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Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне против Украины

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін

Американский президент Джо Байден планирует надавить на китайского лидера Си Цзиньпина во время последней встречи. Она планируется сегодня во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Телеканал Sky News заметил, что Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост. Это будет последняя официальная встреча Байдена с Си Цзиньпином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден потратит "каждый доллар" на помощь Украине до прихода Трампа, - Блинкен

Анонимные источники издания говорят, что во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасной ситуации в отношениях с Северной Кореей.

Автор: 

Байден Джо (2786) КНДР (1190) переговоры (4928) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+7
Судячи з останніх постачань летальної зброї з Китаю все вже давно ясно.
Хіба тільки Бідон не розбереться.
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16.11.2024 23:58
+6
А він не хоче обговорити участь самого Пекіну у цій війні на стороні Москви?
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16.11.2024 23:45
+6
Дай Бог впаде. Через три роки забудуть що Китай шив усьому світові труси і складав ноутбуки. Світ почне жити заново без таких промислово-територіально загострених промислово
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16.11.2024 23:56
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незрозуміло навіщо Бідону це треба?
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16.11.2024 23:44 Ответить
Треба. І не лише йому, а всім. І Україні в першу чергу.
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16.11.2024 23:53 Ответить
Судячи з останніх постачань летальної зброї з Китаю все вже давно ясно.
Хіба тільки Бідон не розбереться.
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16.11.2024 23:58 Ответить
А він не хоче обговорити участь самого Пекіну у цій війні на стороні Москви?
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16.11.2024 23:45 Ответить
Пе
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16.11.2024 23:50 Ответить
Напевно він таки розуміє що якщо весь світ із нами, то хтось має бути й проти нас. І це справедливо.
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16.11.2024 23:55 Ответить
Якщо хоче - то обговорить - але зараз тиснути на Китаи - собі дорожче - світова фабрика
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16.11.2024 23:46 Ответить
- "Сборочный цех Советского Союза" - именно так нередко называли Белорусскую ССР.
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16.11.2024 23:49 Ответить
Це вже навіть більше ніж світова фабрика. Якщо не дай бог впаде економіка Китаю, то економічна криза 2008 буде дитячою забавкою. Пам'ятайте Велику Депресію в США? Ото буде по всьому світу.
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16.11.2024 23:51 Ответить
Дай Бог впаде. Через три роки забудуть що Китай шив усьому світові труси і складав ноутбуки. Світ почне жити заново без таких промислово-територіально загострених промислово
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16.11.2024 23:56 Ответить
Якась дурня. Пишеш одне публікація інша. Я написав ,,промислово- теріторіальних збочень,,
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16.11.2024 23:57 Ответить
Ідіот. І це невиліковно. Світ буде трясти так, що вам дебілам і не снилося.
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17.11.2024 00:11 Ответить
Тебе тут вже за цей місяць ідентифіковано як російського бота. Так що проходь без коментарів уздовж мого довгого пісюна.
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17.11.2024 00:15 Ответить
Ще раз. Лети!
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17.11.2024 00:19 Ответить
Тобто на конструктивний діалог ти не здатне?
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17.11.2024 00:29 Ответить
Не з тобою.
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17.11.2024 00:34 Ответить
А з ким, той хто каже зручні для тебе речі. Тобто співає тобі в унісон, тому що ти здатний чути лише зручну тобі інформацію.
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17.11.2024 03:13 Ответить
Все так швидко змінюється, скоро Сі Цзіньпін захоче обговорити з Трампом можливість участі Китаю і США у війні проти КНДР.
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16.11.2024 23:53 Ответить
а шо, кім уже готує пекін за 3 дні?
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16.11.2024 23:55 Ответить
WHY NOT?
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16.11.2024 23:57 Ответить
бо до Сеулу все-таки ближче
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16.11.2024 23:58 Ответить
В Пекіні більше рису і собаки ще бігають.
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17.11.2024 00:02 Ответить
Світ таки змінюється. Але ось тут не вірю. Поки що Китаю ніхто не прикрутив язика і рук до тулуба. Вже давно потрібно було це робити. Але поки що навіть не починали.
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17.11.2024 00:04 Ответить
І ніхто не буде. Я навіть більше скажу, коли в Китаї почнуться економічні проблеми йому кредити дадуть легко.
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17.11.2024 00:12 Ответить
Жорсткі заборони китайської продукції приведуть світ до ладу за три-чотири роки. Китайці знову почнуть їсти горобців.
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17.11.2024 00:01 Ответить
Y війні за урожай не було враховано один дуже важливий момент - горобці є дуже важливою ланкою в харчовому ланцюжку. Основу раціону цих птахів становили інші шкідники - гусінь і сарана. Через рік після початку кампанії урожай дійсно став більшим, але в наступні роки через різке збільшення популяції шкідників і було знищено величезну кількість врожаю. В країні розпочався голод від якого померло більш ніж 20 мільйонів китайців. Тепер влада змушена була зайнятися тим, щоб закуповувати й завозити до країни живих горобців із сусідніх регіонів і країн. У проекті «Указу ЦК ЦКП про гігієнічні заходи», прийнятого 18 березня 1960 року, Мао Цзедун написав: «Не потрібно знищувати горобців, як результат, ми лише отримали клопів. Лозунг такий: Знищувати щурів, клопів, мух і комарів».

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17.11.2024 00:06 Ответить
Їсти горобців це ідіома. Вони їх знищували, а не їли. Мав наувазі що без світового попиту на китайські товари ця країна повернеться до занепаду 60-х. Просто доведеться багатьом країнам шити свої власні джинсові бренди у себе дома. Ну й збирати продукцію Філіпс чи відшивати Адідас.
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17.11.2024 00:41 Ответить
Для дебілів пояснюю, це не спрацює. По перше, світ без Китайських товарів сам буде горобців їсти. По друге, Китай мае два паралельні виробництва, для себе і для світу. Він то не пропаде, а от світу буде жопа.

І ще одне, світ не збирається відмовлятися від китайських товарів а популістка маячня про " заберем взад свої заводи" так і залишиться популісткою маячнею.
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17.11.2024 00:16 Ответить
"Яке кончене..."
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17.11.2024 08:51 Ответить
Байден не зробив те, що від нього очікували - не допоміг Україні відбити рашистську навалу.
Тому він таке саме лайно, як трамп, тільки трампа тримають кацапські спецслужби, а Байден - просто нерішуче сміття.

Дякуємо, союзнички!
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17.11.2024 10:51 Ответить
 
 