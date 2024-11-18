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Бербок планирует обсудить ситуацию в Украине с Рютте и в "расширенном Веймарском формате"

Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после завершения встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС планирует обсудить ситуацию в Украине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а затем с польским, французским и итальянским коллегами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила спикер МИД Германии Катрин Дешауэр.

Как сообщается, разговор запланирован на вторую половину дня, после завершения встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.

"Главной темой переговоров, разумеется, будет ситуация в Украине", - сказала Дешауэр.

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Также сообщается, что во вторник Бербок продолжит обсуждение с польским, французским и итальянским коллегами в Варшаве, где состоится встреча в "расширенном Веймарском формате", к которому присоединится также советник из Великобритании. Отмечается, что эта встреча обусловлена необходимостью большей координации усилий среди "основных партнеров" в Европе и НАТО. Как добавила пресс-секретарь, это свидетельствует об общей обеспокоенности ситуацией в Украине и ситуацией безопасности в Европе.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок поприветствовала решение США, которые предоставили разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории РФ.

Автор: 

Рютте Марк (339) Анналена Бербок (347)


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три роки ,як рашистський вбивця чинить геноцид українського народу.- три роки західний світ сидить за столом ,то тут то там ,і обговорють могили українців,розруху їх домівок, і те, про що б поговорити завтра,а може й через десять років...негідники.
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18.11.2024 15:23 Ответить
 
 