Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон теперь "непосредственно вовлечен" в войну РФ против Украины после того, как британские ракеты Storm Shadow были применены для ударов по целям в России

Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос ведущего о том, обвиняет ли Келин Британию в участии в войне в Украине, российский посол сказал: "Безусловно".

Это произошло после того, как на этой неделе, по сообщениям СМИ, западные союзники дали разрешение на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.

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"Британия и Соединенное Королевство сейчас непосредственно вовлечены в эту войну, потому что эти удары не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала также", - заявил российский посол.

Отвечая на вопрос, какая разница между тем, что Россия использует китайское, иранское и северокорейское оборудование, технологии и живую силу - и были ли они также непосредственно привлечены - Келин вместо этого обвинил Киев в "привлечении иностранных наемников".

"Есть много наемников из разных стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. Мы только что видели в районе Курска польское подразделение, которое имеет специальную форму, которую носят польские солдаты", - добавил посол РФ.

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Как сообщалось, издание Bloomberg написало, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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