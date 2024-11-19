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Новости
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В Бундестаге снова рассмотрят предложение о передаче Taurus Украине

У Бундестазі знову розглянуть пропозицію про передачу Taurus Україні

"Свободная демократическая партия" (СДП) Германии, которая вышла из правящей коалиции Олафа Шольца, в очередной раз вынесет на голосование в Бундестаге предложение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По его словам, соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе.

"Правительство США принимает решительные меры в вопросе разрешения использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и передать Taurus Украине", - подчеркнул Дюрр.

Читайте также: Германии пора принять решение о разрешении на дальнобойность, - Зеленский

Отметим, что большинство депутатов "Свободной демократической партии" уже выступали за поставки Taurus, но во время голосований за аналогичные инициативы в прошлом голосовали против в рамках коалиционной дисциплины. Так же против голосовала и другая коалиционная партия, "Зеленые", чьи члены также выступают за поставки ракет.

После распада коалиции СвДП теперь предполагает, что большинство в поддержку этого шага может быть найдено.

"Когда я смотрю на заявления, сделанные (оппозиционным союзом. - Ред.) ХДС/ХСС и "Зелеными" в последние дни, я убежден, что большинство в Бундестаге проголосовало бы за Taurus" - добавил Дюрр.

Читайте также: Вопрос о Taurus для Украины могут вынести на голосование в Бундестаге

Что предшествовало?

Напомним, недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Позже Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

Читайте также: Отказываясь предоставлять Украине Taurus, Шольц руководствуется "партийной тактикой", - депутат от ХДС/ХСС Хан

Автор: 

Германия (6930) крылатые ракеты (878) ракеты (3556) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+2
Говорили, балакали - сіли та заплакали.
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19.11.2024 23:00
+2
Ух ти, як круто завернули. Таурус таки розвалив кААЛіцию. Шольц скоріш за все повідомив х.....-шеф, всьо пропало....
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19.11.2024 23:09
+1
План стійкості німці скурили першими, тому і досі стійкі...
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19.11.2024 23:07
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Говорили, балакали - сіли та заплакали.
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19.11.2024 23:00 Ответить
План стійкості німці скурили першими, тому і досі стійкі...
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19.11.2024 23:07 Ответить
Ух ти, як круто завернули. Таурус таки розвалив кААЛіцию. Шольц скоріш за все повідомив х.....-шеф, всьо пропало....
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19.11.2024 23:09 Ответить
Немцы кинули Украину вначале 20-го века, когда у россии не было ядерки. О чём уж сейчас говорить? Кинут опять на съедение российско-азиатскому племени..
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19.11.2024 23:15 Ответить
наша песня хороша...
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19.11.2024 23:19 Ответить
"Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren" (C)
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19.11.2024 23:28 Ответить
На мій погляд німці просто вічікують на реакцію з болот на перше застосування ЗСУ аммериканських ATACMS. Якщо д боку кремля ніяких серьозних кроків у відпоавідь не буде крім наступних погроз вдарити по базам НАТО і накреслення нових ,,червоних ліній", тоді з більшою вирогідністью можна очікувати і дозвіл і постачання Таurus і від німців.......
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20.11.2024 00:26 Ответить
«Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков» В.Высоцкий
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20.11.2024 06:59 Ответить
Залишились ще свідомі політики в Європі. Не всі стоять у черзі до суспільної пральні з кошиками штанів та трусів.
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20.11.2024 11:25 Ответить
 
 