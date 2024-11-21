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Украина в ОБСЕ: Мы открыты для дипломатии, но честной

ОБСЄ

Украина готова к дипломатическим усилиям, чтобы положить конец российской войне, но это должны быть честные переговоры без принуждения, и Украина должна выступать там с сильной позиции.

Об этом говорится в заявлении делегации Украины при ОБСЕ, которое произнес первый секретарь Постоянного представительства государства при международных организациях в Вене Даниил Кубай во время заседания Форума по безопасности сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина, Европа и весь мир нуждаются во всеобъемлющем, справедливом и устойчивом мире. Как главная жертва российской агрессии, Украина как ни одна другая страна стремится к завершению этой войны. Однако это должен быть настоящий мир, а не умиротворение агрессора. Украина открыта к дипломатии, но к честной, с сильной позиции", - заявил Кубай.

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Он добавил, что именно поэтому президентом Украины была предложена Формула мира - "это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости". "Украинцы заслуживают справедливого мира, и мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась", - отметил украинский дипломат.

В то же время Кубай указал на то, что РФ продолжает отвергать все мирные инициативы, направленные на восстановление справедливости в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Преступный режим в Кремле все еще верит, что может достичь победы и перекроить международный порядок в соответствии с собственным видением. Однако, несмотря на неоднократные заявления о том, что Россия имеет одну из самых мощных армий в мире, она до сих пор далека от военного успеха - даже после 1000 дней интенсивных боевых действий против страны, которая в 28 раз меньше по размеру и почти вчетверо меньше по численности населения. Мы все видели, что тактика российской армии базируется просто на полном игнорировании правил войны и на атаках "пушечного мяса", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российскую армию "можно победить и восстановить международный порядок". Но этой цели можно достичь, "только если все миролюбивые государства объединят усилия, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить войну и признать свою ответственность".

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"Со своей стороны Украина доказала, что не сдаст ни своих людей, ни свои территории. Украина не только готова бороться, но и борется каждый день. Мы выражаем искреннюю благодарность странам, которые поддерживают Украину, предоставляя военную помощь и применяя политическое и экономическое давление на государство-агрессора. Эти усилия делают весомый вклад в международный мир и ежедневно спасают жизни", - заявил Кубай.

Автор: 

ОБСЕ (4877) переговоры с Россией (960)


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У термінах загарбницької війни дипломатія звучить так "кємська волость? забирайте її ***** собі, ми ж думали ви нас загарбати хочете, а кємська волость? хер із нею. жму руку, абнимаю. іскрєннє ваш, наполеон (нє путать с баригой на крові)"
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21.11.2024 18:13 Ответить
Дешева балаканина
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21.11.2024 18:13 Ответить
ОБСЕ (Общество бесполезных слепых енотов) это дармоедская шарашкина контора которая как и ООН прожирает до 80% своего бюджета на поездки,проживание и зарплаты сотрудникам.
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21.11.2024 18:20 Ответить
Яке спаівпадіння, і ***** готовий до дипломатичного завершення війни, щоправда, з усіма своїми забаганками. Єрмак подає сигнали кураторам?
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21.11.2024 18:25 Ответить
"Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, з сильної позиції", - заявив Кубай." Джерело:

Я б сказав - з потужної позиції.
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21.11.2024 18:32 Ответить
ОБСЄ- прорашистська шарага.котра давно куплена куйлом і харчується з його руки.З 2014 року добре відомо,що після відвідин членів цієї прорашистської розвід .кантори в дислокацію ЗСУ .через короткий час ,рашисти наносили ракетно- артилерійські удари ,що вказувало на наводчиків з ОБСЄ...ОБСЄ- ПТН-ПНХ
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21.11.2024 18:35 Ответить
А що, вже закінчилася дія Указа президента про заборону будь-яких перемовин з кацапами до звільнення наших окупованих територій?
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21.11.2024 19:22 Ответить
В перекладі на загальнорозумілу мову, дипломатія це це мистецтво на...ї...бати першим. Поясніть це хто-небудь Данилі Кубаю
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21.11.2024 20:26 Ответить
 
 