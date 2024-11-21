Сийярто высказался против предоставления Украине оружия: Венгрия призывает к переговорам

С начала войны в соседней Украине Венгрия настаивала на поиске мирного решения за столом переговоров, и продолжает считать, что поставки оружия в Украину только умножает смерть и разрушения.

Об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам торговли) заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы убеждены, что эти 1000 дней (войны. - Ред.) доказывают, что поставки оружия только помогает убивать больше людей, приводит к большему количеству смертей. Не может быть решения на театре войны, там может быть только смерть и разрушения. Поэтому мы должны искать решение не на театре войны, но за столом переговоров", - заявил венгерский чиновник.

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Он напомнил, что Венгрия не находится за сотни миллионов от войны и не отделена от нее океаном, страна является соседом Украины, и каждый день видит последствия этой войны.

По словам Сийярто, с начала войны в Венгрию прибыли 1,4 миллиона украинских беженцев, в стране были открыты сотни школ и детских садов для детей беженцев. Венгрия, по словам министра, остается крупнейшим поставщиком электричества для Украины, ведь треть украинской электроэнергии поступает из Венгрии, хотя об этом редко вспоминают.

"В течение этих 1000 дней мы говорили, что нам нужно прекращение огня и обсуждение мира. Мы имеем большие надежды, что новая администрация президента Трампа будет такой же решительной в возвращении мира в Украину. Я надеюсь, что господин Трамп будет придерживаться своих обещаний, и будет способствовать возвращению мира в нашем соседстве. Я не думаю, что оружие может помочь, только мирные переговоры могут помочь", - подчеркнул Сийярто.

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При этом он отметил, что вопросы поставок энергии остаются национальной компетенцией, ведь касается национальной безопасности. В этом контексте, по его словам, Венгрия счастлива в ее сотрудничестве с Россией, которую считает надежным партнером, и от которого всегда получала энергию по доступной цене, в оговоренных объемах и вовремя.

"Энергетические ресурсы, поступающие по умеренной цене, могут заменяться другими, если мы имеем лучшее предложение. Мы не имеем более дешевого или более безопасного предложения на рынке... С национальной точки зрения, важно быть уверенным, что мы имеем энергию по умеренным и доступным ценам, - и это именно то, что мы имеем. Мы не намерены это менять при любых обстоятельствах. Особенно потому что те, кто были очень довольны, как они избавляются от российской энергии, на самом деле покупают у нас ту же российскую энергию", - сказал Сийярто.