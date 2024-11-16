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Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать"

Маск і Трамп

Американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина - независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.

Об этом Маск написал в своей соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Маск перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио. В посте, который перепостил миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы - независимая страна".

Читайте: Никто не делал никакие десятки новых бригад, - Зеленский

"У него удивительное чувство юмора", - прокомментировал Маск.

Он также прикрепил ссылку на статью от 2021 года, обновленную в первые дни полномасштабного вторжения РФ, о том, как Зеленский был комиком без всякого политического опыта, а стал военачальником.

У него потрясающее чувство юмора 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza

- Элон Маск (@elonmusk) 16 ноября 2024 г.

Отметим, что в интервью Украинскому радио на уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

Зеленский Владимир (20301) Маск Илон (222) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+43
Якось фіолетово на цю Ілону і її думку. Скільки уже було таких століттями, які думали, що Україна це ніщо. Де ці всі люди? Немає. А Україна є.
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16.11.2024 22:43
+22
Зассав з Цукером в ринг, а тут "дунул" і сміливий! Яка гидота перти проти країни, що стікає кров`ю від визнаного усім цивільним світом агресора.
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16.11.2024 22:53
+20
Обидва шаряться. наш "пудрою" а Маск стимуляторами.
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16.11.2024 22:43
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Страница 3 из 3
нелегітимне зе-лайно - це Україна?
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16.11.2024 23:15 Ответить
потрібно декілька секунд перед відправкою почекати після завершення набирання тексту, часом редагування та кінець речення пропадає
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16.11.2024 23:33 Ответить
Маск, нажаль, виголосив наратив про внєшнєє управлєніє. Таки він написав саме це, хто б як не намагався пояснити інакше.І це не просто погано. І дарма він так зробив.
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16.11.2024 23:08 Ответить
Якби ж те зовнішнє управління було. Зелений недоумок робить, що хоче. Було б чудово, якби його привели до тями.
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16.11.2024 23:41 Ответить
Хтось пам"ятає щось подібне на адресу України від прибічників Трампа в часи попередників 2014-2019? Ні? Не було такого. А чому? Тому що тоді при владі в Україні були притомні курівники, фахівці, які розуміли що таке держава, як нею керувати, що таке дипломатія, через які рамки неможна переступати, розуміли що міжнародні відносини та державне управління це не криворізька подворотня. З 2019 Україною рулить квартальне бикувате шапіто та випускники трускавецьких курсів кнопкодавства. Тому і відношення до нашої держави відповідне. Нажаль. І Маск тут геть ні до чого.
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16.11.2024 23:12 Ответить
В Америке коллектив шапито не лучше выбрали. Походу они решили восстановить величие Америки, с принуждения жертвы к переговорам с насильником и убийцей.
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16.11.2024 23:42 Ответить
трамп вже був президентом і все було норм. так само місцеві чідари гнали на трампа і минулого разу.
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16.11.2024 23:48 Ответить
у трампа тоді в команді були профі - рекс, помпео, пенс, що тримали трампівське шапіто подалі. а тепер, шо не кандидатура, то пацієнт з дурки.
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17.11.2024 00:13 Ответить
час покаже, хто з дурки.
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17.11.2024 00:14 Ответить
Якби ви в 2019 не наобирали ХЗ кого на посаду президента воюючої країни, то зараз би Україна не стояла на порозі катастрофи. Ви не задавалися питанням чому у 2014-2019 до України та її очільників ставилися по іншому? Чому тоді ***** не почав широкомасштабну війну? Чому тоді ви могли їздити по безвізу по Європі, літати лоукостами "на каву" в Відень чи Мілан, чому тоді не було "бусифікації" людей, а хвилі мобілізації були синхронні з хвилями демобілізації? Чому тоді у держави були гроші і на оборонне виробництво і на розвиток економіки? І все це було тоді досягнуто без західни х грошей, все власними силами та ресурсами. Хоча нагадаю тим хто підзабув - війна з москалотой тоді вже йшла. Чи вам такими питаннями задаватися нє па пріколу?
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16.11.2024 23:54 Ответить
Я за Пороха голос отдал. Хотя он тоже не по всем вопросам нравился.
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17.11.2024 00:04 Ответить
Наверно потому что путлер планировал что к власти придет медведчук и опять потащит Украину в стойло империи.Либо что обосренцы смогут прорвать оборону всу на донбассе.Но когда они не шмогли тогда он и напал.Никакие свои силы и ресурсы не смогут противостоять рашке.Только западное оружие вроде брэдли и химарсов и джавелин помогло.И никто такого уровня оружие не сможет разработать.
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17.11.2024 00:05 Ответить
Обоє рябоє...
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16.11.2024 23:13 Ответить
Аутіст він і в африці аутіст, а ще як чогось досяг, то його его роздувається як жаба через соломинку.
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16.11.2024 23:19 Ответить
Будемо чекати, коли ці два нарциса, Дон та Ілон, натиснуть одне одному на горлянку. От тоді і почнеться саме цікаве.
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16.11.2024 23:39 Ответить
Він хоть і мудак, але тут про Зє він сказав влучно.
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16.11.2024 23:20 Ответить
з ***** пошкіритись слабо, Ілона?
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16.11.2024 23:23 Ответить
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16.11.2024 23:25 Ответить
Ну це удар нижче пояса всім незламним патужним коментаторам.
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16.11.2024 23:58 Ответить
Уй.опок...
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16.11.2024 23:25 Ответить
Сміється той, хто сміється останній. Маск, ми почекаємо...
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16.11.2024 23:26 Ответить
А ху-йла ссикотно висміяти? Яке ж воно чмошне...
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16.11.2024 23:29 Ответить
Напав на Україну через горилу в зоопарку: Маск висміяв історичні фантазії Путіна в інтерв'ю Карлсону

напиши таке в гуглі, якщо тебе там не забанили.
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16.11.2024 23:50 Ответить
дід не користується бісовським твітором
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16.11.2024 23:59 Ответить
Я бачу ти, пітушило, кріпко за Маска переживаєш. Скажи як ржачно пошутіл про Україну, яка стікає кров'ю, майже як лідор найпотужніший.
Три дні назад ховали маму з трьома дітьми вбиту орками, - у вас з Ілоною ще маса приводів для шуток.
Виродки кончені...
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17.11.2024 00:44 Ответить
я не пітушило, сам ти такий.
я не за маска а за здоровий глузд. ти ж замість того, щоб признати що маск з ***** кепкував, пишеш ахінею. навіть мільярд жартів маска в твіттері не вб'є ні одної людини.
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17.11.2024 04:37 Ответить
Клоун іде шляхом власних виборців. Посприяв приходу Трампа, і тепер його знищать. Синуля Трампа вже виклав "жабу" з Зеленскім на якого падають доляри, і рахунок днів до інавгурації, коли тому дощу прийде кінець.
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16.11.2024 23:29 Ответить
синуля трампа - ше більша мерзота, ніж муск. єдине досгнення цього синулі, що він виліз із правильної піхви, в яку перед цим засунули правильний член (але то не точно).
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16.11.2024 23:37 Ответить
Комусь від цього має полегшати?
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17.11.2024 00:22 Ответить
Як акції впадуть потім і ми напишемо коменти
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16.11.2024 23:30 Ответить
Маск- Єрмак дебілуватого Трампа. Кремль любить традиції.
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16.11.2024 23:31 Ответить
t is important to believe that Musk loves Ukraine and only holds back his love a bit because of Zelensky. Once Zelensky is gone, nothing will stand in the way of this enormous love.
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16.11.2024 23:33 Ответить
Was that a subtle joke?
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16.11.2024 23:51 Ответить
не тонка.
Я б запитав що ми зробили маску, за що він нас так ненавидить і зневажає?
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17.11.2024 00:55 Ответить
От ми посміємося, коли цього фріка візьмуть за дупу спецслужби Америки та з'ясується , що цей покидьок - кремлівський шпигун.
А що до його *********** про Україну, яка стікає кров'ю , поки ця істота спілкується з ****** , то карма йому обов'язково прилетить і інтуїція мені підказує, що це відбудеться дуже скоро.
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16.11.2024 23:36 Ответить
А я не вірю в пекло. Як і в рай.
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16.11.2024 23:38 Ответить
скоріше цей фрік розвалить всі спецслужби штатів ставлячи на їх чолі журналістів з каналів, кацапів та внучок кацапів.
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17.11.2024 00:02 Ответить
А якщо не візьмуть за дупу? Теж посміємось?
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17.11.2024 08:46 Ответить
99% читачів читають новину дупою.
Давайте спробуємо ще раз: "Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна - незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів".
То над чим сміється ваш улюбленець ***** Ілон Маск - над Зеленським, чи все ж над думкою, що Україну не можна змусити виконати волю Білого дому кремля?
Ви колись наберетесь розуму чи ні?
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16.11.2024 23:39 Ответить
Мужику уже за пятьдесят, а ума - как у комара на х.. сала.
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16.11.2024 23:42 Ответить
Великий и могучий Илон Маск следит за Зелей? Это уже что то...
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16.11.2024 23:44 Ответить
Какой же пoдонок этот ******** маск. Абсолютный моральный выродок. Похоже Украина получила себе еще одного врага - трампистскую Америку. Остается надеяться только на себя и Европу.
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16.11.2024 23:47 Ответить
А что Европа независимая? Израиль может возражать США, остальные члены НАТО это вассалы.
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16.11.2024 23:54 Ответить
А Ізраїль чий васал?
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16.11.2024 23:59 Ответить
А Ви такі горді і незалежні від США, ну смішно ж.
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17.11.2024 00:03 Ответить
У Европы нет другого выхода, как становиться всё более независимой от США.
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17.11.2024 00:08 Ответить
Нажаль Шольц цього не розуміє а всякі фіцоорбани будуть весь час палки в колеса встромляти. Тільки Ядерна Зброя і превентивний удар по парашці.
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17.11.2024 00:28 Ответить
У Израиля есть ядерное оружие. Ну и дальше что? Иран может уничтожить Израиль без всякого ядерного оружия и не делает это только потому что получит по башке от США, так что ядерное оружие это так себе гарантия.
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17.11.2024 00:40 Ответить
Железная гарантия это когда у тебя десятки тысяч ядерных боеголовок и огромная куча средств доставок этой радости, средства доставки должны быть неуязвимы для врага, ты можешь уничтожить огромную страну полностью, тогда с тобой не будут связываться. США сейчас поняли что авианосцы которые раньше наводили ужас на всех, будут уничтожены Китаем в случае войны за час, жизнь не стоит на месте и всё меняется, раньше танки были неуязвимы а сейчас их жгут копеечными коптерами.
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17.11.2024 01:02 Ответить
Я больше скажу, США будут воевать за Израиль, а вот на поляков или прибалтов к примеру им пох, пятой статьёй НАТО вытрут жопу.
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16.11.2024 23:57 Ответить
Как только иранцы покажут ядреную бомбу, американцы и оттуда сольются.
Начнут ржать над евреями, и принуждать их к переговорам.
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17.11.2024 00:10 Ответить
Может быть и так, США будут воевать за Израиль, но в критической ситуации могут отойти в сторону, а вот все эти пятые статьи НАТО это спектакль погорелого театра, от начала до конца.
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17.11.2024 00:22 Ответить
Не, не будут. Им пох все, кроме Америки. И даже самим евреям в США пох на Израиль
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17.11.2024 01:06 Ответить
Элиту не бросят, всех вывезут.
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17.11.2024 01:08 Ответить
Отакої ! Виявляється сьогодні те дурне вилило помиї не лише на Україну , а і на Британію і Норвегію . ! Я в шоці !!
Невже його Марджорі ТГ покусала .?
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16.11.2024 23:58 Ответить
Що цей південно-африканський тюлень собі дозволяє
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16.11.2024 23:58 Ответить
Потрібно того підара завантажити в старшип та відправити нахер на марс.
Якраз завтра запуск
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17.11.2024 00:06 Ответить
То есть он отслеживает что и когда сказал Зе? Странно, ему больше заняться нечем? И ладно бы еще это было в его твитере, но в "интервью Украинскому радио"... У него оно в закладках и он каждое утро начинает с его просмотра? Давай лучше Маська, признайся уже, что подмахиваешь кремлю за долю малую. Не удивлюсь, если они даже ему ссылки присылают с просьбой откомментировать.
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17.11.2024 00:04 Ответить
Интересно кто ему переводил слова Зели
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17.11.2024 00:13 Ответить
зайти на посилання важко ?
чи у твіторі немає реєстрації ?
але тут здається хтось скрін кидав.
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17.11.2024 00:24 Ответить
До речі так.
"Цитата" зюзі перебріхана в стилі раші тудей. Очевидно звідти це чмо і "взнало" новину.
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17.11.2024 00:50 Ответить
Может Илон и Цензор читает?
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17.11.2024 00:31 Ответить
Хай ці два ЗЕгенерата плюються один в одного через твітор!! Може меньше буде сил нести хрипату маячну нашому любому наївному Наріду
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17.11.2024 00:31 Ответить
цей маск інколи нагадує істеричку котра починає псіховать якщо вважає що її не помічають... а з приводу "українці присядуть і послухають" (питання як хто він себе українцям позиціонуватиме ) ... ну так хай особисто залізе в своє ж "ХЫ" - і у українців поцікавиться що вони думають про його ініціативи, думаю йому там насувають так що прежднім він вже ніколи не зможе стати
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17.11.2024 00:34 Ответить
Україні буде скрутніше - це ще як сказати.
В економічному плані консолідована Європа перевищує США.
Європу не відділяє від Росії океан, Європа не керується Ізраілем, як США.
Тому Європа, Японія і Корея бачать ситуацію куди адекватніше.
Тому Україні без заборон США стріляти і піпеточної допомоги може стати навіть легше.
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17.11.2024 02:23 Ответить
у тебе багато фактичних хиб в дописі

1) федеральний бюджет Німеччини втричі більше бюджету ЄС, так що "повна консолідованість" Європи - питання далекого майбутнього

2) США не керується Ізраїлем, не всі американські євреї хочуть жити в Ізраїлі і не всі схвалюють політику уряду Ізраїлю. Допомагають завжди, національна солідарність висока, але головний союзник Ізраїлю це американські євангельскі християни, які глибоко шанують спільні релігійні корені іудаїзму та християнства. Коли Ізраїль тільки образувався - США йому ніяк не допомогли зброєю проти арабів, а війна з арабами почалась миттєво

3) Демпартія США штучно роздула ядерну загрозу путіна, аби не давати Україні далекобійну зброю. Без цієї зброї Україна не зможе зупинити москалів, їх чисельно більше, вони зупиняться тільки коли їм забракне тех-засобів (ракет, снарядів, літаків), бо не з голими ж руками їм бігти на штурм
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17.11.2024 04:18 Ответить
Маск не помилився, а перекрутив зміст сказаного Зеленським, щоб підкреслити свою зневагу до України. Кожний знає як це робиться. Південноафриканець вже кілька разів це робив, а ще неодноразово, вже у 2022-2024 рр., заявляв як він поважає Московщину і московитів (які вбивають нас кожний день і хочуть знищити Українську державу).
Щоб не бачити, що Маск зовсім не друг України і демонструє щодо неї зараз не просто непорядність, а ворожість, треба бути сліпим.
Щодо старлінків, які він надавав не безкоштовно і за які йому платили уряди США, України і Польщі, то Маск неодноразово погрожував їх відключити, якщо йому не заплатять за користування, і відключав, і не за втрату якихось прибутків, а щоб зірвати операції українських військових на Чорному морі, аби вони не зашкодили Московщині.
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17.11.2024 02:21 Ответить
Маск боїться ядерної війни США з рашкою шоб йому в жопу не прилетіла ракета.Але він даремно вилизує зад пуйлу,бо той ідіот все рівно її почне.
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17.11.2024 02:22 Ответить
Виходить він має більший доступ до обмеженої інформації, щоб таке стверджувати.
Бо літають вони з документами, і це не рецепти кулінарії.
А люди завжди ведуть себе інакше, коли чогось не можуть прийняти.
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17.11.2024 02:48 Ответить
Типова реакція кремлехвойди на "Незалежність України", в когось ще є сумніви що воно смокче корнішон пуйла?
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17.11.2024 04:31 Ответить
Но ведь Украина действительно полностью зависит от Запада. Деньги, оружие, ЕС, НАТО, все мечты, желания, само существование страны, все зависит то решений на Западе. Это результат того что Украина никогда сама не хотела решать проблемы, а всегда искала легкие пути.
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17.11.2024 05:00 Ответить
Украина развалила в 1991 году, вернее уменьшила в размерах, Российскую империю, в ипостаси СССР, вопреки, кстати, желанию США. И Украина 3 года защищает практически в одиночку, несмотря на поставку ограниченных партий оружия странами Запада, свою независимость от самой агрессивной злобной страны мира в самой большой войне в Европе после 1945 года, самой большой войне в мире после ирано-иракской войны 1980-1988 гг. И, скорее всего, это не смогла бы ныне сделать в одиночку ни одна из больших стран Европы.
Я горжусь своей страной и ее гражданами, а заниматься троллингом и приписывать Украине какие-то мнимые или преувеличенные грехи, под штатовским флажком, или украинским, для этого много ума не надо, достаточно озлобленности к нашей стране, взращенной российской примитивной пропагандой, и фантомных болей по утраченным кускам недоимперии московитов.
Все империи распадаются, и Кабаевская тоже распадется, Кабаев ускорил ее распад.
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17.11.2024 08:19 Ответить
Обмежених поставок зброї? Ви знаєте скільки західної зброї ******** в Суджанському районі? По телемарафону вам про це ніколи не розкажуть. Захід мовчить і терпить божевільного Наполеона тільки зі співчуття до українського народу.
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17.11.2024 08:42 Ответить
І навіщо мені ця фігня? США повинні були завалити Україну зброєю, дати стільки, скільки ми могли "переварити", якщо бояться ядерної зброї, яку ми під їх же примусом передали Московії, а їх гарантії нашої безпеки виявилися пустим папірцем. Не розписуйтеся, хто кому співчуває, Трамп не співчуває Україні точно, а ви тут виступаєте у якості його чи то ревізора, чи адвоката. Повинні знати, що зброя під час війни - витратний ресурс, а не музейні експонати, особливо під час такої великої війни як ця.
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17.11.2024 09:49 Ответить
Якщо на те пішло, я скоріше адвокат Байдена, а не Трампа. Трамп стане президентом лише наступного року.
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17.11.2024 09:52 Ответить
Так, і з 20 січня припиняться навіть ті обмежені поставки зброї, у номенклатурі і кількості, які постачав Байден, але це не заважає Трампу вже зараз підраховувати, на яку суму США допомогли Україні, допомоги яка начебто ледве що не довела американців до банкрутства.
Для порівняння США влізли у Афганістан і Ірак, що було зовсім необов'язково, і витратили на Афганістан 2 трильйони долларів, а на Ірак у кілька разів більше. Тим не менше, нібито обтяжлива допомога США Україні, які за майже три роки великої війни не допомогли Україні і на 100 мільярдів, стали однією з фішок передвиборчої кампанії Трампа, що це треба припинити. Мир Трампа, це його торгівля нашою територією, і примушення України до виконання вимог Москви, йому немає чого запропонувати ні Х-уйлу, ні Україні, але для тиску на Україну він використає припинення постачання зброї. Як сказав Маск: "Ми умиваємо руки, Україна хоче воювати - чудово, нехай їй допомагає Європа". Через 2 місяці побачимо, що таке мир по Трампу.
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17.11.2024 10:13 Ответить
Ти хто, шавка накурена
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17.11.2024 06:05 Ответить
А от це вирок як любив казати Зе тілки тепер йому. Його там мяко кажучи не *******. При том усі що деми що респи
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17.11.2024 06:43 Ответить
Рибак рибака бачить ...≫≫≫ Насправді , що Маск , що Зеленський≫ підставні фігури♧♣☆★♡♥¤●
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17.11.2024 08:07 Ответить
Та з таким керівництвом, скоро усі сміятимуться з України!
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17.11.2024 08:48 Ответить
Шаг 1 - делаешь все, чтобы новости о трагедиях в Украине не достигали мировой общественности и Украина пропала с радаров. Зачем ей помогать и что конкретно защищает американское оружие.

Шаг 2 - преследуешь всех, кто говорит от имени Украины, кроме Зеленского. В итоге в международном пространстве остается один Зеленский от имени Украины.

Итог. Украину очень легко критиковать - достаточно просто критиковать Зеленского. Который тратит помощь непонятно на что, так как власть делала все чтобы новости из Украины не доходили до Запада.

Всю эту ситуацию создала наша власть. А Маски просто этим пользуются.
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17.11.2024 09:11 Ответить
Щоб ніхто і ніколи з тебе не сміявся треба бути розумним, сильним і хоробрим. В 2019 році 73% любителів халяви в Україні вибрали тупість, слабкість і боягузство. Хоч поржем казали вони. То чого зараз замість дружнього іржання ви ображаєтесь коли вас макають писком у ваше ж гімно?
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17.11.2024 11:02 Ответить
як хто б не ставився до маска, але в даному контексті він правильно висміяв це хрипате одоробло!!!
Якщо в когось вийде стримати рвотний рефлекс, то гляньте це інтерв'ю гашого зеДибіла, він там в дуже причодовому настрої, весь такий веселий і остряк...
Та й як хто б не крутив з такими дипломатами нас висміюватимуть усі (в нашій політиці все крутиться навколо піпістоуна єрмака, а жопка зеДибіла на ньому періодично пригає!!!)
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18.11.2024 11:51 Ответить
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