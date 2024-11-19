США не будут ничего менять в ответ на обновленную ядерную доктрину РФ, - Совет нацбезопасности
Соединенные Штаты Америки пока не намерены менять собственную политику ядерного сдерживания в ответ на утверждение Россией обновленной ядерной доктрины, которая расширяет основания применения соответствующего вида вооружений.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Собеседник журналистов сказал, что в США "не были удивлены заявлением России о том, что она обновит свою ядерную доктрину", поскольку она об этом неоднократно говорила, прибегая к "безответственной риторике".
"Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России", - добавил представитель Совета нацбезопасности США.
Он также упомянул об использовании Россией северокорейских военных для ведения войны против Украины, что назвал "значительной эскалацией".
Ранее во вторник стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
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Так чого ж їм суєтиться? То вже хай лисий недомірок вішає оту "лапшу" своїм лохам на вуха - вони це дуже **********.