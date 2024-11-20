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США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн
В среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении для Украины нового пакета военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. В нем, в частности, - боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.
Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.
Что включает новый пакет помощи от США:
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
- минометные снаряды калибра 60-мм и 81-мм;
- беспилотники;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и патроны к нему;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование;
- запчасти к технике и вспомогательное оборудование.
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+9 Amber
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+4 Dan First
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01.11.2024 $425
20.11.2024 $275
Казали, що будуть давати майже щотихня, вийшло раз в 3 тижні
Залишок PDA 2024 = 3.9млрд, PDA 2022-2023=4.8млрд
Загальний залишок 8.7млрд
Та 8 тижнів до завершення каденції, та перевірки "обіцянки" президента
Невикористане залишиться Трампу, буде можливість використати для втілення свої рішень
А пакет слабенький, тільки розхідники
навіть ракет немає, після надання дозволу на застосування
що при наявності залишку в 50шт, скоріш не дасть відчутного еффекту
По ракетам не зрозуміло
використавши 10-20 ракет, вже новини одна за одною про ураження
а згідно інших новин, з початку року виготовлено 100 ракет, а новин було значно менше
хоча повинні бути раз в місяць
в середньому по 3 млн. долл. з різною дальністю від 370 до 1000 км. А то вільних Атакамсів у них мало і F-16 треба забезпечити. На залишок Бредлі і різні **********.
Жодного сумніву, що йому болить усе, що відбувається в Україні, що він, у свій час, намагався застерегти, попередити, а потім - усіляко допомогти нам.
Мені здається, невдячність намертво перекриває дорогу усьому доброму, що може статися і з окремою людиною, і з цілою країною.
Без цього чоловіка наша новітня історія була би набагато сумнішою.
Тому - з днем народження, пане Президенте!
І дякуємо за все!