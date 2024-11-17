Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне против Украины

Американский президент Джо Байден планирует надавить на китайского лидера Си Цзиньпина во время последней встречи. Она планируется сегодня во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Телеканал Sky News заметил, что Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост. Это будет последняя официальная встреча Байдена с Си Цзиньпином.

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Анонимные источники издания говорят, что во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасной ситуации в отношениях с Северной Кореей.