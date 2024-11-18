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Италия не разрешает Украине применять переданное оружие за пределами своей территории, - глава МИД Таяни

Таяні прокоментував дозвіл Україні на удари по РФ

Украина может использовать предоставленное оружие только в пределах украинской территории. Позиция Италии относительно ударов по РФ не изменилась.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Наша позиция относительно использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только в пределах украинской территории", - подчеркнул он.

Кроме того, Таяни выразил поддержку идеи мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии. Он отметил важность роли Пекина в урегулировании конфликта.

Также читайте: Волкер о разрешении на дальнобойные удары по РФ: изменение плохой политики США – это хорошая новость

"Надеюсь, Китай сможет помочь донести до Москвы необходимость завершения этой бессмысленной войны", - заявил глава МИД Италии.

Таяни также осудил присутствие северокорейских солдат в войне, назвав это "негативным сигналом".

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Читайте также: Италия запрещает Украине бить своим оружием по территории России, - глава МИД Таяни

Автор: 

Италия (1640) оружие (10198) Таяни (59)


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Топ комментарии
+6
Но виноват все равно Дональд Трамп
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18.11.2024 16:12
+6
Макароник куев.
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18.11.2024 16:13
+6
***** можна зупинити тільки силою. Інакше той дебіл не зрозуміє як все його тупе стадо.
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18.11.2024 16:14
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Но виноват все равно Дональд Трамп
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18.11.2024 16:12 Ответить
В макаронників нема ядерки, нема своїх винищувачів 5-го покоління, нема балістики і т.д.
Чи ви всі думаєте що американці будуть сцятись в штани а європейці з голою сракою на рашку побіжуть?
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18.11.2024 16:21 Ответить
А шо на Италию кто-то напал?
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18.11.2024 16:23 Ответить
Яке *******,чи спагеті обжерся.
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18.11.2024 16:13 Ответить
а я сподіваюсь що макаронам Бог додасть здорового глузду. Бо поки діє заборона кінця війни ми не бачитимемо
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18.11.2024 16:13 Ответить
Макароник куев.
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18.11.2024 16:13 Ответить
***** можна зупинити тільки силою. Інакше той дебіл не зрозуміє як все його тупе стадо.
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18.11.2024 16:14 Ответить
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18.11.2024 16:14 Ответить
чекайте нових варварів під стінами Вічного Міста...
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18.11.2024 16:15 Ответить
Італійців зелькіно барахлішко підбішує
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18.11.2024 16:15 Ответить
Ну давайте, світова спільнота - на перший другий розрахуйтесь
Перший - за спасіння українців
Другий за геноцид українців.

За ЩО министр Італії ???? ПОСЕРЕДНЕНЕ БУВАЄ
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18.11.2024 16:22 Ответить
А вони щось таке дали що може і на мордор добити?
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18.11.2024 16:24 Ответить
велику стурбованість
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18.11.2024 16:26 Ответить
Це - велика нація воїнів, які пів війни воювали за Гітлера, а останній період - за союзників.
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18.11.2024 16:28 Ответить
Промоскальскі підари...
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18.11.2024 16:28 Ответить
Римляне уже не те. Когда-то величайшая держава Земли, а сейчас🤮🤮🤮
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18.11.2024 16:35 Ответить
Щось фашистське з часів Муссоліні в них ще залишилось.
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18.11.2024 16:35 Ответить
мирна конференція за участю агресора і його торгових партнерів це як мед з лайна !
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18.11.2024 16:38 Ответить
А шош вони таке передали Україні з чого не можна утилізувати кацапів?
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18.11.2024 16:52 Ответить
а оце троха смішно. Італія передавала Україні в основному зброю американського виготовлення. Визначити походження такої зброї можливо лише за маркуванням - мова йде виключно про бомборакети і ракетобомби. Ну і фрагменти з маркуванням зберігаються далеко не завжди...
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18.11.2024 17:30 Ответить
Приблизно так вважав і Муссоліні,відносно свого учня Гітлера,коли той починав....Да і усі Папи з Риму в усі часи.....
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18.11.2024 18:29 Ответить
той Таяні із партії любителя ху йла Берлусконі, якщо не помиляюсь. тому тут логічна його заява.
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18.11.2024 18:38 Ответить
фашистські вибл*ки
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19.11.2024 00:28 Ответить
 
 