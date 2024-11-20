США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

В среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении для Украины нового пакета военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. В нем, в частности, - боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США, передает Цензор.НЕТ.

Что включает новый пакет помощи от США:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

минометные снаряды калибра 60-мм и 81-мм;

беспилотники;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и патроны к нему;

взрывное оборудование и боеприпасы;

химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование;

запчасти к технике и вспомогательное оборудование.

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