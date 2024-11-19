Рашисты ударили по жилой застройке в Запорожской области
Российские войска вечером 19 ноября нанесли удар по населенному пункту Запорожской области, предварительно, попав по жилой застройке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Россияне нанесли удар по населенному пункту Запорожской области. Предварительно, ударили по жилой застройке", - отметил он.
Он добавил, что последствия удара уточняются.
Федоров подчеркнул, что атака врага продолжается.
Напомним, этой ночью армия РФ в очередной раз массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".
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