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Россия пытается использовать закрытие посольств для подогревания паники в Украине, - ЦПД

Росія розхитує паніку в Україні після повідомлення посольства США про загрозу атак - Андрій Коваленко

Как заявляет руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, россияне пытаются подогревать панические настроения после заявлений о закрытии для посетителей нескольких посольств в Киеве.

Об этом информирует Цензор НЕТ, ссылаясь на сообщение Коваленко в телеграмме.

В частности, Коваленко призвал не воспринимать подготовку россиян к обстрелам Украины в холодный период года как неожиданность, ведь это их уже привычная тактика.

"Накапливали ракеты, готовили авиацию, флот. Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали", - пояснил он.

"Информационно сейчас они также пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств", - отметил руководитель ЦПИ при СНБО.

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Он добавил, что "за три года широкомасштабки, а также зная сейчас о наличии у России ракет и планов по обстрелам Украины, инфраструктуры, украинцы уже понимают ситуацию - нужно спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться".

Также Коваленко напомнил о необходимости следить за официальными сообщениями, в частности, Воздушных сил.

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Украине закрываются для посетителей после обнародования Соединенными Штатами информации о возможной значительной воздушной атаке.

Автор: 

посольство (1081) США (26598) Центр противодействия дезинформации (130) воздушная тревога (787)


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Топ комментарии
+5
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20.11.2024 14:26
+2
То це ж не кацапи закрили посольства в Києві - це ж іх ініціатива - шо там вже гріти
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20.11.2024 14:25
+2
Що значить надихає він говорить зараз реальні речі, чи краще нехай про шашлики розповідає і про каву в Криму
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20.11.2024 14:40
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Я навколо себе і в місті спостерігаю не паніку, а лише саму гуяніку. Усім погуй, життя іде собі. Чи рузьге якусь альтернативну Україну мають на увазі.
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20.11.2024 14:22 Ответить
То це ж не кацапи закрили посольства в Києві - це ж іх ініціатива - шо там вже гріти
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20.11.2024 14:25 Ответить
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20.11.2024 14:26 Ответить
Що значить надихає він говорить зараз реальні речі, чи краще нехай про шашлики розповідає і про каву в Криму
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20.11.2024 14:40 Ответить
Якщо США скоротять обсяги допомоги то нам насамперед потрібно замінити політичне, військове та економічне управління країною. Іншими словами, зуйло іде на *** разом з усіма своїми призначенцями. І це за кращого для них "розкладу". "Вдячні пересічні" можуть цю "зе-еліту" просто передушити...
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20.11.2024 14:50 Ответить
ЦПД Зе- центр підняття "достойності" Зе для гри на "піаніно"
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20.11.2024 14:35 Ответить
Не панікуйте, йдіть на шашлики
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20.11.2024 14:40 Ответить
І що? Потрібно Зеленскому анонсувати народження Плану Протидії Нагнітання Паніки? І створити таке ж міністерство.
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20.11.2024 15:08 Ответить
Порівняно з вами вони діти мали, як ви нагнітаєте, так їм і не снилося
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20.11.2024 16:18 Ответить
Якої паніки ? Люди вже давно поділились на три табори
1. Чую тривогу іду в укриття
2. Чую вибухи іду в укриття
3. Яка тривога ?
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20.11.2024 20:29 Ответить
 
 