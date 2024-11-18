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Разрешение Украине на дальнобойные удары по территории РФ - шаг к эскалации, - советник Трампа по нацбезопасности США Уолтц

Майк Волтц прокоментував дозвіл Україні від США на удари ATACMS по РФ

Будущий советник по нацбезопасности США, конгрессмен от Флориды Майк Уолтц заявил, что разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Об этом Уолтц сказал в эфире Fox News, который цитирует журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.

И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь - десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена. - Ред.) реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну", - прокомментировал Уолтц.

Читайте также: Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, - NYT

В качестве примера эскалации будущий советник Трампа привел продажу нефти в Китай Ираном, который предоставляет вооружение России, "а те в свою очередь наносят удары по украинской критической инфраструктуре".

"Так что это (разрешение Байдена. - Ред.) - событие, но тактическое. Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? Какими должны быть рамки соглашения и кто будет сидеть за этим столом?" - добавил Уолтц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа о перемирии, - CNN

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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Автор: 

США (26422) Трамп Дональд (5094) ATACMS (138) Майк Уолтц (74)


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Топ комментарии
+44
А знищення української нації і їх держави це крок до чого гандон ?
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18.11.2024 20:50
+42
А чому деескалація повинна проводитися за рахунок жертви агресії?

Змусьте РФ не обстрілювати Україну і тоді вже *******.
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18.11.2024 20:52
+33
А вбивати та калічити неповнолітніх дітей щоденно москалями це ескалація чи план геноциду((((
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18.11.2024 20:51
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Звісно, ескалація. Але іншого варіанту здолати путєна нема.
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19.11.2024 06:13 Ответить
К сожалению запад превратился в шутов глупых и этим будут пользоваться от россии до китая . Украине надо ядерное разрабатывать или в нато иначе запад даст может позволить забрать Украину
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19.11.2024 15:20 Ответить
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