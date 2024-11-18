Ландсбергис о звонке Шольца Путину: Разговоры должны происходить с позиции силы, а не слабости

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко раскритиковал разговор Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

Литва является одним из самых рьяных сторонников Украины в ЕС, поэтому его комментарий не является неожиданностью, а подчеркивает разногласия относительно того, как подходить к вторжению России, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Ландсбергис, который также является одним из самых откровенных министров иностранных дел ЕС, признает, что ему трудно понять, почему состоялся звонок: "Я в принципе не против любых звонков или связей, но это должно происходить с позиции силы, а не с позиции слабости, потому что если это произойдет, то россияне этим будут злоупотреблять. И они, очевидно, делают именно это, с помощью масштабных новых ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины, энергетики. Так что, это помогает? Почему мы это делаем?"

Канцлер Германии в течение часа разговаривал с Путиным в пятницу, призывая его вывести свои войска из Украины. В выходные Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последние месяцы, убив по меньшей мере семь человек и заставив ввести общенациональное нормирование электроэнергии.

Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным показал, что взгляды российского диктатора на войну в Украине не изменились.

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