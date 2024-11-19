Конгрессмен-республиканец Месси призывает объявить импичмент Байдену из-за разрешения Украине бить ATACMS по РФ

Член Палаты представителей от Республиканской партии от штата Кентукки Томас Месси призывает к импичменту президента США Джо Байдена из-за предоставления ВСУ разрешения атаковать территорию РФ ракетами большой дальности ATACMS. Он считает, это решение "неконституционным актом войны".

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Позволив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США", - отметил конгрессмен.

Республиканец Месси подчеркнул, что решение лидера США является преступлением, и назвал Джо Байдена "марионеткой глубинного государства".

"Это преступление, влекущее за собой импичмент, но реальность такова, что он является выхолощенной марионеткой глубинного государства", - добавил он.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

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