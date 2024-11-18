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Ландсбергис о звонке Шольца Путину: Разговоры должны происходить с позиции силы, а не слабости

Глава МЗС Литви: Росія неодмінно зловживатиме слабкістю позицій ЄС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко раскритиковал разговор Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

Литва является одним из самых рьяных сторонников Украины в ЕС, поэтому его комментарий не является неожиданностью, а подчеркивает разногласия относительно того, как подходить к вторжению России, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Ландсбергис, который также является одним из самых откровенных министров иностранных дел ЕС, признает, что ему трудно понять, почему состоялся звонок: "Я в принципе не против любых звонков или связей, но это должно происходить с позиции силы, а не с позиции слабости, потому что если это произойдет, то россияне этим будут злоупотреблять. И они, очевидно, делают именно это, с помощью масштабных новых ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины, энергетики. Так что, это помогает? Почему мы это делаем?"

Канцлер Германии в течение часа разговаривал с Путиным в пятницу, призывая его вывести свои войска из Украины. В выходные Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последние месяцы, убив по меньшей мере семь человек и заставив ввести общенациональное нормирование электроэнергии.

Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным показал, что взгляды российского диктатора на войну в Украине не изменились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц сделал правильно, что позвонил Путину, - глава Минобороны Германии Писториус

Автор: 

Германия (6926) Литва (2444) Шольц Олаф (905) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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18.11.2024 13:27 Ответить
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18.11.2024 13:50 Ответить
Олег Шарп: "Шольц своїм дзвінком путіну він, на тлі можливого переформатування уряду, хотів заробити собі додаткові бали у якості миротворця. У відповідь отримав гучного ляпаса, коли путін дві наступні доби після розмови демонстративно завдає чи не наймасштабніших ракетних ударів по Україні. І тепер, ставши свідками такого приниження, кандидати від інших партій будуватимуть свою політику на протиході Шольцу. Ну, окрім АдН, звичайно".
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18.11.2024 13:54 Ответить
Якщо по мені, то розмовляти потрібно на рівних будь з ким. Слабеньким чи сильним, заможним чи бідним. Я не знаю хто це вигадав "розмовляти з позиції сили, а не слабкості." Проте тут є одна важлива деталь. Європейські лідери намагаються розмовляти з міжнародним злочинцем. Що це ? Як неповага до себе. І поступка своїм же моральним принципам. Легалізація міжнародного злочинця. Спочатку прокурор, а потім ... інші. Бажаєте розмови ? Тоді до лаврова. Хоч він і пішак, але він ще є офіційною особою фєдєрації.
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18.11.2024 14:10 Ответить
Навіщо постійно морочитися з подовженням??? Це дає надію ******* на безкарність...
Потрібно щоб санкції були прописані у Законах країн як санкції до відновлення державного кордону України! А зняття санкцій має розпочатися після початку виплат репарацій та компенсацій.
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18.11.2024 15:02 Ответить
Какая смелость может быть у немецкого Вицина?
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18.11.2024 16:26 Ответить
 
 