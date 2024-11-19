В Польше опасаются новой волны беженцев из Украины

По мнению представителей польских служб, очень вероятна волна новых беженцев из Украины в ближайшее время.

Об этом пишет Цензор НЕТ, ссылаясь на издание Wprost.

После интенсивных атак России на Украину в воскресенье с использованием 120 ракет и 90 беспилотников украинские власти объявили об отключении электроэнергии в домохозяйствах на большей части страны. Атаки были направлены на ключевую инфраструктуру, нанося ущерб электростанциям и теплоцентралям.

Украинцы ищут возможности выехать в Польшу

Как рассказал в комментарии изданию "Rzeczpospolita" Игорь Горкив, председатель Перемышльской ячейки Объединения украинцев в Польше, который имеет два общежития вблизи границы, служащие приютом для людей, которые бегут от войны, "ситуация трагическая".

- Мы ожидаем увеличения притока беженцев, хотя и не такого, как это было в феврале и марте 2022 года. Нам очень много звонят, спрашивают, поможем ли, есть ли у нас место, - сказал он.

Еще в июле директор Департамента гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел и администрации Дариуш Марчинский предупреждал в Сейме, что осенью может быть новая большая волна беженцев. Заместитель министра Чеслав Мрочек сегодня подтверждает, что такой сценарий принимается во внимание в связи с последними событиями в Украине.

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Президент Объединения украинцев в Польше Мирослав Скорка приводит данные украинских СМИ, которые сообщают о выезде из Украины еще 500 тысяч граждан. Он указывает на сложные условия в таких городах, как Одесса, где не хватает электроэнергии, воды и отопления. Скорка подчеркнул, что никто не знает, скольким людям придется покинуть свои дома этой зимой, но "следует ожидать, что больше людей будут вынуждены покинуть свои дома, чтобы пережить осень и зиму где-то в Польше или Европе".

Транспортные проблемы

По данным Главного управления пограничной службы, с начала сентября до середины ноября в Польшу въехало почти 2 миллиона украинцев, выехало из страны на 70 тысяч меньше. Хотя эти данные не свидетельствуют о значительной волне беженцев, Горкив обращает внимание на логистические проблемы, связанные с транспортом. - Сейчас билеты на поезд до Перемышля раскупают за две-три недели. И не из каждой точки Украины можно добраться автобусом, пояснил он.

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По мнению народного депутата, председателя парламентского комитета по вопросам внутренних дел и администрации Марии Янисской, решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать ракеты большой дальности ATACMS на территории России может привести к активизации боевых действий и увеличению притока беженцев. Яниска подчеркнула, что Польша должна готовиться к тяжелым временам и оказывать поддержку тем, кто бежит от войны.

Сейчас в Польше действует только один пункт приема беженцев в Перемышле - Наша помощь ограничена местом, которое небольшое. Мы имеем здесь общежитие на 80 мест, некоторые из которых рассчитаны на два-три дня, и дом для беженцев до трех месяцев, который постоянно заполнен. Мы хотим достроить второй этаж в течение двух-трех недель, чтобы мы могли принять 40 человек, то есть вдвое больше, - пояснил Хоркив. Он добавил, что среди беженцев много тех, кто ранее вернулся в Украину, а сейчас снова ищут убежище.

Объемы помощи от Польши уменьшаются

С начала войны Польша выделилась среди других стран как лидер в помощи Украине. Согласно данным Канцелярии Президента Республики Польша, стоимость этой помощи составляет 4,91% ВВП Польши, из которых примерно 14 миллиардов злотых составляет военная поддержка и помощь беженцам.

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Однако исследование, проведенное профессором Петром Длугошем из UKEN в Кракове, показывает, что желание помочь беженцам в польском обществе уменьшается. Хотя 72% респондентов поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам, только 57% согласны получить ее в Польше. Большинство респондентов (63 процента) считают, что помощь должна предоставляться только людям из районов, пострадавших от боевых действий или оккупированных Россией. На вопрос, должна ли Польша и в дальнейшем принимать беженцев, только 33 процента ответили утвердительно, а 44 процента были противоположного мнения.