Зеленский о вступлении в ЕС: В начале 2025 года готовимся открыть переговоры по первому кластеру

Президент Владимир Зеленский относительно вступления в Европейский Союз заявил, что уже в начале 2025 года Украина готовится открыть переговоры по первому кластеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время представления внутреннего Плана стойкости в Верховной Раде.

Так, президент подчеркнул, что Украина достигла наибольшего уровня близости с Европейским Союзом и НАТО за все время независимости.

"Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Европейским Союзом. Мы должны двигаться динамично в переговорах. Уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру. Спасибо всей команде за работу. Второй и все остальные кластеры - без проволочек", - рассказал Зеленский.

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Президент добавил, что Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС.