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Сийярто высказался против предоставления Украине оружия: Венгрия призывает к переговорам

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

С начала войны в соседней Украине Венгрия настаивала на поиске мирного решения за столом переговоров, и продолжает считать, что поставки оружия в Украину только умножает смерть и разрушения.

Об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам торговли) заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы убеждены, что эти 1000 дней (войны. - Ред.) доказывают, что поставки оружия только помогает убивать больше людей, приводит к большему количеству смертей. Не может быть решения на театре войны, там может быть только смерть и разрушения. Поэтому мы должны искать решение не на театре войны, но за столом переговоров", - заявил венгерский чиновник.

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Он напомнил, что Венгрия не находится за сотни миллионов от войны и не отделена от нее океаном, страна является соседом Украины, и каждый день видит последствия этой войны.

По словам Сийярто, с начала войны в Венгрию прибыли 1,4 миллиона украинских беженцев, в стране были открыты сотни школ и детских садов для детей беженцев. Венгрия, по словам министра, остается крупнейшим поставщиком электричества для Украины, ведь треть украинской электроэнергии поступает из Венгрии, хотя об этом редко вспоминают.

"В течение этих 1000 дней мы говорили, что нам нужно прекращение огня и обсуждение мира. Мы имеем большие надежды, что новая администрация президента Трампа будет такой же решительной в возвращении мира в Украину. Я надеюсь, что господин Трамп будет придерживаться своих обещаний, и будет способствовать возвращению мира в нашем соседстве. Я не думаю, что оружие может помочь, только мирные переговоры могут помочь", - подчеркнул Сийярто.

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При этом он отметил, что вопросы поставок энергии остаются национальной компетенцией, ведь касается национальной безопасности. В этом контексте, по его словам, Венгрия счастлива в ее сотрудничестве с Россией, которую считает надежным партнером, и от которого всегда получала энергию по доступной цене, в оговоренных объемах и вовремя.

"Энергетические ресурсы, поступающие по умеренной цене, могут заменяться другими, если мы имеем лучшее предложение. Мы не имеем более дешевого или более безопасного предложения на рынке... С национальной точки зрения, важно быть уверенным, что мы имеем энергию по умеренным и доступным ценам, - и это именно то, что мы имеем. Мы не намерены это менять при любых обстоятельствах. Особенно потому что те, кто были очень довольны, как они избавляются от российской энергии, на самом деле покупают у нас ту же российскую энергию", - сказал Сийярто.

Автор: 

Венгрия (1943) оружие (10213) Сийярто Петер (322) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+31
Ніколи не чув від цього виродка висловлювань проти передачі зброї кацапам від кндр, чи проти ракетних ударів.
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21.11.2024 19:27
+15
Цей під@р також бачив карту *****. Мріє про Закарпаття
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21.11.2024 19:30
+13
Ох би я йому харю начистив!
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21.11.2024 19:27
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Правила форума Совет форумчан
Ніколи не чув від цього виродка висловлювань проти передачі зброї кацапам від кндр, чи проти ракетних ударів.
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21.11.2024 19:27 Ответить
Отож...
Чи на Венгерщині немає журналістів, поставити незручне запитання?
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21.11.2024 19:43 Ответить
Іменно. Прямо і примітивно запитати дуже очевидне. І Фіцо теж. Якшо передача зброї Україні - ескалація. То передача кацапам - не ескалація ? Ракетні удари по цивільній інфраструктурі не ескалація ?
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21.11.2024 20:04 Ответить
Ох би я йому харю начистив!
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21.11.2024 19:27 Ответить
Та ти тільки на словах герой, як і переважна більшість тутешніх диванних "знаю все і все коментую".
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21.11.2024 20:58 Ответить
Цей під@р також бачив карту *****. Мріє про Закарпаття
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21.11.2024 19:30 Ответить
петрилло
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21.11.2024 19:32 Ответить
Під@р сріядло
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21.11.2024 19:33 Ответить
Дайте йому ''новічка''.
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21.11.2024 19:35 Ответить
Куди наші відьми дивляться ?
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21.11.2024 19:44 Ответить
ЄСмає припинити фінансування мадярську рашистську агентуру і закликати їх до переговорів...
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21.11.2024 19:39 Ответить
Переговори на руїнах та в концтаборах?
Чи ваши предки з Уралу також були людожерами , як істеблішмет московського Улусу ?
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21.11.2024 19:41 Ответить
Звісно, що були. Вони одного роду-племені. Під час другої світової, доречі, угорці найбільше звірствували проти українського населення. Німці, румуни і, тим більше - італійці, були значно толерантнійшими до населення на окупований територіях.
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21.11.2024 19:53 Ответить
Точно. Румуни, німці і італійці -- все-таки індоєвропейські народи. А мадьярорсцаґ -- то хантимансія-на-Дунаї.
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21.11.2024 20:33 Ответить
Чого варта лише Корюківка, де ці падли (москалі з мадярами) винищили населення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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21.11.2024 22:50 Ответить
От сам і спробуй "подивитись в очі" ***** ! І домовитись про одностороннє припинення вогню, а Україна підтримає.
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21.11.2024 19:43 Ответить
От же піdар.
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21.11.2024 19:48 Ответить
Хер вам а не Закарпаття !!!
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21.11.2024 19:50 Ответить
Слухай, Сіярта, родіна Югра зовйот!
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21.11.2024 19:51 Ответить
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват
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21.11.2024 19:53 Ответить
просто за кожен висер йому платять
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21.11.2024 19:55 Ответить
Что он пнёт---какие миллион 400 тыс переселенцев? Именно в Венгрию ехали конечно, но мало и в основном цыгане всех мастей с Зап Украины. Остальные, кто приезжал, почти сразу уезжали дальше. Чаще в Чехию и ФРГ, та и в Польшу в 22г особенно. Он врёт в открытую. Ехали но транзитом. Напоминал и ранее. Пусть лучше скажет куда перли колонны военных авто полные солдат ВС Венгрии на восток страны 23 февраля 22г?! Факты многие были зафиксированы тогда. И военная техника в том числе и очень много.
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21.11.2024 19:56 Ответить
та по мойму пора ціх казлов мочить в сортірі
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21.11.2024 20:07 Ответить
А чому ця цинічна та лицемірна тварюка не скаже ні жодного слова осуду про постачання зброі росіі з боку північноі кореі (а це мільони снарядів та сотні ракет), проти вже прямоі участі іі арміі у цій війні, про постачання зброі з боку ірану (це теж мільони снарядів, сотні ракет і тисячи дронів), проти таємного постачання і підтримку з боку китаю. Хіба це все за підсумком не помножує кількість жертв в Украіні? Ні? Цього вони не бачать? Я розумію що для цих продажних політичних кремлівських шльондр російські гроші не пахнуть, але вони в гонитві за цими грошима вже втратили не тільки свій зір і нюх, але і свою душу. Бо саме іі вони вже і продали кремлівському дияволу.....
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21.11.2024 20:09 Ответить
Що Сійярто , що Орбан є негативним генетичним результатом масового згвалтування мадярок червоною армією в 1945 та 1956 році.
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21.11.2024 20:24 Ответить
Пошел на@уй шлюха. После сегодняшнего ракетного удара никто не имеет права открывать рот о переговорах. Вообще переговоры нужно поставить на паузу.
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21.11.2024 20:31 Ответить
***** пнх!
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21.11.2024 20:52 Ответить
Перекличка пидаров.
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21.11.2024 20:53 Ответить
корисний ідіот путєна, йому треба дешева нафта газ і українські території, висновок - необхідно перекрити транзит.
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21.11.2024 21:15 Ответить
***** ****** сиди і не відсвічуй
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21.11.2024 23:01 Ответить
ніякої угорської балачки в українських школах
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22.11.2024 00:31 Ответить
Здохни,підор.
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22.11.2024 00:47 Ответить
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22.11.2024 01:46 Ответить
 
 