Украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курске, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю до любых переговоров.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Издание пишет, что борьба за контроль над Курской областью стала еще более жестокой в последние дни, поскольку Кремль, в преддверии возможных переговоров с новой администрацией Трампа о прекращении войны, похоже, настроен отбить российскую территорию.

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По информации WP, новое контрнаступление России на Курскую область было беспорядочным и началось после избрания президентом США Дональда Трампа, который пообещал быстро закончить войну.

"Выбор времени, похоже, демонстрирует что Кремль понимает то, какую роль Курск может сыграть в будущих переговорах: Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская земля", - пишет издание.

Прямая речь главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, который имеет связи в кремлевских кругах: "Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курска всех до последнего украинских солдат".

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Путин не хочет, чтобы Курск использовался как разменная монета, а также не хочет, чтобы его заставляли отказываться от любой украинской территории, которую он захватил после вторжения России, добавил Ремчуков. Недавние упоминания Путина о том, что любое соглашение должно отражать "реалии на земле", касаются надежд России на возвращение Курска, сказал он.

Несмотря на усиление давления, украинцы говорят, что они в основном удерживают линию фронта.

"39-летний Александр, который работает разведчиком в Курской области в 82-й бригаде, рассказал, что за последние дни украинские войска уничтожили более 50 единиц российской техники, в том числе БТРы и танки. По его словам, российские солдаты продолжают повторять свои ошибки, такие как движение по дорогам, над которыми украинцы имеют огневой огневой контроль, пропуски поворотов и даже обстрел собственных пехотных позиций", - .