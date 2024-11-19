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Конгрессмен-республиканец Месси призывает объявить импичмент Байдену из-за разрешения Украине бить ATACMS по РФ

Член Палаты представителей от Республиканской партии от штата Кентукки Томас Месси призывает к импичменту президента США Джо Байдена из-за предоставления ВСУ разрешения атаковать территорию РФ ракетами большой дальности ATACMS. Он считает, это решение "неконституционным актом войны".

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Позволив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США", - отметил конгрессмен.

Республиканец Месси подчеркнул, что решение лидера США является преступлением, и назвал Джо Байдена "марионеткой глубинного государства".

"Это преступление, влекущее за собой импичмент, но реальность такова, что он является выхолощенной марионеткой глубинного государства", - добавил он.

Читайте также: Помощник Блинкена Николс официально подтвердил снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары по РФ

Конгресмен-республіканець Мессі закликає оголосити імпічмент Байдену через дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Читайте также: Украина впервые атаковала территорию России дальнобойными ракетами ATACMS, - СМИ

Автор: 

Байден Джо (2785) импичмент (543) Конгресс США (1229) разрешение (149) США (26422) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+47
ооо... руссге баблишко дошло....
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19.11.2024 21:35
+36
Рейган би надавав підсрачників таким "республіканцям".
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19.11.2024 21:36
+27
Рух по його рахунках нехай перевірять.
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19.11.2024 21:37
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ооо... руссге баблишко дошло....
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19.11.2024 21:35 Ответить
...ще одна трампівська шавка починає авансом вилизувати дупу соєму майбутньому хазяїну...
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19.11.2024 21:45 Ответить
Конгресмену - республіканцю Мессі потрібно спочатку думати ,
а потім патякати на весь світ ,
так як збочинець і дружбан
воєнного злочинця путлЄра 🙁
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19.11.2024 22:21 Ответить
Це респ - чи хер собачии?
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19.11.2024 21:36 Ответить
Хер кремлячий
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19.11.2024 21:40 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2024 04:22 Ответить
4р розказували шо деми такі мягкотілі а респи воиовничі - Трамп прииде і зажене путлєра в стіило
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19.11.2024 21:45 Ответить
Мессі, - це футболіст!

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19.11.2024 21:56 Ответить
Messy - це брудний.
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19.11.2024 22:00 Ответить
от з прапором України, це фотожопчик причому дуже кривий
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20.11.2024 08:14 Ответить
Це з якогось ютубного відео через гугл-пошук.
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20.11.2024 13:06 Ответить
збільш фотографію і побачиш що прапор прифотожоплений криво, а якщо кинеш семе фото в пошук, то побачиш, що на справжньому фото він без будь-якого прапора взагалі, просто кулаки стискає. ну то таке.
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20.11.2024 13:16 Ответить
ось
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fredir.yallakora.com%2Fworld-cup%2F2767%2Fvideo%2F1372690%2F%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86&psig=AOvVaw1jfj4hlUtFBKxQzqD_CyS7&ust=1732187885537000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCICHnO_k6okDFQAAAAAdAAAAABAE
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20.11.2024 13:19 Ответить
Рейган би надавав підсрачників таким "республіканцям".
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19.11.2024 21:36 Ответить
Ти диви, прокинувся.
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19.11.2024 21:37 Ответить
Рух по його рахунках нехай перевірять.
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19.11.2024 21:37 Ответить
Глибинні "консерви" почали вскривати рашисти.
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19.11.2024 23:35 Ответить
Перевірте витрати його сім'ї за 10-20 років та порівняйте з доходами.
Дуже же здивуєтесь.
З екрана монітора аж тхне рубльовими купюрами.
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19.11.2024 21:38 Ответить
У цього Мессі пам'ять коротка - забуває про війни в Іраку та Афганістані.
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19.11.2024 21:38 Ответить
Що ж ти Байден наробив? Трампакс же мав на увазі мир через силу рашки, а не України. Всі карти рудому спутав.
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19.11.2024 21:39 Ответить
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19.11.2024 21:45 Ответить
А стм ще відоме це чудило?

Бо зазвичай найбільш завзяті борці з глибинною державою або трахають дивани, або замовляють російських повій.
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19.11.2024 21:40 Ответить
Ось і ще одна "консерва" вскрилася.
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19.11.2024 21:40 Ответить
О, республіканець Мессі відкрито став ворогом Укрпаїни, на одній сходинці із пуйлом. Невже повилазило, як терорист пуйло і його терористична армія кожного дня б'є ракетами по багатоповерхівках і вбиває жінок та дітей? Не бачить, як воно трощить інфрастукруру, щоб українці страждали без світла, води та тепла? Не чує, як кацапи обзивають американців і погрожують їм своїх металобрухтом? Невже не додумався, що якби кацап мав би хоч таку силу, як США, то без роздумів напав би на них?
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19.11.2024 21:40 Ответить
Самое смешное как американцы пишут о страшном Путине, который на них нападет. Их деды не были такими трусами как они.
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19.11.2024 21:41 Ответить
Всегда были сцыкунами! На столько сцыкливыми, что воевали, только в случае многократного преимущества или с откровенными дикарями, которые имели только луки и стрелы
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19.11.2024 22:26 Ответить
Я помню как они пару лет назад форсили свою воинственность. Избиратели Трампа же гордятся какие они мужественные не то что эти изнеженные демократы. Но видимо вся их мужественность кончается на Путине.
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19.11.2024 22:30 Ответить
🤦‍♀️🤡 що за парад ідіотів! СаллІван потім цей дурник. Я не кажу вже про Трампів. Там взагалі клініка.
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19.11.2024 21:41 Ответить
"Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом"©...
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19.11.2024 21:41 Ответить
Підарас.
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19.11.2024 21:41 Ответить
Ще одне чудо вилізло.
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19.11.2024 21:43 Ответить
Дозвіл від Байдена, це лакмусовий папірець. Дивимося, як вскриваються російські агенти і фіксуємо.
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19.11.2024 21:48 Ответить
А тепер уявіть, що буде, коли все це русняве болото отримає всю повноту влади після інавгурації Трампа. Вони відправлять американські війська на допомогу кацапам, щоб змусити Україну до капітуляції.
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19.11.2024 21:50 Ответить
Маячню не пиши з відправкою військ .
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19.11.2024 22:12 Ответить
Ти трампівська Моніка левінські?)))
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19.11.2024 22:18 Ответить
Шо вживаєте, пане?
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19.11.2024 22:26 Ответить
То мабуть просто пан вжив сарказм
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19.11.2024 23:49 Ответить
дворазовий з імпічментом "трамплін" ввійде в історію США,ЯК ЄДИНИЙ ПРЕЗИДЕНТ США ,КОТРИЙ МАВ ТРИ ІМПІЧМЕНТИ,Чекати не так довго ,мабуть...
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19.11.2024 21:50 Ответить
В 2022 році коли українська армія звільняла території, а росіяни тікали звідусіль - американці вигадали ноу-хау з забороною використання зброї, щоб втримати війну на території України. Потім росіяни зрозуміли що до чого і почали використовувати це проти Заходу, погрожуючи третьою світовою.
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19.11.2024 21:50 Ответить
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19.11.2024 21:53 Ответить
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19.11.2024 22:04 Ответить
Wed September 11, 2024
Senior Republicans urge Biden to lift restrictions on Ukraine hitting targets deep inside Russia

Високопоставлені республіканці закликають Байдена зняти обмеження на Україну, що вражає цілі всередині Росії

https://edition.cnn.com/2024/09/10/politics/republicans-urge-biden-lift-restrictions-ukraine-targets-inside-russia/index.html
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19.11.2024 22:08 Ответить
Так вибори вже пройшли. Тепер повилазив Маск, трампеня та інші придурки
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19.11.2024 22:14 Ответить
А тепер за те, до чого закликали, вимагають імпічмент Байдену.
Моральні виродки.
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19.11.2024 23:54 Ответить
З якої дупи він виліз?
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19.11.2024 22:10 Ответить
Кремлівської , бо смердить так само .
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19.11.2024 22:13 Ответить
З якої??? Там немає жодного респа, який би підтримував Україну! Звідки виліз... 🤣
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19.11.2024 22:22 Ответить
Ознаки ідіота:
- віра у світовий уряд;
- віра у глибинну державу;
- заперечення ковіду;
- заперечення вакцинації
- віра в будь-яку іншу конспірологію (теорію змови)
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19.11.2024 22:12 Ответить
Massie actually called Biden "an emasculated [i.e., castrated] puppet of a deep state. " Classy, taking the level of political debate to new heights.
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19.11.2024 22:40 Ответить
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19.11.2024 22:45 Ответить
Українцям потрібно зрозуміти що політика в штатах то політичне шоу і це все гра в доброго і поганого поліцейського, все давно узгоджено між двома партіями просто треба грати в свою гру.

Потім прийде Трамп і якщо все пройде добре і х..ло не наробить дурниць то він скаже а що я можу зробити це дід все наробив я ж за мир, а якщо наробить то вже буде повід робити деякі речі.
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19.11.2024 22:46 Ответить
Сьогодні подивився про-Трампівський канал Fox News. До виборів вони волали що ніяких грошей в Україну а сьогодні цькують Байдена що тільки через 2.5 роки дозволив бити по росії і війна до переможного кінця і не можна виходити як у Афганістані Перевзулись у повітрі. Професіоналізм нє пропьйош.
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19.11.2024 23:11 Ответить
Такой кипишь, как будто Томагавки дали. Что там тех 300 км, не очем.
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19.11.2024 23:20 Ответить
Може робити цім козлам індивідуальні альбоми з фотками ЗРУЙНОВАНИХ МІСТ , житлових будинків, вбитих цивільних
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20.11.2024 00:27 Ответить
Массі злякався алкаша Гурульова- той ляпнув, що мєтньом і Байдена і Рижого не буде.
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20.11.2024 01:23 Ответить
Давайте трампісти, розкажіть нам про поганих демократів
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20.11.2024 05:54 Ответить
Трамп уже розказав всім про придурка який носить польову форму і має неголену пику за тисячі кілометрів від фрону...
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20.11.2024 06:00 Ответить
Рейган у труні перевертається, дивлячись на те, на що перетворилася його партія ...
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20.11.2024 12:30 Ответить
дайте ему селедки
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20.11.2024 13:32 Ответить
 
 