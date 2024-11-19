МИД Германии и Финляндии назвали повреждение кабелей в Балтийском море гибридной атакой

Германия и Финляндия выразили обеспокоенность выводом из строя кабеля данных между двумя странами, отметив необходимость лучше защищать критическую инфраструктуру.

Об этом пишет Цензор НЕТ со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Германии и Финляндии относительно повреждения подводного кабеля в Балтийском море.

"Мы глубоко обеспокоены перерезанием подводного кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море. Тот факт, что подобный инцидент сразу вызывает подозрения в умышленном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности этого времени. Ведется тщательное расследование. Нашей европейской безопасности угрожает не только захватническая война России против Украины, но и гибридная война злоумышленников. Защита нашей общей критически важной инфраструктуры имеет фундаментальное значение для нашей безопасности и устойчивости наших обществ", - говорится в заявлении.

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в тот же день также указал на вероятность акта саботажа и заявил, что не верит в непреднамеренное повреждение кабеля. К тому же он обратил внимание на то, что был поврежден не один кабель, а два - между Хельсинки и немецким Ростоком и Швецией и Литвой.

"Вполне четкий знак, что что-то происходит... Мы должны исходить из того, что речь идет о саботаже", - сказал Писториус, признав, что пока не хватает доказательств, которые указывали бы на какую-то конкретную сторону, но из его заявления следует, что главное подозрение связано с гибридной войной России против Европы.

Повреждение кабелей связи в Балтийском море

Ранее сообщалось о повреждении двух кабелей связи в Балтийском море - между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. В воскресенье полностью вышел из строя кабель BCS East-West Interlink, который соединяет Литву со шведским островом Готланд. На следующий день финская государственная компания Cinia объявила об обнаружении дефекта в подводном кабеле передачи данных C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего связь через этот кабель была прервана.

C-Lion1 длиной 1173 километра соединяет Хельсинки и город Росток в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания. Кабель был введен в эксплуатацию весной 2016 года и является единственным подводным кабелем передачи данных, который проходит напрямую из Финляндии в материковую Европу.

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До того сообщалось об инциденте в Ирландском море, в ходе которого из зоны, где расположены критические кабели связи, был выведен российский корабль "Янтарь" по подозрению в проведении разведки.