Италия не разрешает Украине применять переданное оружие за пределами своей территории, - глава МИД Таяни

Украина может использовать предоставленное оружие только в пределах украинской территории. Позиция Италии относительно ударов по РФ не изменилась.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Наша позиция относительно использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только в пределах украинской территории", - подчеркнул он.

Кроме того, Таяни выразил поддержку идеи мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии. Он отметил важность роли Пекина в урегулировании конфликта.

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"Надеюсь, Китай сможет помочь донести до Москвы необходимость завершения этой бессмысленной войны", - заявил глава МИД Италии.

Таяни также осудил присутствие северокорейских солдат в войне, назвав это "негативным сигналом".

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

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