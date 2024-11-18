Энергетики запитали критическую инфраструктуру на юге Одессы, вода и тепло должны появиться к концу суток, - ДТЭК

Энергетики восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы. К концу суток в домах одесситов и жителей Одесского района должны появиться вода и тепло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, аварийные ремонтные работы на магистральных энергетических объектах продолжаются. Ситуация остается сложной. Применяются экстренные отключения.

"Энергетики всей области прилагают все усилия, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию", - отмечают в ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетики вернули свет для 400 тыс. домов в Одесской области после массированной атаки, - ДТЭК

Удар по Одессе 17 ноября 2024 года

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток. Также сообщалось, что в Одесской области без электроснабжения остаются два района. В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение.