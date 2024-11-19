Российский омбудсмен Москалькова признала, что Украина оказывает медицинскую помощь перемещенным россиянам из Курской области
Число перемещенных на территорию Украины жителей Курской области возросло до 40 человек, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, среди них - человек с инвалидностью и мать с младенцем, они получают необходимую помощь.
Об этом информирует Цензор НЕТ со ссылкой на российское агентство Интерфакс.
"Сегодня мы обнаружили 40 мирных гражданских лиц в Сумах, вывезенных (из Курской области)", - сказала Москалькова на совещании в Минюсте РФ.
По ее словам, среди них есть кормящая мать с трехмесячным ребенком и человек с инвалидностью на кресле колесном, им оказывается медицинская помощь.
Она уточнила, что контактирует по этому вопросу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. "И этот канал очень важен", - добавила Москалькова.
Она отметила, что в целом к ней поступило более 40 тыс. обращений относительно без вести пропавших людей в зоне боевых действий.
"С каждой семьей мы стараемся работать во взаимодействии с минобороны, взяли психологов, чтобы уметь разговаривать с этими семьями", - пояснила российская уполномоченная по правам человека.
"По своей линии у меня отработанная система. Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, пропавших, с другой стороны, пленных. Из числа пленных удается вычленить некоторых людей, что они живы и находятся в плену", - сказала Москалькова.
В таких случаях, по ее словам, задействуется другой канал.
Она подчеркнула, что для семей, у которых есть без вести пропавший родственник, очень важно знать, что если он объявляется умершим, его поиски не прекращаются.
15 ноября Москалькова сообщала о пребывании в Сумской области 23 жителей Курской области, перемещенных туда из своих домов.
Напомним, что систематическое нарушение прав гражданских и военнопленных граждан Украины со стороны России в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, незаконные задержания и заключения, неправосудные приговоры и внесудебные расправы, пытки и казни, похищения детей являются проблемами, решения которых Украина требует в том числе через контакты с российской уполномоченной по правам человека.
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а якщо вони в нас, то в кого дізнаватися, як не в нас? капец у тебе макітра пуста.
окрім того це офіційна заява. без цієї офіційної заяви, навіть, якщо їх родичі і знають, то їх у нас для рф немає.
То вже ж гуляє по рф, що українці повісили 8 дітей - зайшли асвабадітєлі десь у курській і знайшли в сараї 8 висячих дітей.
Це оксюморон.
це нам тут за порєбріком дико
про неї немає офіційних новин. лише на місцевих пабліках.
Скільки можна з української мови знущатися? Матір - це знахідний відмінок (кого?), а мусить бути мати - називний відмінок (хто?).