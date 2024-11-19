В Бундестаге снова рассмотрят предложение о передаче Taurus Украине

"Свободная демократическая партия" (СДП) Германии, которая вышла из правящей коалиции Олафа Шольца, в очередной раз вынесет на голосование в Бундестаге предложение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По его словам, соответствующее предложение вынесут на рассмотрение Бундестага уже на следующей неделе.

"Правительство США принимает решительные меры в вопросе разрешения использования ракет ATACMS. Германия должна последовать этому примеру и передать Taurus Украине", - подчеркнул Дюрр.

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Отметим, что большинство депутатов "Свободной демократической партии" уже выступали за поставки Taurus, но во время голосований за аналогичные инициативы в прошлом голосовали против в рамках коалиционной дисциплины. Так же против голосовала и другая коалиционная партия, "Зеленые", чьи члены также выступают за поставки ракет.

После распада коалиции СвДП теперь предполагает, что большинство в поддержку этого шага может быть найдено.

"Когда я смотрю на заявления, сделанные (оппозиционным союзом. - Ред.) ХДС/ХСС и "Зелеными" в последние дни, я убежден, что большинство в Бундестаге проголосовало бы за Taurus" - добавил Дюрр.

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Что предшествовало?

Напомним, недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Позже Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

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