Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне против Украины
Американский президент Джо Байден планирует надавить на китайского лидера Си Цзиньпина во время последней встречи. Она планируется сегодня во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Телеканал Sky News заметил, что Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост. Это будет последняя официальная встреча Байдена с Си Цзиньпином.
Анонимные источники издания говорят, что во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасной ситуации в отношениях с Северной Кореей.
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Хіба тільки Бідон не розбереться.
І ще одне, світ не збирається відмовлятися від китайських товарів а популістка маячня про " заберем взад свої заводи" так і залишиться популісткою маячнею.
Тому він таке саме лайно, як трамп, тільки трампа тримають кацапські спецслужби, а Байден - просто нерішуче сміття.
Дякуємо, союзнички!