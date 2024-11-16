Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать"
Американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина - независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.
Об этом Маск написал в своей соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Маск перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио. В посте, который перепостил миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы - независимая страна".
"У него удивительное чувство юмора", - прокомментировал Маск.
Он также прикрепил ссылку на статью от 2021 года, обновленную в первые дни полномасштабного вторжения РФ, о том, как Зеленский был комиком без всякого политического опыта, а стал военачальником.
У него потрясающее чувство юмора 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza- Элон Маск (@elonmusk) 16 ноября 2024 г.
Отметим, что в интервью Украинскому радио на уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".
Пожалуйста, подождите...
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напиши таке в гуглі, якщо тебе там не забанили.
Три дні назад ховали маму з трьома дітьми вбиту орками, - у вас з Ілоною ще маса приводів для шуток.
Виродки кончені...
я не за маска а за здоровий глузд. ти ж замість того, щоб признати що маск з ***** кепкував, пишеш ахінею. навіть мільярд жартів маска в твіттері не вб'є ні одної людини.
Я б запитав що ми зробили маску, за що він нас так ненавидить і зневажає?
А що до його *********** про Україну, яка стікає кров'ю , поки ця істота спілкується з ****** , то карма йому обов'язково прилетить і інтуїція мені підказує, що це відбудеться дуже скоро.
Давайте спробуємо ще раз: "Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна - незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів".
То над чим сміється ваш улюбленець ***** Ілон Маск - над Зеленським, чи все ж над думкою, що Україну не можна змусити виконати волю
Білого домукремля?
Ви колись наберетесь розуму чи ні?
Начнут ржать над евреями, и принуждать их к переговорам.
Невже його Марджорі ТГ покусала .?
Якраз завтра запуск
чи у твіторі немає реєстрації ?
але тут здається хтось скрін кидав.
"Цитата" зюзі перебріхана в стилі раші тудей. Очевидно звідти це чмо і "взнало" новину.
В економічному плані консолідована Європа перевищує США.
Європу не відділяє від Росії океан, Європа не керується Ізраілем, як США.
Тому Європа, Японія і Корея бачать ситуацію куди адекватніше.
Тому Україні без заборон США стріляти і піпеточної допомоги може стати навіть легше.
1) федеральний бюджет Німеччини втричі більше бюджету ЄС, так що "повна консолідованість" Європи - питання далекого майбутнього
2) США не керується Ізраїлем, не всі американські євреї хочуть жити в Ізраїлі і не всі схвалюють політику уряду Ізраїлю. Допомагають завжди, національна солідарність висока, але головний союзник Ізраїлю це американські євангельскі християни, які глибоко шанують спільні релігійні корені іудаїзму та християнства. Коли Ізраїль тільки образувався - США йому ніяк не допомогли зброєю проти арабів, а війна з арабами почалась миттєво
3) Демпартія США штучно роздула ядерну загрозу путіна, аби не давати Україні далекобійну зброю. Без цієї зброї Україна не зможе зупинити москалів, їх чисельно більше, вони зупиняться тільки коли їм забракне тех-засобів (ракет, снарядів, літаків), бо не з голими ж руками їм бігти на штурм
Щоб не бачити, що Маск зовсім не друг України і демонструє щодо неї зараз не просто непорядність, а ворожість, треба бути сліпим.
Щодо старлінків, які він надавав не безкоштовно і за які йому платили уряди США, України і Польщі, то Маск неодноразово погрожував їх відключити, якщо йому не заплатять за користування, і відключав, і не за втрату якихось прибутків, а щоб зірвати операції українських військових на Чорному морі, аби вони не зашкодили Московщині.
Бо літають вони з документами, і це не рецепти кулінарії.
А люди завжди ведуть себе інакше, коли чогось не можуть прийняти.
Я горжусь своей страной и ее гражданами, а заниматься троллингом и приписывать Украине какие-то мнимые или преувеличенные грехи, под штатовским флажком, или украинским, для этого много ума не надо, достаточно озлобленности к нашей стране, взращенной российской примитивной пропагандой, и фантомных болей по утраченным кускам недоимперии московитов.
Все империи распадаются, и Кабаевская тоже распадется, Кабаев ускорил ее распад.
Для порівняння США влізли у Афганістан і Ірак, що було зовсім необов'язково, і витратили на Афганістан 2 трильйони долларів, а на Ірак у кілька разів більше. Тим не менше, нібито обтяжлива допомога США Україні, які за майже три роки великої війни не допомогли Україні і на 100 мільярдів, стали однією з фішок передвиборчої кампанії Трампа, що це треба припинити. Мир Трампа, це його торгівля нашою територією, і примушення України до виконання вимог Москви, йому немає чого запропонувати ні Х-уйлу, ні Україні, але для тиску на Україну він використає припинення постачання зброї. Як сказав Маск: "Ми умиваємо руки, Україна хоче воювати - чудово, нехай їй допомагає Європа". Через 2 місяці побачимо, що таке мир по Трампу.
Шаг 2 - преследуешь всех, кто говорит от имени Украины, кроме Зеленского. В итоге в международном пространстве остается один Зеленский от имени Украины.
Итог. Украину очень легко критиковать - достаточно просто критиковать Зеленского. Который тратит помощь непонятно на что, так как власть делала все чтобы новости из Украины не доходили до Запада.
Всю эту ситуацию создала наша власть. А Маски просто этим пользуются.
Якщо в когось вийде стримати рвотний рефлекс, то гляньте це інтерв'ю гашого зеДибіла, він там в дуже причодовому настрої, весь такий веселий і остряк...
Та й як хто б не крутив з такими дипломатами нас висміюватимуть усі (в нашій політиці все крутиться навколо піпістоуна єрмака, а жопка зеДибіла на ньому періодично пригає!!!)