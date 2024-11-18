Суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил двух украинцев из Каховки на 12 лет за шпионаж

Ростовский областной суд вынес незаконный приговор двум гражданам Украины по делу о шпионаже. Максим Махно и Сергей Ткаченко получили по 12 лет лишения свободы. Доказательство их вины публично не было представлено, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно международному праву, в частности - Женевской конвенции об обращении с военнопленными, выносить приговоры пленным имеют право только суды, созданные должным образом, и судебные гарантии которых "признаны цивилизованными народами как необходимые". Таким критериям ни в коей мере не соответствуют судебные учреждения на территории страны-агрессора. Что касается гражданских лиц, их российские оккупационные власти вообще не имели права ни задерживать, ни подвергать уголовному преследованию.

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О вынесенном приговоре сообщила прокуратура Ростовской области. Как утверждает ведомство, в августе 2022 года Махно собирал информацию о местонахождении личного состава и военной техники армии России в оккупированной Каховке Херсонской области. Утверждается, что эту информацию он передавал СБУ. Позже тем же якобы занялся и Ткаченко.

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Расследованием дела занималась ФСБ. Кто представлял интересы обвиняемых в российском суде и какими были доводы стороны защиты - неизвестно.