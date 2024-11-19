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Новости
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Зеленский о вступлении в ЕС: В начале 2025 года готовимся открыть переговоры по первому кластеру

Зеленський щодо вступу в ЄС

Президент Владимир Зеленский относительно вступления в Европейский Союз заявил, что уже в начале 2025 года Украина готовится открыть переговоры по первому кластеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время представления внутреннего Плана стойкости в Верховной Раде.

Так, президент подчеркнул, что Украина достигла наибольшего уровня близости с Европейским Союзом и НАТО за все время независимости.

"Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Европейским Союзом. Мы должны двигаться динамично в переговорах. Уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру. Спасибо всей команде за работу. Второй и все остальные кластеры - без проволочек", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Украина хорошо продвигается на пути к членству в ЕС, - Боррель анонсировал переговорные кластеры с Киевом на вступление в Евросоюз в 2025 году

Президент добавил, что Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+6
Шо таке той кластер? Бо з вуст найпотужнійшого звучить лячно
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19.11.2024 16:03
+4
"...Україна досягла найбільшого рівня близькості із Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності..."

Україна - досягла. Незважаючи на шалене паскудство зелених гнид. Залишилося небагато - прибрати останні перепони на цьому шляху - Зеленського, Єрмака і весь зелений дурдом, який видає себе за державну владу в Україні.
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19.11.2024 16:04
+3
Почалися криворагульські 95кагалівські жарти! Ще такого знущання над українцями ота депутатська зала не чула і не бачила!
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19.11.2024 16:14
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Як малі діти!
Ніхто ніколи нас ,ані в ЄС,ані в НАТО не прийме!
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19.11.2024 16:00 Ответить
корупція та вже додалося порушення конституційних прав, через таке Європа не переступить і очі не закриє.
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19.11.2024 16:01 Ответить
Підем у першии клас? - довго Заходу приидеться нас учити
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19.11.2024 16:02 Ответить
Шо таке той кластер? Бо з вуст найпотужнійшого звучить лячно
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19.11.2024 16:03 Ответить
Це такий незламний дрючок, яким Назеленіший збирається проводити потужні перемовини.
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19.11.2024 16:07 Ответить
Є кластер, а є більш продвинутий ватер кластер.
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19.11.2024 16:38 Ответить
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що на початку 2025 року Україна планує розпочати переговори з Європейським Союзом щодо першого кластера. Це є частиною процесу вступу України до ЄС, який передбачає поетапне обговорення та узгодження різних сфер співпраці, згрупованих у так звані "кластери". Кожен кластер охоплює певні розділи законодавства та політики, які необхідно гармонізувати з європейськими стандартами. Зеленський підкреслив, що Україна вже завершила процедуру скринінгу законодавства та готова до динамічних перемовин без зволікань.
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19.11.2024 18:10 Ответить
І шо? Це ************* якось допоможе у перемозі?
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20.11.2024 11:24 Ответить
Та ні, це я на ваше запитання відповів, про кластер. Це все туфта.
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20.11.2024 13:31 Ответить
"...Україна досягла найбільшого рівня близькості із Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності..."

Україна - досягла. Незважаючи на шалене паскудство зелених гнид. Залишилося небагато - прибрати останні перепони на цьому шляху - Зеленського, Єрмака і весь зелений дурдом, який видає себе за державну владу в Україні.
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19.11.2024 16:04 Ответить
Він з нас знущається?! Зверніть увагу, як тільки стає гаряче, грошей не дають, на фронті пи**ець, відразу згадують про вступ до ЄС, НАТО. А ЄС та НАТО хоч самі знають, що "зе" вирішив за них про вступ?! Може подзвонити в Брюсель, і їх повідомити для початку?!
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19.11.2024 16:07 Ответить
Щоб ти падло сдохло.
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19.11.2024 16:11 Ответить
Почалися криворагульські 95кагалівські жарти! Ще такого знущання над українцями ота депутатська зала не чула і не бачила!
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19.11.2024 16:14 Ответить
херпіду живе в паралельній реальності
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19.11.2024 16:28 Ответить
ЗЄльоная паскудь прекрасно розуміє,що при його(та й після нього) керівництві в ЕС Україну навряд чи приймуть.Пшеки та інші прикордонні щурі це довели в 2023-2024 роках...
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19.11.2024 16:59 Ответить
Щоб тебе закластерело !
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19.11.2024 18:19 Ответить
Пиз до бол !
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19.11.2024 18:53 Ответить
Якщо мова - то головна зброя. То можна, тим паче президентові, вживати суто українські слова? А не ту тарабарщину, яка вживається у тих державах, від яких ми повниістю залежимо.
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19.11.2024 19:06 Ответить
 
 