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Российский омбудсмен Москалькова признала, что Украина оказывает медицинскую помощь перемещенным россиянам из Курской области

Евакуація з Курської області

Число перемещенных на территорию Украины жителей Курской области возросло до 40 человек, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, среди них - человек с инвалидностью и мать с младенцем, они получают необходимую помощь.

Об этом информирует Цензор НЕТ со ссылкой на российское агентство Интерфакс.

"Сегодня мы обнаружили 40 мирных гражданских лиц в Сумах, вывезенных (из Курской области)", - сказала Москалькова на совещании в Минюсте РФ.

По ее словам, среди них есть кормящая мать с трехмесячным ребенком и человек с инвалидностью на кресле колесном, им оказывается медицинская помощь.

Она уточнила, что контактирует по этому вопросу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. "И этот канал очень важен", - добавила Москалькова.

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Она отметила, что в целом к ней поступило более 40 тыс. обращений относительно без вести пропавших людей в зоне боевых действий.

"С каждой семьей мы стараемся работать во взаимодействии с минобороны, взяли психологов, чтобы уметь разговаривать с этими семьями", - пояснила российская уполномоченная по правам человека.

"По своей линии у меня отработанная система. Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, пропавших, с другой стороны, пленных. Из числа пленных удается вычленить некоторых людей, что они живы и находятся в плену", - сказала Москалькова.

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В таких случаях, по ее словам, задействуется другой канал.

Она подчеркнула, что для семей, у которых есть без вести пропавший родственник, очень важно знать, что если он объявляется умершим, его поиски не прекращаются.

15 ноября Москалькова сообщала о пребывании в Сумской области 23 жителей Курской области, перемещенных туда из своих домов.

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Напомним, что систематическое нарушение прав гражданских и военнопленных граждан Украины со стороны России в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, незаконные задержания и заключения, неправосудные приговоры и внесудебные расправы, пытки и казни, похищения детей являются проблемами, решения которых Украина требует в том числе через контакты с российской уполномоченной по правам человека.

Автор: 

оккупация (10119) права человека (986) Сумы (1073) пленные (2127) Лубинец Дмитрий (453) Курск (1075)


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Топ комментарии
+6
не треба нам їхніх громадян, чому вони їх не забирають, навіщо ці показові демонстрації людяності, від цих громадян треба дистанціюватись якомога далі..., своїм треба допомагати, нас звинуватять у всіх гріхах й та оон буде верещати голосніше за інших...
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19.11.2024 12:22
+3
Та отож, ООН буде казати що їх годують борщечком проти їх волі ...
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19.11.2024 12:25
+2
Тепер в Засрашці цим переміщеним особам загрожує тюрма !
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19.11.2024 12:24
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не треба нам їхніх громадян, чому вони їх не забирають, навіщо ці показові демонстрації людяності, від цих громадян треба дистанціюватись якомога далі..., своїм треба допомагати, нас звинуватять у всіх гріхах й та оон буде верещати голосніше за інших...
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19.11.2024 12:22 Ответить
Та отож, ООН буде казати що їх годують борщечком проти їх волі ...
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19.11.2024 12:25 Ответить
щоб їх забрали, треба, щоб про них стало спочатку відомо. ти не можеш побудувати логічний ланцюжок?
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19.11.2024 12:53 Ответить
та де мені, де я, а де логічний ланцюжок.... дивно, що на рашкє нічого невідомо про власних громадян й про їх існування вони довідались від нас..
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19.11.2024 14:16 Ответить
ну хоть сама призналась, що тупа.
а якщо вони в нас, то в кого дізнаватися, як не в нас? капец у тебе макітра пуста.
окрім того це офіційна заява. без цієї офіційної заяви, навіть, якщо їх родичі і знають, то їх у нас для рф немає.
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19.11.2024 14:50 Ответить
звичайно з фрн видніше, хто тупий в Україні, а хто ні..., людина, яка виїхала під час війни з країни, що воює, автоматично вважає, що вона найрозумніша й вважає за потрібне розказувати тим, хто залишився, які вони тупі та нерозвинені..., це хвороба...
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19.11.2024 15:19 Ответить
классична тирада тупої тебе. умним людям і з України видно, що ти тупа. країна прибування значення немає. а коли баба тупа, то вона і за країниу прибування від тупості чіпляється. це чогось для тупих являється супер аргументом.
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23.11.2024 12:39 Ответить
чого ж стаття і називається "рф визнала", тобто голосно сказала, що люди в нас по офіційним даним. це означає, що Україна нічого не приховує, Україна надає данні, Україна їх утримує і лікує. а не вже повісила і младєнца з"їла. Збій матриці повинен відбутись у головах узьких.
То вже ж гуляє по рф, що українці повісили 8 дітей - зайшли асвабадітєлі десь у курській і знайшли в сараї 8 висячих дітей.
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19.11.2024 14:55 Ответить
Тепер в Засрашці цим переміщеним особам загрожує тюрма !
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19.11.2024 12:24 Ответить
Та і куй з ними. Нехай там і зогніють.
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19.11.2024 12:42 Ответить
вони не військові. якщо не будуть показувати активно, що Україна їх спасла, нічого їм не буде. запишуть ще одного мальчіка в трусіках і підуть на всі 4.
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19.11.2024 12:55 Ответить
Так ось чого кацапи били по Сумах ...
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19.11.2024 12:27 Ответить
"Дякували"!
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19.11.2024 12:31 Ответить
питались добить.
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19.11.2024 12:56 Ответить
пояснила російська уповноважена з прав людини. Джерело:

Це оксюморон.
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19.11.2024 12:35 Ответить
за загородою - все логічно
це нам тут за порєбріком дико
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19.11.2024 12:57 Ответить
Не можна годувати грудьми - годують цицьками .
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19.11.2024 12:59 Ответить
а з немовлям це, та яку хлопці оперативно везли у Суми народжувати.
про неї немає офіційних новин. лише на місцевих пабліках.
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19.11.2024 13:05 Ответить
"…серед них людина з інвалідністю та матір з немовлям…"

Скільки можна з української мови знущатися? Матір - це знахідний відмінок (кого?), а мусить бути мати - називний відмінок (хто?).
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19.11.2024 15:11 Ответить
 
 