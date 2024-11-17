РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6860 посетителей онлайн
Новости Война
6 448 52

РФ хочет вернуть Курскую область до переговоров, - The Washington Post

ОТУ Сіверськ про бої на Курщині

Украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курске, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю до любых переговоров.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Издание пишет, что борьба за контроль над Курской областью стала еще более жестокой в последние дни, поскольку Кремль, в преддверии возможных переговоров с новой администрацией Трампа о прекращении войны, похоже, настроен отбить российскую территорию.

Читайте также: Разведка Эстонии прогнозирует активизацию боев в Курской области: РФ хочет вытеснить ВСУ до января

По информации WP, новое контрнаступление России на Курскую область было беспорядочным и началось после избрания президентом США Дональда Трампа, который пообещал быстро закончить войну.

"Выбор времени, похоже, демонстрирует что Кремль понимает то, какую роль Курск может сыграть в будущих переговорах: Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская земля", - пишет издание.

Прямая речь главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, который имеет связи в кремлевских кругах: "Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курска всех до последнего украинских солдат".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одичавшие свиньи рвут на куски ликвидированного российского штурмовика на Курщине. ВИДЕО 18+

Путин не хочет, чтобы Курск использовался как разменная монета, а также не хочет, чтобы его заставляли отказываться от любой украинской территории, которую он захватил после вторжения России, добавил Ремчуков. Недавние упоминания Путина о том, что любое соглашение должно отражать "реалии на земле", касаются надежд России на возвращение Курска, сказал он.

Несмотря на усиление давления, украинцы говорят, что они в основном удерживают линию фронта.

"39-летний Александр, который работает разведчиком в Курской области в 82-й бригаде, рассказал, что за последние дни украинские войска уничтожили более 50 единиц российской техники, в том числе БТРы и танки. По его словам, российские солдаты продолжают повторять свои ошибки, такие как движение по дорогам, над которыми украинцы имеют огневой огневой контроль, пропуски поворотов и даже обстрел собственных пехотных позиций", - .

Автор: 

переговоры с Россией (957) Курск (1091)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
З чого ти взяв що це була ціна, що вони не просунулись би. Авдіївку взяли а Селідове вже ні? А зараз можна питати любого москаля навіщо вони напали на Курщину, навіщо вони ******** курян і скільки це можна терпіти
показать весь комментарий
17.11.2024 03:05
+8
Невозможно выиграть войну, не заходя на территорию противника. История таких примеров не имеет.
показать весь комментарий
17.11.2024 08:02
+7
Зеленский сам убедил всех "мирными саммитами" что ему нужны переговоры, но вместо того, чтобы до этих переговоров любой ценой удержать Донбасс, он влетел в Курск. В результате пришел к переговорам в плачевном состоянии. Для всего мира переговоры должны были быть в момент тупика для кацапов, а не "потужного" наступления. А теперь он как всегда хочет свалить всю вину на Запад, якобы его заставляют.
показать весь комментарий
17.11.2024 05:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
схоже таки будуть бомбить воронеж
показать весь комментарий
17.11.2024 02:12 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
17.11.2024 02:26 Ответить
Есть же какие то гористые острова в северном Ледовитом океане? Почему бы втихую не насобирать там кучу ресурсов и БК, о устроится, и поднять украинский флаг. Пусть выковыривают своих морпехов у кабанов из задниц и отправляют на штурмы. Там можно было бы держать оборону годами.
Или захватить ближайший к Японии курильский остров , объявить японскую народную республику, флаг -- жёлтый круг на голубом фоне. Там глядишь и ресурсы и добровольцы из Японии подтянутся. Это взбодрит Раху и Японию будь здоров.
показать весь комментарий
17.11.2024 02:13 Ответить
тому що втиху купу ресурсів неможливо насобирати
показать весь комментарий
17.11.2024 02:22 Ответить
Шпіцберген - він здебільшого норвезький але є і російські території і шахтарстькі містечка.
Тож одночасно нападем на нато і на рашку.
показать весь комментарий
17.11.2024 02:29 Ответить
Ти допливи до тих Курил.
показать весь комментарий
17.11.2024 03:06 Ответить
кацап.
показать весь комментарий
17.11.2024 04:22 Ответить
скільки років мені ще не поспішати?
і назуя тобі моя адреса? - скинь тіме і день прильоту
показать весь комментарий
17.11.2024 13:40 Ответить
курскь - це язва на кацапнячому тілі, тут без слів.
але питанння остається невідповідним - чи потрібні були курсняві понти
ціною просування кацапні на сході України?
хто дасть мені внятну відповідь заробить файник.
показать весь комментарий
17.11.2024 02:31 Ответить
З чого ти взяв що це була ціна, що вони не просунулись би. Авдіївку взяли а Селідове вже ні? А зараз можна питати любого москаля навіщо вони напали на Курщину, навіщо вони ******** курян і скільки це можна терпіти
показать весь комментарий
17.11.2024 03:05 Ответить
я в вас, та і в нікого, нічого не брав,
навчитесь ввічливості - ви, а вже потім що небудь...
показать весь комментарий
17.11.2024 03:13 Ответить
ну так би і сказали,
а то на ханирку впали, під другий нік...😂
показать весь комментарий
17.11.2024 04:13 Ответить
ху би сумнівався? - від тебе джамальський духан
показать весь комментарий
17.11.2024 06:32 Ответить
кацап.
показать весь комментарий
17.11.2024 04:23 Ответить
100%
показать весь комментарий
17.11.2024 05:50 Ответить
прикацаплений поц сам собі сподобався...
показать весь комментарий
17.11.2024 06:36 Ответить
От жеж якій чутливий пан попався, вибачайте, вельможний
показать весь комментарий
17.11.2024 05:13 Ответить
не вибачяю.
і це щє вилике питання хто кому попався...
показать весь комментарий
17.11.2024 05:15 Ответить
Не було ніяких "курських понтів".
Свою користь курська операція таки принесла.
показать весь комментарий
17.11.2024 03:16 Ответить
не було так не було.
хто ж сперечяється з новоприбулими?
показать весь комментарий
17.11.2024 03:31 Ответить
Ти сам дав відповідь в першому реченні
показать весь комментарий
17.11.2024 07:48 Ответить
ви ни почюли питання в друґому реченні...
на перший раз "ти" пробачюю
показать весь комментарий
17.11.2024 07:51 Ответить
на перший раз ..ви.. з малої пробачюю
показать весь комментарий
17.11.2024 09:50 Ответить
мені може за трампа і буде гарніше, хоті в би шо б і Україні...
але не всі бруклінські голосувальникі за Україну! - ми програли цю голосувальню..
показать весь комментарий
17.11.2024 08:10 Ответить
Та загиблi нашi Героi....😠 Е нашi в облозi, пораненi...🥺😢
показать весь комментарий
17.11.2024 09:32 Ответить
17 ту 95 в повітрі.
показать весь комментарий
17.11.2024 04:47 Ответить
ми дали маху і Мах нас всіх відкоцав на 4 рокі як мінімум...
ми дали Маху...
показать весь комментарий
17.11.2024 05:38 Ответить
Зеленский сам убедил всех "мирными саммитами" что ему нужны переговоры, но вместо того, чтобы до этих переговоров любой ценой удержать Донбасс, он влетел в Курск. В результате пришел к переговорам в плачевном состоянии. Для всего мира переговоры должны были быть в момент тупика для кацапов, а не "потужного" наступления. А теперь он как всегда хочет свалить всю вину на Запад, якобы его заставляют.
показать весь комментарий
17.11.2024 05:40 Ответить
Невозможно выиграть войну, не заходя на территорию противника. История таких примеров не имеет.
показать весь комментарий
17.11.2024 08:02 Ответить
Нужно в первую очередь понимать что ты делаешь и зачем. А не дешевый пиар для видосиков..
показать весь комментарий
17.11.2024 08:05 Ответить
Та й так зрозуміло, різати м0скаля у нього вдома для того, щоб він не зарізав тебе у тебе вдома.
показать весь комментарий
17.11.2024 09:48 Ответить
Нет, это кацапы любой ценой что то берут. Нам такого не надо - нам надо палить их людей и силы, сохраняя своих.
Операция в Курске хороша для этого. Они там любой ценой берут, от этого много теряют.
Надо ж понимать что силы не равны, и пусть отступая, но ложить в разы больше чем они надо а не стоять "любой ценой", пока не закончимся.
показать весь комментарий
17.11.2024 08:56 Ответить
Є ще один плюс. На курщині рашисти поводяться так само, як і на нашій території по відношенню до цивільних: мародерка, вбивства, обстріли. То хай це буде їхнє населення, а не наше ...
показать весь комментарий
17.11.2024 13:21 Ответить
ми всі програли підтримку США Украіні за напоржать в 2019му,,,
показать весь комментарий
17.11.2024 05:46 Ответить
Не поспішай зневірятися, ще не "вечір" ...
показать весь комментарий
17.11.2024 13:24 Ответить
Є два швидких варіанти для москалів "повернути"курський район і ***** про це знає,але ще сподівається на конвенційну зброю.
показать весь комментарий
17.11.2024 07:23 Ответить
Обмін, та ядерка? Так, це швидко .
показать весь комментарий
17.11.2024 08:04 Ответить
З чого ви вирішили, що ядерка це варіант "повернути"? Таке враження, що під "ядеркой" ви маєте на увазі магичну палочку з гарі потера)
показать весь комментарий
17.11.2024 09:51 Ответить
"Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курська всіх до останнього українських солдатів".
----

тому вона і не буде поспішати, їй зараз переговори не потрібні.
показать весь комментарий
17.11.2024 08:09 Ответить
"Розкажи про свої плани богу..."
показать весь комментарий
17.11.2024 13:29 Ответить
Реальність така, що "вяличие", м'яко кажучи, виявилося дещо перебільшеним ...
показать весь комментарий
17.11.2024 13:38 Ответить
 
 