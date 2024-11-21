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На сохранение репродуктивных клеток военнослужащих в Госбюджете заложили 190 млн грн, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

В бюджете заложено 190 млн гривен на сохранение репродуктивных клеток военнослужащих.

Об этом на презентации пилотного проекта для ветеранов по поддержке на первичном звене медпомощи сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно появилась новая программа, 190 млн гривен, чтобы с 1 января мы выполнили норму закона и прописали механизм оплаты за средства бюджета хранения репродуктивных клеток тех, кто идет в ВСУ. С 1 января появляется такая возможность, порядок прописывается, после бюджета будет обсужден, но в бюджете эта сумма предусмотрена", - сказал Ляшко.

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Администрировать программу будет Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ.

Ляшко добавил, что на следующий год продолжается программа по зубопротезированию и зуболечению, на которую предусмотрено 750 млн грн.

Автор: 

медицина (2519) военнослужащие (6132) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+7
Хтось думає, що ці гроші не тупо розкрадуть?!
Алеееее!!!!
Що там з грошима на Ахмадет?!
Вже "забули та вибачили"?
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21.11.2024 17:05
+6
Черговий дерибан бабла
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21.11.2024 17:20
+4
Це ж той бойовий пі вень Ляшко, який розікрав гроші під час короновірусу. Ще й продав захисні маски у Італію по 1 грн
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21.11.2024 17:21
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Гроші як завжди вкрадуть, а клітини зіпсуються.
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21.11.2024 17:04 Ответить
Хтось думає, що ці гроші не тупо розкрадуть?!
Алеееее!!!!
Що там з грошима на Ахмадет?!
Вже "забули та вибачили"?
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21.11.2024 17:05 Ответить
Черговий дерибан бабла
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21.11.2024 17:20 Ответить
Це ж той бойовий пі вень Ляшко, який розікрав гроші під час короновірусу. Ще й продав захисні маски у Італію по 1 грн
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21.11.2024 17:21 Ответить
Вони їх поміняли на курку для тодішнього очільника МОЗ.
Зелені клептомани.
https://radiotrek.rv.ua/news/z_chogo_zroblene_palto_ochilnyka_moz_za_277_tys_grn_tse_naydeshevsha_yogo_rich_foto_267030.html
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21.11.2024 17:42 Ответить
Степанов розкошував на початку коронавірусу. Ляшко прийшов, як уже все продали.
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21.11.2024 17:44 Ответить
Після страшеного скандалу з корупцією у МСЕК по країні ляшко сидить у своєму кріслі.Браво гнобителям народу.
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21.11.2024 17:41 Ответить
воробу,котру назвали "онкологія" потрібно перейменувати і назвати "зелені репродуктивні клітини"
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21.11.2024 17:45 Ответить
Мда, чисто так, з цікавості кому і на чорта вони потрібні? Хтось з жіночок вирішить бути настільки патріоткою? З тих клітин навіть аліменти не візьмеш чи виплати після загибелі. Та й жіночок скоро буде менше ніж "семплів репродуктивних клітин".
Це напевне для того щоб ті у кого немає сімей гинули з більшим натхненням.
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21.11.2024 18:47 Ответить
Ідійоти..
Краще фінансувати аналізи ДНК кожній дитині, від цих Оксаночок та Корабельних Сосен
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21.11.2024 19:47 Ответить
 
 