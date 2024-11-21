На сохранение репродуктивных клеток военнослужащих в Госбюджете заложили 190 млн грн, - Ляшко

В бюджете заложено 190 млн гривен на сохранение репродуктивных клеток военнослужащих.

Об этом на презентации пилотного проекта для ветеранов по поддержке на первичном звене медпомощи сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно появилась новая программа, 190 млн гривен, чтобы с 1 января мы выполнили норму закона и прописали механизм оплаты за средства бюджета хранения репродуктивных клеток тех, кто идет в ВСУ. С 1 января появляется такая возможность, порядок прописывается, после бюджета будет обсужден, но в бюджете эта сумма предусмотрена", - сказал Ляшко.

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Администрировать программу будет Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ.

Ляшко добавил, что на следующий год продолжается программа по зубопротезированию и зуболечению, на которую предусмотрено 750 млн грн.