю?
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17.11.2024 00:05 Ответить
Навіщо кацапам бити по бункерам протибункерними ракетами, яких у них немає, якщо ззовні доступні величезні АЕС? Чи можливо у кацапів немає своїх АЕС по яких можна вдарити у відповідь?
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17.11.2024 03:28 Ответить
А навіщо кацапам бити по міській забудові Харкова, навіщо Деркачу із Галущенко оплачувати роботу ботів ?
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17.11.2024 06:10 Ответить
Т.е. опять зрада? Опять все херово? Вы наверное, если б путька сегодня сдох, все равно нашли бы повод поныть, мол мало мучался?
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16.11.2024 23:35 Ответить
Ніхто розкрадачам бюджету вже недозволить фінансувати аферу із десятком розкиданих по країні реакторів, які на порядок підвищують ризик радіоактивного забруднення у разі потраплянні російської ракети, під час наступної. війни
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17.11.2024 00:02 Ответить
Так що - повертаємось в епоху пару?
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17.11.2024 03:05 Ответить
Чому " повертаємось"? Більшість європейських країн ніколи ту епоху і не покидали..

Проєкт має право на розгляд в Україні, при виконанні умов.

1. Знищення( перетворення) агресора на миролюбну державу( фантастика вищого рівня).
2.Оскількі собввартість е/ енергії на таких ректорах може бути вищою навіть за сонячну, будівництво може бути ВИКЛЮЧНО за рахунок інвесторів, без буль яких державних коштів України( фантастика ще вищого рівня).
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17.11.2024 03:14 Ответить
Приклади того, що "Більшість європейських країн ніколи ту епоху і не покидали", в студію.
І, до речі, дані про те, що собівартість електроенергії в них вища за сонячну, теж!

З того, що я читав, собівартість на них приблизно $60/МВт
(https://web.archive.org/web/20220416045124/https://www.innovationreform.org/2017/07/01/will-advanced-nuclear-power-plants-cost/)

Дорожче може бути будівництво, та й то не факт, якщо вони будуть вироблятись масово, але це перекривається довшим строком роботи від однієї загрузки палива, і загальним більшим строком експлуатації.
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17.11.2024 03:32 Ответить
А роісію ти також із Деркачом вже роззброїв ?
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17.11.2024 06:03 Ответить
До речі виробництво аміаку в США заборонено на законодавчому рівні .
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16.11.2024 19:56 Ответить
а що, новий завод Freeport потужністю 700 тисяч тон аміаку на рік біля Хьюстона вчора вже закрили?? Оце трамп отжигає.
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16.11.2024 20:02 Ответить
І звідки в користувача з України такі данні? Вау!
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16.11.2024 20:04 Ответить
… і інтереси аміачна промисловість в США! Подумати тільки!
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16.11.2024 20:05 Ответить
ну тут буваає багато різних користувачів, часто обізнаних на всю голову, які наприклад думають що місто Дональдсвіль у Луїзіані вчор провалилось під землю разом з одним із найбільших комплексів у світі з випуску аміаку та азотнихдобрив, та найбільшим у Північній Америці.
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16.11.2024 20:12 Ответить
Головне вчасно міняй обісрані Трамом штанці.
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16.11.2024 20:41 Ответить
це не моя турбота. Це ти вже сам будеш свій гній виносити. Нам свого хліву вистачає.
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16.11.2024 20:56 Ответить
тобто, ядерна бомба форева.....
я, всіма фібрами, за ядерну зброю, як ізраїль!
бо заїбали......
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16.11.2024 20:02 Ответить
Тобто ?? Малі атомні реактори кудись пуляти, чи що ??
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16.11.2024 23:19 Ответить
Згідно з розрахунками експертів, на першому етапі, коли ММР вийдуть на ринок, вони будуть дорожчими за собівартістю виробленої енергії, ніж нинішні великі атомні реактори.

А дешевшими вони можуть стати лише тоді, коли виробництво окремих модулів, з яких вони складатимуться, набуде великих промислових масштабів, а саме тисяч штук.

Коли це станеться, не береться прогнозувати ніхто.
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16.11.2024 20:06 Ответить
ааа ... Собівартість енергії на них буде більша, ніж на звичайних.
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16.11.2024 23:21 Ответить
Цифри в студію
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17.11.2024 03:30 Ответить
Все добре у цій новині, окрім прізвища Деркач...
Ой!!! Звісно ж Галущенко.
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16.11.2024 20:06 Ответить
As of 2024, only China and Russia have successfully built operational SMRs.https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor#cite_note-CNBC-7 [7] There are more than 80 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_small_modular_reactor_designs modular reactor designs under development in 19 countries.https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor#cite_note-nei-20230118-8 [8] Russia has been operating a floating nuclear power plant https://en.wikipedia.org/wiki/Akademik_Lomonosov Akademik Lomonosov , in Russia's Far East (https://en.wikipedia.org/wiki/Pevek Pevek ) commercially, since 2020.https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor#cite_note-klt-40_pris-9 [9]

Якщо вірити Вікіпедії, то такі реактори є в Китаї і рф. Решта країн розробляють проекти і шукають майданчик для експериментів.
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16.11.2024 20:10 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor
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16.11.2024 20:14 Ответить
Полігон? Чи вже на теренах США вони працюють? Хто у курсах?
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16.11.2024 20:11 Ответить
Яки маєтє підтвердження? Документальні.
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16.11.2024 20:17 Ответить
Треба просто пошукати, а не розповідати те, що лунає у пустій голові.

NuScale Power і польський виробник міді та срібла KGHM Polska Miedz SA підписали остаточну угоду про початок роботи щодо розгортання першої електростанції з малим модульним реактором NuScale VOYGR (ММР) у Польщі вже у 2029 році.

Наразі чотири установки, що використовують технологію AP1000, вже демонструють рекорди продуктивності у Китаї.

Певен, що можна ще знайти.
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16.11.2024 20:33 Ответить
ви що мені хочете довести? що зараз 2029 рік і зараз вже є діючий ммр? ну круто, вірю вам.

АР1000 - це що? це точно ммр?

1000 в цій назві - це 1000 МВт, це точно ммр?
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16.11.2024 20:39 Ответить
Станом на 2024 рік тільки Китай і Росія успішно побудували діючі SMR. https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor#cite_note-CNBC-7 [ 7 ] https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor
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16.11.2024 20:38 Ответить
Галущенко чекатиме вказівок від ФСБ-шніка Деркача.
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16.11.2024 20:12 Ответить
Ідея хороша, але....
По перше, українські бюрократи-корупціонери.
По друге, ще є така штука - екологи та суспільство. Перші вже відзначились свого часу, коли фактично за російські гроші заблокували сланцеві проекти на Донбасі. А другі - пам'ятаєте ковід, Санжари в Полтавській області.....погроми, що виникли на основі чуток та вигадок. От вам і те що ймовірно повториться знову. А за рашстські кошти, китайські чи ще які, це не так уже і важливо.
Ну і війна та майбутні післявоєнні проблеми.
Просто не буде, і це м'яко кажучи.
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16.11.2024 20:47 Ответить
То нас зливають чи ні, який сенс робити інвестиції туди що планують злити.
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16.11.2024 20:48 Ответить
Не вийшло з бойовими комарами та голубами,будемо вивчати малі ядерні реактори. Щодо розміщення-по кордону 1991року з рашкою. І морозостійких крокодилів не треба.
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16.11.2024 21:04 Ответить
Що, це все, Галущенко вже свєрхурочні не оплачує ?
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17.11.2024 15:20 Ответить
 
 