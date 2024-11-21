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Британия теперь "непосредственно вовлечена" в войну в Украине, - посол РФ Келин

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон теперь "непосредственно вовлечен" в войну РФ против Украины после того, как британские ракеты Storm Shadow были применены для ударов по целям в России

Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос ведущего о том, обвиняет ли Келин Британию в участии в войне в Украине, российский посол сказал: "Безусловно".

Это произошло после того, как на этой неделе, по сообщениям СМИ, западные союзники дали разрешение на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.

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"Британия и Соединенное Королевство сейчас непосредственно вовлечены в эту войну, потому что эти удары не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала также", - заявил российский посол.

Отвечая на вопрос, какая разница между тем, что Россия использует китайское, иранское и северокорейское оборудование, технологии и живую силу - и были ли они также непосредственно привлечены - Келин вместо этого обвинил Киев в "привлечении иностранных наемников".

"Есть много наемников из разных стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. Мы только что видели в районе Курска польское подразделение, которое имеет специальную форму, которую носят польские солдаты", - добавил посол РФ.

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Как сообщалось, издание Bloomberg написало, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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Автор: 

Великобритания (4950) ракеты (3568) россия (95489)


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Топ комментарии
+32
Пам'ятаймо, що добрий каzап - це дохлий каzап.
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21.11.2024 19:04
+19
Здохни разом з росією, тварина кацапська.
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21.11.2024 19:07
+17
Тобто, посол заявив, що відтепер між рф та СК є стан війни? І він досі не висланий?
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21.11.2024 19:05
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Правила форума Совет форумчан
ти мразото помреш повільно
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21.11.2024 19:02 Ответить
Пам'ятаймо, що добрий каzап - це дохлий каzап.
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21.11.2024 19:04 Ответить
Тобто, посол заявив, що відтепер між рф та СК є стан війни? І він досі не висланий?
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21.11.2024 19:05 Ответить
Я б на місті Британії, США та НАТО вже б зробив обеззброюючий удар ЯЗ по росії.
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21.11.2024 19:05 Ответить
Для початку модна по Ірану або ким члєн инам
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21.11.2024 19:10 Ответить
Якщо її обезброїти а це реалістично зараз коли втратили стільки ППО, там почнеться хаос і зупиниться продажа ресурсів, як на захід так і в їх промплощадки Індію та Китай. Якби вони хотіли щось зробити з орками то просто б ембарго ввели і в тих б бюджет здувся в декілька разів.

Просте це визве інфляцію та кризу на заході, ******** світ дуже глобалізований та і взагалі не їм не цікавий такий варіант, як руйнування оркостану, з самого початку війни вони відкрито про це говорять.
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21.11.2024 19:28 Ответить
Мокші удмуртські, вас навіть північні корейці не врятують.
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21.11.2024 19:06 Ответить
Справді? - То в'їбіть по Лондону. Чи сцикотно? Чекаємо з нетерпінням...
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21.11.2024 19:06 Ответить
Це погроза?
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21.11.2024 19:06 Ответить
Здохни разом з росією, тварина кацапська.
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21.11.2024 19:07 Ответить
Хамло кацапське очуміло.
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21.11.2024 19:08 Ответить
ну раша може висловити занепокоїння.. навіть велике занепокоїння...
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21.11.2024 19:11 Ответить
Кацапов просто размажут как тараканов. Уже есть подтверждение что это была межконтинентальная ракета рубеж. Теперь готовьтесь мрази вонючие
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21.11.2024 19:14 Ответить
Я забухаю якщо у відповідь США дасть Томагавки.
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21.11.2024 19:19 Ответить
Прийдеться ходити тверезим...
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21.11.2024 19:37 Ответить
...Ми щойно бачили в районі Курська польський підрозділ, який має спеціальну форму, яку носять польські солдати....

Феєрична кацапська гнида. Як можна нести таку брехливу пургу - і при цьому робити переконливий вигляд та робити серйозне хлєбало?
А яку, до речі, форму носять польські солдати? Взагалі, поляки носять камуфляж, схожий на старий американський вудленд.
На фронті усі носять те, що подобається. Мені, зокрема, краще всього зайшов іспанський комплект. Невбиваємий. І теж вудленд.
І, до речі, на курщині іноземних воїнів нема зовсім. Ні одного.

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21.11.2024 19:18 Ответить
О то что ©
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21.11.2024 19:18 Ответить
І що далі, качабе?
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21.11.2024 19:18 Ответить
Хворобу, яка вражає кацапських високопосадовців за кордоном медики назвуть "Nebendzya vulgaris"і вважатимуть невиліковною, поки існує росія.
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21.11.2024 19:19 Ответить
Та ти шо? І що, тепер будете Лондон ракетами обстрілювати сцикливі шакали козломордні?
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21.11.2024 19:20 Ответить
Відповідь буде набагато болючою. "Рускіє" виведуть свої кошти з лондонських банків та обвалять ринок нерухомості одночасним масовим викидом "нєдвіґі" на продаж.
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21.11.2024 19:26 Ответить
Та невже? Ви серьезно припускаєте що вони так можуть зробити? Вивести гроші з Лондонських банків, щоб що? Щоб покласти іх в Сбербанк? А лондонську нерухомість продасти щоб придбати нерухомості в якомусь мухосранську? Ті з росіянців хто має нерухомість і гроші в Британіі, не для цього все це робили. І ім по великому рахунку росія, та іі доля як то кажуть до лампочки. Ім важливіші іх банковські рахунки за кордоном і доля іх нерухомості.... В тій же самій Британіі.....
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21.11.2024 20:22 Ответить
Просто це єдине, що може привернути увагу лондонського істеблішменту.
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21.11.2024 20:57 Ответить
Їх бабкі заблокують вони і перднуть не встигнуть
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22.11.2024 00:10 Ответить
залучена буде коли их десант будет топтать болота....
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21.11.2024 19:21 Ответить
Так мордор вже коли казав що воює з нато. Чого вони тепер обурюються?
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21.11.2024 19:21 Ответить
Виженіть того пОсла!
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21.11.2024 19:23 Ответить
И шо? Нравится, не нравится...
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21.11.2024 19:24 Ответить
Английская Империя по площади была самой большой в Истории после Монгольской. Рашка в лучшие годы только третья,а сейчас Рашка вобще во втором десятке.Поэтому рашка всегда ненавидела Британию. Англичанам похрен на скулеж русни. Англичане русню за ровню себе не воспринимают-и правильно делают. И хорошо что Британская честь и смелость никуда не делись
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21.11.2024 19:25 Ответить
"Теперь он тебя посчитал."
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21.11.2024 19:27 Ответить
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21.11.2024 19:29 Ответить
То чого й далі тягти кота за хвіст ? Оголошуйте війну московії. І крапка.
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21.11.2024 19:36 Ответить
Хтось там говорив про закінчення війни шляхом дипломатії.. Кацапська дипломатія це злочинний "язик" брехні, понтов, погроз й нахабства.
Той хто вірить в кацапську дипломатію чи дурень, чи самогубця.
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21.11.2024 19:38 Ответить
Ну так вперед, на Лондон!
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21.11.2024 19:39 Ответить
Гнати цих так званих рашиських дипломатів з цивілізованого світу ,це варвари.
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21.11.2024 19:44 Ответить
яека мерзенна рожа у нього
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21.11.2024 19:47 Ответить
І шо? будуть бомбили Лондон?
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21.11.2024 19:50 Ответить
Сарана має в Британії посла? Бритти здуріли - мають справи з комахами.
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21.11.2024 19:54 Ответить
Так а чего это серьезное болотное **...ще ещё в Лондоне? Выслать в мокшу вместе со всем посольством и прочими абрамовичами и фридманами впридачу
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21.11.2024 20:05 Ответить
Если я дам пожопник ***** итальянским ботинком, быдло на московии завоет, что Италия вовлечена в войну?
А если кетайским сапогом?
Агрессивных неадекватов надо просто истреблять, слушать их бредни - стыдно для международных организаций.
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21.11.2024 20:26 Ответить
Козлятіна...
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21.11.2024 20:36 Ответить
*****, ви ж з 2014-го року "ваюєтє на Украінє с НАТО", і тепер виявляється що НАТО тільки вступило у війну. Ви вже там визначтеся.
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21.11.2024 21:30 Ответить
Марвелівський американській загін в Курській області,інфа сотка
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21.11.2024 21:43 Ответить
Перднув у калюжу. Чергові балачки про кузькіну мать від імпотентів, які курську область захистити не можуть.
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21.11.2024 21:45 Ответить
Гагагагага
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21.11.2024 21:58 Ответить
 
 