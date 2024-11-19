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МИД Германии и Финляндии назвали повреждение кабелей в Балтийском море гибридной атакой

Заява МЗС Німеччини та Фінляндії з приводу пошкодження трансбалтійських кабелів

Германия и Финляндия выразили обеспокоенность выводом из строя кабеля данных между двумя странами, отметив необходимость лучше защищать критическую инфраструктуру.

Об этом пишет Цензор НЕТ со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Германии и Финляндии относительно повреждения подводного кабеля в Балтийском море.

"Мы глубоко обеспокоены перерезанием подводного кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море. Тот факт, что подобный инцидент сразу вызывает подозрения в умышленном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности этого времени. Ведется тщательное расследование. Нашей европейской безопасности угрожает не только захватническая война России против Украины, но и гибридная война злоумышленников. Защита нашей общей критически важной инфраструктуры имеет фундаментальное значение для нашей безопасности и устойчивости наших обществ", - говорится в заявлении.

балтика,кабель,німеччина,фінляндія
Фото: The Guardian

Читайте также: В Балтийском море повреждены кабели связи. Один - между Финляндией и Германией, другой - между Швецией и Литвой

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в тот же день также указал на вероятность акта саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение кабеля. К тому же он обратил внимание на то, что был поврежден не один кабель, а два - между Хельсинки и немецким Ростоком и Швецией и Литвой.

"Вполне четкий знак, что что-то происходит... Мы должны исходить из того, что речь идет о саботаже", - сказал Писториус, признав, что пока не хватает доказательств, которые указывали бы на какую-то конкретную сторону, но из его заявления следует, что главное подозрение связано с гибридной войной России против Европы.

Повреждение кабелей связи в Балтийском море

Ранее сообщалось о повреждении двух кабелей связи в Балтийском море - между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. В воскресенье полностью вышел из строя кабель BCS East-West Interlink, который соединяет Литву со шведским островом Готланд. На следующий день финская государственная компания Cinia объявила об обнаружении дефекта в подводном кабеле передачи данных C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего связь через этот кабель была прервана.

C-Lion1 длиной 1173 километра соединяет Хельсинки и город Росток в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания. Кабель был введен в эксплуатацию весной 2016 года и является единственным подводным кабелем передачи данных, который проходит напрямую из Финляндии в материковую Европу.

Читайте также: Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии – The Guardian

До того сообщалось об инциденте в Ирландском море, в ходе которого из зоны, где расположены критические кабели связи, был выведен российский корабль "Янтарь" по подозрению в проведении разведки.

Автор: 

Германия (6930) Финляндия (956) кабель (34)


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Топ комментарии
+12
І що? Висловіть стурбованість і забудьтеся.
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19.11.2024 17:36
+11
головне не допустити ескалацію і вирішити все дипломатично
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19.11.2024 17:36
+7
ага... ви схаменетесь тоді, коли вам в лоба ****-нуть кувалдою... та ще й будете сумніватися... щоб не було ескалації
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19.11.2024 17:38
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І що? Висловіть стурбованість і забудьтеся.
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19.11.2024 17:36 Ответить
А що вони ще мають зробити? Обявити війну кацапам? Та і в цьому випадку навіть немає 100% доказів, просто всі знають, що це міг зробити тільки кацап, бо там навіть був їх корабель. Це мабуть кацапи віддачили німцям за постачання газових турбін Siemens на територію окупованого Криму попри серйозний санкційний режим, а також постачання фільтраційного обладнання німецького бренду Inge GmbH, яке встановили на двох кримських електростанціях - Таврійській та Балаклавській.
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19.11.2024 18:00 Ответить
Самою найкращою відповіддю було б з часом висловлення співчуття росіянам, затонувшим разом з кораблем "Янтарь" внаслідок зіткнення з міною часів другої світової. Але для цього потрібні яйця.....
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19.11.2024 18:34 Ответить
головне не допустити ескалацію і вирішити все дипломатично
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19.11.2024 17:36 Ответить
Президент Франції Еммануель Макрон потис руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на саміті G20.

При цьому на церемонії фотографування не було президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та його італійської колеги Джорджі Мелоні. Ці західні лідери і раніше уникали спільних фото з Лавровим.

ось так стурбованість
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19.11.2024 18:01 Ответить
Передати послу московії ноту.
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19.11.2024 17:37 Ответить
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19.11.2024 17:56 Ответить
На телефоні з 2014 року стоїть "Українська народна" від Astrogenta.
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19.11.2024 18:36 Ответить
Это Залужный кабеля повредил , как и газопровод.
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19.11.2024 17:37 Ответить
ага... ви схаменетесь тоді, коли вам в лоба ****-нуть кувалдою... та ще й будете сумніватися... щоб не було ескалації
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19.11.2024 17:38 Ответить
Не будьте наівними : шукайте кацапський
слід...Кому ще потрібно пакостити
вільному цивілізованому світу,крім
мордору?
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19.11.2024 17:41 Ответить
А кацапи кажуть,що то риба-меч перерубала! А може риба-молот перебила,а можливо риба-пила перепиляла! Але тільки не вони!
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19.11.2024 17:42 Ответить
Не даремне ж там кацапське корито ошивалося. А ви ще більше толеранствуйте кацапам, то ще не таке буде!
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19.11.2024 17:47 Ответить
Скоро кацапота буде срати вам на голову і також буде стурбованість після лазні.
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19.11.2024 17:49 Ответить
Меркель ****, це вона !
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19.11.2024 17:53 Ответить
Розвідка розвідкою, а пошкодити кабель це не так вже й важко. Особливо коли вже руки набили в інших місцях. Проте Європі треба речові докази у вигляді літери ЗЕТ або кацапського "лайна".
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19.11.2024 17:54 Ответить
Евродебіли,млять..Після підриву північних потоків,треба було на наступний день патрулювати ..Що Америка за вас буде це робити..?
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19.11.2024 17:57 Ответить
Відчуваю глибоке занепокоєння.
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19.11.2024 17:59 Ответить
занепокоєність
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19.11.2024 18:03 Ответить
Кацап потвора ненаситна,
По розвитку ще первобитна
Нічого в них свого немає,
А як шакал на свій весь лає,
Кацап не вміє будувати,
Покликання все руйнувати.
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19.11.2024 18:04 Ответить
Кацап на світ весь лає 👍🏼👍🏼👍🏼
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19.11.2024 18:15 Ответить
Терміново!! телефонуйте пуцину! То не він - його підставили!
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19.11.2024 18:06 Ответить
По всьому світу гадить кацапстан , а команди видає
кремлівський вилупок і бидло ,яке живиться людською кровʼю 😡
Здохни су@ка москальська і поскоріш 🙁
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19.11.2024 18:13 Ответить
Тільки кацапи здатні на таку підлість , але Європа ще не вірить в це ,
так як купує в них і газ , і нафту 😒
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19.11.2024 18:19 Ответить
Німцям подарувати пару морських дронів? Чи може німцям яйця потрібні?
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19.11.2024 18:38 Ответить
Доречі, транс атлантичному кабелю варто напружитись
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19.11.2024 18:42 Ответить
Капець. Клоуни при владі майже всюди.
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19.11.2024 18:44 Ответить
Підетріть собі, европа, шмарклі...
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19.11.2024 18:59 Ответить
Найкращий засіб захисту (оптичних кабелів… - ліквідація моськовії (рф) як держави-терориста.
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19.11.2024 19:10 Ответить
Мабуть, НАТОтепер розшифровується як Північно-Атлантична Організація Терпил.
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19.11.2024 21:35 Ответить
 
 