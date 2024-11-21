В Кривом Роге 110 тыс. жителей остаются без отопления. Ситуация критическая, - Министерство развития громад и территорий

Первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Шкураков провел срочное совещание относительно критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге: все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки", - заявили в Министерстве развития громад и территорий.

"Сейчас без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Это около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления.

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Василий Шкураков заслушал доклады относительно ситуации руководства городской власти, областной военной администрации, представителей НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ. Поручил как можно быстрее подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Он должен содержать четкие сроки, ответственных лиц и механизм ежедневной отчетности.

"Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена без всяких проволочек", - подчеркнул Василий Шкураков.

Контроль за решением проблемы с теплом возложен на всех уровнях: Министерства развития громад и территорий, НАК "Нафтогаз", ДнепрОВА, городские власти. Кроме того, вопрос теплоснабжения Кривого Рога будет находиться на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону.

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В то же время ГСЧС совместно с местными властями готовы к развертыванию дополнительных пунктов несокрушимости, если возникнет такая необходимость", - говорится в сообщении.



