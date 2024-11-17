РФ хочет вернуть Курскую область до переговоров, - The Washington Post
Украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курске, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю до любых переговоров.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Издание пишет, что борьба за контроль над Курской областью стала еще более жестокой в последние дни, поскольку Кремль, в преддверии возможных переговоров с новой администрацией Трампа о прекращении войны, похоже, настроен отбить российскую территорию.
По информации WP, новое контрнаступление России на Курскую область было беспорядочным и началось после избрания президентом США Дональда Трампа, который пообещал быстро закончить войну.
"Выбор времени, похоже, демонстрирует что Кремль понимает то, какую роль Курск может сыграть в будущих переговорах: Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская земля", - пишет издание.
Прямая речь главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, который имеет связи в кремлевских кругах: "Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курска всех до последнего украинских солдат".
Путин не хочет, чтобы Курск использовался как разменная монета, а также не хочет, чтобы его заставляли отказываться от любой украинской территории, которую он захватил после вторжения России, добавил Ремчуков. Недавние упоминания Путина о том, что любое соглашение должно отражать "реалии на земле", касаются надежд России на возвращение Курска, сказал он.
Несмотря на усиление давления, украинцы говорят, что они в основном удерживают линию фронта.
"39-летний Александр, который работает разведчиком в Курской области в 82-й бригаде, рассказал, что за последние дни украинские войска уничтожили более 50 единиц российской техники, в том числе БТРы и танки. По его словам, российские солдаты продолжают повторять свои ошибки, такие как движение по дорогам, над которыми украинцы имеют огневой огневой контроль, пропуски поворотов и даже обстрел собственных пехотных позиций", - .
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Или захватить ближайший к Японии курильский остров , объявить японскую народную республику, флаг -- жёлтый круг на голубом фоне. Там глядишь и ресурсы и добровольцы из Японии подтянутся. Это взбодрит Раху и Японию будь здоров.
Тож одночасно нападем на нато і на рашку.
і назуя тобі моя адреса? - скинь тіме і день прильоту
але питанння остається невідповідним - чи потрібні були курсняві понти
ціною просування кацапні на сході України?
хто дасть мені внятну відповідь заробить файник.
навчитесь ввічливості - ви, а вже потім що небудь...
а то на ханирку впали, під другий нік...😂
і це щє вилике питання хто кому попався...
Свою користь курська операція таки принесла.
хто ж сперечяється з новоприбулими?
на перший раз "ти" пробачюю
але не всі бруклінські голосувальникі за Україну! - ми програли цю голосувальню..
ми дали Маху...
Операция в Курске хороша для этого. Они там любой ценой берут, от этого много теряют.
Надо ж понимать что силы не равны, и пусть отступая, но ложить в разы больше чем они надо а не стоять "любой ценой", пока не закончимся.
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тому вона і не буде поспішати, їй зараз переговори не потрібні.