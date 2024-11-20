Россия пытается использовать закрытие посольств для подогревания паники в Украине, - ЦПД

Как заявляет руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, россияне пытаются подогревать панические настроения после заявлений о закрытии для посетителей нескольких посольств в Киеве.

Об этом информирует Цензор НЕТ, ссылаясь на сообщение Коваленко в телеграмме.

В частности, Коваленко призвал не воспринимать подготовку россиян к обстрелам Украины в холодный период года как неожиданность, ведь это их уже привычная тактика.

"Накапливали ракеты, готовили авиацию, флот. Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали", - пояснил он.

"Информационно сейчас они также пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств", - отметил руководитель ЦПИ при СНБО.

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Он добавил, что "за три года широкомасштабки, а также зная сейчас о наличии у России ракет и планов по обстрелам Украины, инфраструктуры, украинцы уже понимают ситуацию - нужно спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться".

Также Коваленко напомнил о необходимости следить за официальными сообщениями, в частности, Воздушных сил.

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Украине закрываются для посетителей после обнародования Соединенными Штатами информации о возможной значительной воздушной атаке.