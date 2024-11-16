Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать"

Американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина - независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Маск перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио. В посте, который перепостил миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы - независимая страна".

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"У него удивительное чувство юмора", - прокомментировал Маск.

Он также прикрепил ссылку на статью от 2021 года, обновленную в первые дни полномасштабного вторжения РФ, о том, как Зеленский был комиком без всякого политического опыта, а стал военачальником.

Отметим, что в интервью Украинскому радио на уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".