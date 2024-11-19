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США не будут ничего менять в ответ на обновленную ядерную доктрину РФ, - Совет нацбезопасности

У Раді нацбезпеки США не здивовані нагнітанням ядерної загрози з боку Росії

Соединенные Штаты Америки пока не намерены менять собственную политику ядерного сдерживания в ответ на утверждение Россией обновленной ядерной доктрины, которая расширяет основания применения соответствующего вида вооружений.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Собеседник журналистов сказал, что в США "не были удивлены заявлением России о том, что она обновит свою ядерную доктрину", поскольку она об этом неоднократно говорила, прибегая к "безответственной риторике".

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"Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России", - добавил представитель Совета нацбезопасности США.

Он также упомянул об использовании Россией северокорейских военных для ведения войны против Украины, что назвал "значительной эскалацией".

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Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Автор: 

россия (95372) США (26422) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+8
Пуйло - ти п'ян і блеф твій не удався
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19.11.2024 19:59
+8
То ість на "слабо" не получілось. 😊 Ну, що ж, Воронєжу кірдик!
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19.11.2024 20:05
+4
ну хай пиня сходить в чемодан посере на останок
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19.11.2024 20:15
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Пуйло - ти п'ян і блеф твій не удався
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19.11.2024 19:59 Ответить
звисно, буде достатньо однои у щурячий пидвал
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19.11.2024 20:04 Ответить
То ість на "слабо" не получілось. 😊 Ну, що ж, Воронєжу кірдик!
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19.11.2024 20:05 Ответить
ну хай пиня сходить в чемодан посере на останок
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19.11.2024 20:15 Ответить
США погроз кацапів давно не бояться. Краще хай піськов принесе пуйлу валізу, бо воно обгадить весь кремль від страху.
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19.11.2024 20:22 Ответить
це після того як Трамп сказав шо буде Кремель бомбить
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19.11.2024 20:27 Ответить
Ну чого? Могли б туалетний папір замінити оновленою доктриною
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19.11.2024 20:35 Ответить
Значить вони готові - ну що х...ло покажи що в тебе в штанах ще щось є крім гівна яке ти ховаєш в чемоданчиках!
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19.11.2024 20:40 Ответить
Так. З мови дипломатів це означає: ви, кацапи, у нас давно на прицілі. В разі чого -- зітремо на "рдіационний_пЄпЄл" не на словах, а насправді. Миттєво. І холоднокровно.
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19.11.2024 20:58 Ответить
Кажучи на чиловична мова - сполучени щати посслали хнх.
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19.11.2024 21:10 Ответить
Так, а шо ж там змінювати - всі цілі вже давно занесені в компи і комплекси, а кнопки вже давно змащені і перевірені на "залипання"! Може і не за 24 години, але близько до цього всі смикання рашки з ЯО будуть показово припинені, бо рівень кацапської техніки, зброї, електроніки в Штатах вже давно оцінили(з нашою допомогою) і...нічого ********* там не знайшли! Все їхнє хвальоне гівно мало того, що збивається на всі 100%, так воно ще й не завжди стартує без ЧП. А оті цеберки з болтами, що вони ще й досі використовують - знищуються ще на землі, до злету.
Так чого ж їм суєтиться? То вже хай лисий недомірок вішає оту "лапшу" своїм лохам на вуха - вони це дуже **********.
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19.11.2024 21:30 Ответить
 
 