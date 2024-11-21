Умеров об ударе Storm Shadow: Мы способны и можем ответить

Министр обороны Украины Рустем Умеров не детализировал били ли ВСУ по РФ ракетами Storm Shadow.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить", - сказал Умеров.

Он также подчеркнул, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.

Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы сообщали об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.

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