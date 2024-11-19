Зеленский о вступлении в ЕС: В начале 2025 года готовимся открыть переговоры по первому кластеру
Президент Владимир Зеленский относительно вступления в Европейский Союз заявил, что уже в начале 2025 года Украина готовится открыть переговоры по первому кластеру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время представления внутреннего Плана стойкости в Верховной Раде.
Так, президент подчеркнул, что Украина достигла наибольшего уровня близости с Европейским Союзом и НАТО за все время независимости.
"Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Европейским Союзом. Мы должны двигаться динамично в переговорах. Уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру. Спасибо всей команде за работу. Второй и все остальные кластеры - без проволочек", - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС.
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Ніхто ніколи нас ,ані в ЄС,ані в НАТО не прийме!
Україна - досягла. Незважаючи на шалене паскудство зелених гнид. Залишилося небагато - прибрати останні перепони на цьому шляху - Зеленського, Єрмака і весь зелений дурдом, який видає себе за державну владу в Україні.