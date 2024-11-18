Разрешение Украине на дальнобойные удары по территории РФ - шаг к эскалации, - советник Трампа по нацбезопасности США Уолтц

Будущий советник по нацбезопасности США, конгрессмен от Флориды Майк Уолтц заявил, что разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Об этом Уолтц сказал в эфире Fox News, который цитирует журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.

И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь - десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена. - Ред.) реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну", - прокомментировал Уолтц.

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В качестве примера эскалации будущий советник Трампа привел продажу нефти в Китай Ираном, который предоставляет вооружение России, "а те в свою очередь наносят удары по украинской критической инфраструктуре".

"Так что это (разрешение Байдена. - Ред.) - событие, но тактическое. Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? Какими должны быть рамки соглашения и кто будет сидеть за этим столом?" - добавил Уолтц.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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