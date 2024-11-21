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Умеров об ударе Storm Shadow: Мы способны и можем ответить

Storm Shadow

Министр обороны Украины Рустем Умеров не детализировал били ли ВСУ по РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить", - сказал Умеров.

Он также подчеркнул, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.

Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы сообщали об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.

Читайте также: США разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow по России, - The Times

Автор: 

крылатые ракеты (881) Умеров Рустем (525) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+19
Ну так і жебрак, якщо йому дадуть гроші, теж на щось здатний.

Питання у тому, чому на третьому році досі самі не здатні.

Купляти маєтки та преміум авто здатні. Набивати дивани грошима здатні.
Тікати за кордон з під слідства здатні.
А озброювати нормально свою армію не здатні.
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21.11.2024 01:19
+17
Без чужих ракет ми не здатні. Банда зе здатна лише чл*ном на роялі
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21.11.2024 02:03
+16
С¥кедло Умеров наварив на бракованих мінах від оборонпрому, нажерся так, що обісрався, а тепер ще не відмився, а вже примазується до зброї союзників - торгаш немитий.
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21.11.2024 01:21
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Правила форума Совет форумчан
Ну так і жебрак, якщо йому дадуть гроші, теж на щось здатний.

Питання у тому, чому на третьому році досі самі не здатні.

Купляти маєтки та преміум авто здатні. Набивати дивани грошима здатні.
Тікати за кордон з під слідства здатні.
А озброювати нормально свою армію не здатні.
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21.11.2024 01:19 Ответить
Росіяни просунулись в Кураховому та Дар'їно, - DeepState.

От це справжній показник здатності цієї влади.
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21.11.2024 01:22 Ответить
С¥кедло Умеров наварив на бракованих мінах від оборонпрому, нажерся так, що обісрався, а тепер ще не відмився, а вже примазується до зброї союзників - торгаш немитий.
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21.11.2024 01:21 Ответить
Без чужих ракет ми не здатні. Банда зе здатна лише чл*ном на роялі
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21.11.2024 02:03 Ответить
У нас таких ракет мало! Хотілось би щоб вони наносили великий урон! Щоб їх використовували з великою віддачею. А не аби розстріляти..
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21.11.2024 02:26 Ответить
Залужному вірю, смердячему умєркє і зеленому гадьонишу не вірю. Брешуть, як дишуть.

Вибори
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21.11.2024 02:41 Ответить
Красти і брехати - це все на що здатна чинна влада. Щоденно, на протязі пʼяти років, без вихідних, незважаючи ані на пандемію, ані на війну.
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21.11.2024 04:09 Ответить
А чи не пора його міняти ?
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21.11.2024 05:34 Ответить
На такого самого? В слугориг одні мародери, антимайданівці і брехуни.
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21.11.2024 06:55 Ответить
Зміна має відбутися всієї слугорижної команди, бо ви міняєте умерова, резнікова чи тарана, а всим керує і гробить Боневтік Потужний і його 6 антимайданних менеджера. Але як замінити команду, коли в країні війна? Вибори? Під час війни це неможливо. Провести вибори у смартфоні через "Дію", на що натякають слугориги? Так це перезатвердження Боневтіка, бо ніякої конкуренції, навіть якщо прийняти всі данні голосування, бо нарід бачив тільки марафон, брехню і плани потужності Боневтіка Великого і ще його переможні відоси.
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21.11.2024 06:59 Ответить
90% народу сидить в інтернеті .
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21.11.2024 08:20 Ответить
Ця зброя вносить незначний вплив на хід війни.Цапи випустили тисячі ракет по Україні, і що ? Так що непотрібно вихвалятись тут як дитинка новою іграшкою , ти ж міністр оборони цілої країни а не обісцяний карапуз перед вихователькою.
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21.11.2024 07:04 Ответить
Умєров- це хто? Не чула про такого.
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21.11.2024 07:11 Ответить
Міноборони
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21.11.2024 07:33 Ответить
Лох з тупою харяю , котрого боневтік поставив головнокомандуючим .
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21.11.2024 08:23 Ответить
Умеров об ударе Storm Shadow: Мы способны и можем ответить Источник:
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Єдине на що ви спроможні - ******* гроші і піаритися на крові
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21.11.2024 08:27 Ответить
 
 