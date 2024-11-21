В Кривом Роге 110 тыс. жителей остаются без отопления. Ситуация критическая, - Министерство развития громад и территорий
Первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Шкураков провел срочное совещание относительно критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге: все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки", - заявили в Министерстве развития громад и территорий.
"Сейчас без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Это около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления.
Василий Шкураков заслушал доклады относительно ситуации руководства городской власти, областной военной администрации, представителей НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ. Поручил как можно быстрее подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Он должен содержать четкие сроки, ответственных лиц и механизм ежедневной отчетности.
"Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена без всяких проволочек", - подчеркнул Василий Шкураков.
Контроль за решением проблемы с теплом возложен на всех уровнях: Министерства развития громад и территорий, НАК "Нафтогаз", ДнепрОВА, городские власти. Кроме того, вопрос теплоснабжения Кривого Рога будет находиться на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону.
В то же время ГСЧС совместно с местными властями готовы к развертыванию дополнительных пунктов несокрушимости, если возникнет такая необходимость", - говорится в сообщении.
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його уйо...ки теж саме казали...
Чогось з кацапами нічого не стається. Може їм треба ба пробачити, щиро. Тоді кара небесна наздожене..
Коли люди зрозуміють, що голосування "папріколу", обмін голосів за макарони і гроші та ігнорування виборів, може закінчитись катастрофою, все в нас буде добре.
А вам чимось недогодили євреї.
чули про такого???
а він щей вмявилось, кавсємугатов...
дякуємо уібанам в рожевих окулярах
тобто 73% любителів голобородька...
На 22 квітня 2019 року у Кривому Розі прийняті та оброблені 100% протоколів по 31, 32, 33 та 37 ОВК.
Про це повідомили у Центрі політичної аналітики.
Всього у Кривому Розі та Криворізькому районі взяли участь у голосуванні 341 936 виборців. Найбільше голосів отримав Володимир Зеленський - 89,89% (306 522 виборця). За Петра Порошенко віддали свої голоси 8,48% криворіжців (29 665 виборців).
Максимальний відсоток голосів Володимир Зеленський отримав у Криворізькому районі 37 ОВК - 90,95%. Найменший - 89,18%, у 33 окружкомі.
Петро Порошенко набрав найбільший відсоток голосів у 33 ОВК - 8,98%. Менш за все криворіжці проголосувало за нього у Криворізькому районі 37 окружкому - 7,68%.
Причиною стала велика кількість гідроударів на теплових мережах через часті відключення електроенергії внаслідок ворожих атак, а також зношеність технічного обладнання. Це призводить до поривів.
Нагадаємо, що попередній опалювальний сезон у Кривому Розі пройшов з масштабними та постійними поривами мереж.
Більшість мешканців залишилось без тепла, а частина трубопроводів, розритих у минулому сезоні, так і не була відновлена до початку нового опалювального періоду. (с)
А поставити ЧП для розгону насосів нє? Ще й може електроенергію зекономили б на квадратичній залежності.
"Голова Криворізької Теплоцентралі пояснив, що причиною тривалих затримок стали багаторічні борги підприємства з 1998 року, які перевищили 5 мільярдів гривень. Найбільше боргів було за газ - 4,5 мільярдів.
«Криворізька теплоцентраль це великий головний біль у Нафтогазу з багатьох питань», - каже Михайло.
У березні 2024 року рахунки компанії були арештовані, що заблокувало можливість залучати підрядників. Лише у вересні, після сплати частини боргів, арешт було знято, а ремонтні роботи поступово відновилися." (с)
але show must go on... хоча сміятись хочеться все менше кому