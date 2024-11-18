РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4914 посетителей онлайн
Новости
1 060 0

Суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил двух украинцев из Каховки на 12 лет за шпионаж

Максим Махно і Сергій Ткаченко у залі суду в Ростові-на-Дону
Фото: Радио Свобода

Ростовский областной суд вынес незаконный приговор двум гражданам Украины по делу о шпионаже. Максим Махно и Сергей Ткаченко получили по 12 лет лишения свободы. Доказательство их вины публично не было представлено, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно международному праву, в частности - Женевской конвенции об обращении с военнопленными, выносить приговоры пленным имеют право только суды, созданные должным образом, и судебные гарантии которых "признаны цивилизованными народами как необходимые". Таким критериям ни в коей мере не соответствуют судебные учреждения на территории страны-агрессора. Что касается гражданских лиц, их российские оккупационные власти вообще не имели права ни задерживать, ни подвергать уголовному преследованию.

Также читайте: В оккупированном Крыму задержали юристку за покупку NFT-марок о "русском военном корабле"

О вынесенном приговоре сообщила прокуратура Ростовской области. Как утверждает ведомство, в августе 2022 года Махно собирал информацию о местонахождении личного состава и военной техники армии России в оккупированной Каховке Херсонской области. Утверждается, что эту информацию он передавал СБУ. Позже тем же якобы занялся и Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ задержала в Крыму ветерана крымскотатарского движения Салиеву, - Чубаров

Расследованием дела занималась ФСБ. Кто представлял интересы обвиняемых в российском суде и какими были доводы стороны защиты - неизвестно.

Автор: 

приговор (1213) ФСБ (1935)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 