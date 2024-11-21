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В Кривом Роге 110 тыс. жителей остаются без отопления. Ситуация критическая, - Министерство развития громад и территорий

Опалення

Первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Шкураков провел срочное совещание относительно критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге: все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки", - заявили в Министерстве развития громад и территорий.

"Сейчас без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Это около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления.

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Василий Шкураков заслушал доклады относительно ситуации руководства городской власти, областной военной администрации, представителей НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ. Поручил как можно быстрее подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Он должен содержать четкие сроки, ответственных лиц и механизм ежедневной отчетности.

"Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена без всяких проволочек", - подчеркнул Василий Шкураков.

Контроль за решением проблемы с теплом возложен на всех уровнях: Министерства развития громад и территорий, НАК "Нафтогаз", ДнепрОВА, городские власти. Кроме того, вопрос теплоснабжения Кривого Рога будет находиться на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону.

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В то же время ГСЧС совместно с местными властями готовы к развертыванию дополнительных пунктов несокрушимости, если возникнет такая необходимость", - говорится в сообщении.

Міністерство розвитку громад і територій про опалення у Кривому Розі
Міністерство розвитку громад і територій про опалення у Кривому Розі

Автор: 

Кривой Рог (1403) Тарифы на отопление (721) Министерство развития громад и территорий (75) Шкураков Василий (2)


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Топ комментарии
+32
Зате ціле літо в місті Кривому Розі клали новенький асфальт і бордюри, хоча старий асфальт ще був нормальний і бордюри класні, але мабуть місцевій владі потрібно продавати продукцію своїх заводів. І війна їм не заважала це робити і грошенят вистачало.
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21.11.2024 20:12
+25
Главное, что мама Рима в тепле...
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21.11.2024 20:14
+25
Українцям слід усвідомити, що зеленський це саме їх вибір.
Коли люди зрозуміють, що голосування "папріколу", обмін голосів за макарони і гроші та ігнорування виборів, може закінчитись катастрофою, все в нас буде добре.
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21.11.2024 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Зате ціле літо в місті Кривому Розі клали новенький асфальт і бордюри, хоча старий асфальт ще був нормальний і бордюри класні, але мабуть місцевій владі потрібно продавати продукцію своїх заводів. І війна їм не заважала це робити і грошенят вистачало.
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21.11.2024 20:12 Ответить
Так опалення немає по причині прильотів, чи просто місцева влада провтикала?
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21.11.2024 20:33 Ответить
Ці прильоту звуться ,, банда вілкулів,, ціле літо заробляли гроші на заміні бордюр . Місто все заставлене мафами посіпак вілкулів ,які здаються в аренду простому люду , ну а гроші їм , все їм . Ніяк не нажруться. Теплопостачанням ніхто не займається як треба.
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21.11.2024 21:41 Ответить
цей "прильот" зветься фофік зєлєнскій. хоча правильніше буде сказати, що це - "зальот". при чому - для всієї країни...
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22.11.2024 00:35 Ответить
Ну мабуть же Кривий ріг з радістю за нього голосував?
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22.11.2024 11:04 Ответить
Замість бруківки треба було котли резервні купувати. Зникло центральне - перемикнули на локальне. На підʼїзд пʼятиповерхівки вартість котла 1200 євро. Ще 500, думаю, щоб все налагодити.
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22.11.2024 01:51 Ответить
І це місцева влада мала купувати?
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22.11.2024 07:50 Ответить
Які прильоти? Он, у Харкові і батареї тепленькі (не гарячі) і тепла вода в крані. А прильотів врази більше ніж у КР.
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22.11.2024 09:46 Ответить
Провтикали, але списали все на війну, бо до чого тут Нафтогаз. Якби прилетіло, то прямо написали б, а так скромно чвякають щось незрозуміле
https://1kr.ua/ua/news-96776.html
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22.11.2024 10:47 Ответить
а ще якийсь куй казав що він готовий до зими,
його уйо...ки теж саме казали...
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22.11.2024 08:39 Ответить
Главное, что мама Рима в тепле...
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21.11.2024 20:14 Ответить
А дурні повинні страждати
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21.11.2024 21:41 Ответить
таких треба навчитися виявляти на ранніх стадіях, та стерелізувати, щоб горя людського не плодили.
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22.11.2024 10:00 Ответить
Так нацисти і робили
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22.11.2024 12:08 Ответить
Мабуть українці часто згадували незлим тихим мешканців кривого рогу через одную персону.
Чогось з кацапами нічого не стається. Може їм треба ба пробачити, щиро. Тоді кара небесна наздожене..
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21.11.2024 20:18 Ответить
Українцям слід усвідомити, що зеленський це саме їх вибір.
Коли люди зрозуміють, що голосування "папріколу", обмін голосів за макарони і гроші та ігнорування виборів, може закінчитись катастрофою, все в нас буде добре.
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21.11.2024 20:27 Ответить
Потрібно не просто розуміння, а істинне покаяння в цій смертельній провині. Без покаяння на ці граблі будуть ще не раз нариватись.
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21.11.2024 20:41 Ответить
Тоді справи кепські...
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21.11.2024 20:42 Ответить
І питати у виборців перед видачею бюлетня хоча би табличку множення. Половина зе фанатів зразу відсіється.
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22.11.2024 10:10 Ответить
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22.11.2024 10:19 Ответить
Дурні українці, яких кацапи трахають вже декількасот років, проголосували спочатку за бандита, який сракою крутив перед рашкою, відкрито заявляючи, що недопустить зближення з Європою та вступу України до НАТО, а потім за нікчемного брехливого клоуна, який робів селфі у москві, у час коли наші військові захищали Донбас від цапорилих.
А вам чимось недогодили євреї.
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21.11.2024 21:25 Ответить
А воно кліпне телячими очима і скаже, А что прі Порошенко лучше било? І що йому відповідати? Тільки ломакою по спині.
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22.11.2024 10:14 Ответить
+++
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22.11.2024 10:20 Ответить
Українцям слід зрозуміти, що ніякий новий царьок не вирішить їх проблеми, тому що система вся гнила наскрізь від прибиральниць у школах, які крадуть шкільні миючі засоби собі додому, до олігархів, які просто продають народні ресурси і скирдують гроші на своїх офшорних рахунках. Україну вже ніщо і ніхто не врятує, а тим більше якийсь "правильний" президент. Таких немає і ніколи не існувало в природі. Але існує якась частка наївних вкраїнчиків, які до цих пір твердо вірують, що ось якщо проголосувати на наступних виборах не по приколу, то все налагодиться )) коли вже і до вас дійде?))
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21.11.2024 22:12 Ответить
Якщо в тебе така безнадьога, то піди й повісся. Щого ти мучишся?
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22.11.2024 09:58 Ответить
Он имел ввиду не безнадегу. Все равно, что тварят зеленые мрози, лишь бы не мобилизовали
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22.11.2024 12:19 Ответить
Щоб врятуватися від безнадьоги, не обов'язково вішатися, можна просто виїхати подалі від цього проклятого снг. Тому просто шукаю вихід і слушного моменту, щоб вирватися з цього проклятого місця. А ти вішайся. Бо в твоєму мікроскопічному мозку інших варіантів нема )
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22.11.2024 15:44 Ответить
Долбойожику з гігантським мозком! Куди б ти не поїхало, всюди ти зможеш тільки повіситись. Ну, як варіант, втопитися чи щось подібне. Всюди свої проблеми, які тебе обов'язково наздоженуть. Така твоя природа, чи порода. До речі, Україна до СНГ ніякого стосунку не має.
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23.11.2024 08:36 Ответить
Довбодятлику, коли я жив і працював в сполучених штатах, мене там ніякі проблеми не чіпали. Ідеальна країна для життя. Але на той час контракт на співпрацю закінчився і я мусив повернутися в це болото. Планував інший контракт, але застала війна. Зі своєю освітою і талантами і знайду вихід. А ось така неосвічена більшість як ти, буде продовжувати тут гнити і цю нещасну країну підводити до логічного кінця.
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23.11.2024 10:35 Ответить
З усіма твоїми "талантами", твій вихід - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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24.11.2024 11:34 Ответить
То нехай квартал 95 станцює на морозі, какая разніца як зігрітися...
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21.11.2024 20:26 Ответить
В таких випадках моя бабуся питає: "Онучки, поясніть старенькій, це хотьпаржом, чи какаразніца?"
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21.11.2024 20:30 Ответить
Дуже мудра бабуся
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21.11.2024 21:44 Ответить
це янелох оманський, боневтік, *******!
чули про такого???
а він щей вмявилось, кавсємугатов...
дякуємо уібанам в рожевих окулярах
тобто 73% любителів голобородька...
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22.11.2024 08:44 Ответить
Це ще раз доводить що рашисти варвари ,тільки знищеня цієї погані очистить землю ,смерть путіну і огидному "русскому миру".
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21.11.2024 20:46 Ответить
"Доручив" ? Там роботи сидять, які свої службові обов'язки в очі не бачили?
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21.11.2024 21:16 Ответить
Покажіть онлайн як місцева влада цілодобово працює над тим щоб Криворожанє були з опаленням.
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21.11.2024 21:22 Ответить
Імьеют права на ашібку
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21.11.2024 21:45 Ответить
Результати: як голосували у Кривому Розі у другому турі виборів президента України (інфографіка)

На 22 квітня 2019 року у Кривому Розі прийняті та оброблені 100% протоколів по 31, 32, 33 та 37 ОВК.

Про це повідомили у Центрі політичної аналітики.

Всього у Кривому Розі та Криворізькому районі взяли участь у голосуванні 341 936 виборців. Найбільше голосів отримав Володимир Зеленський - 89,89% (306 522 виборця). За Петра Порошенко віддали свої голоси 8,48% криворіжців (29 665 виборців).

Максимальний відсоток голосів Володимир Зеленський отримав у Криворізькому районі 37 ОВК - 90,95%. Найменший - 89,18%, у 33 окружкомі.

Петро Порошенко набрав найбільший відсоток голосів у 33 ОВК - 8,98%. Менш за все криворіжці проголосувало за нього у Криворізькому районі 37 окружкому - 7,68%.
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21.11.2024 22:00 Ответить
І що не так? Ржіть далі, д.біли, бл....
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21.11.2024 22:01 Ответить
Люто плюсую +++++
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22.11.2024 10:25 Ответить
ситуація 73
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21.11.2024 22:36 Ответить
на самом деле, в такой п"здорез даже если б не Зе был презом - проблемы такого толка оставались просто по-умолчанию, потому что война. В данном случае спасение утопающих дело рук самих утопающих - лучше не станет (к сожалению), закупайте буржуйки, утепляйте квартиры, подвалы, у кого есть возможность - переезжайте в села, где есть печка, делайте запас дров и прочего топлива
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22.11.2024 09:23 Ответить
выдайте им палочки эбонитовые!
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22.11.2024 09:39 Ответить
Терміново обклеїти батареї наліпками "За Зе" і т.п.
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22.11.2024 09:44 Ответить
Знали-же что русня будет бить по ТЕЦ Еще с тех пор когда ЛЕТОМ они ударили по ТЕЦ Харькова и Украинки(Трипольская) и другим. Плчему не сделали АВТОНОМНОЕ газовое отопление в БОЛЬНИЦАХ? Какие проблемы рядом с больницей поставить газовый котел? Время было даже газовую магистраль провести-если ее там не было рядом с больницей
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22.11.2024 10:12 Ответить
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
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22.11.2024 10:28 Ответить
Котельні у Кривому Розі запущені. Але, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, без опалення залишається частина міста - 890 будинків.
Причиною стала велика кількість гідроударів на теплових мережах через часті відключення електроенергії внаслідок ворожих атак, а також зношеність технічного обладнання. Це призводить до поривів.
Нагадаємо, що попередній опалювальний сезон у Кривому Розі пройшов з масштабними та постійними поривами мереж.
Більшість мешканців залишилось без тепла, а частина трубопроводів, розритих у минулому сезоні, так і не була відновлена до початку нового опалювального періоду. (с)
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22.11.2024 10:28 Ответить
Як цікаво виходить, на всю Україну в одному Кривому Розі були відключення електроенергії і гідроудари?
А поставити ЧП для розгону насосів нє? Ще й може електроенергію зекономили б на квадратичній залежності.
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22.11.2024 10:35 Ответить
Але якщо копнути попередні новини, то все стає зрозуміло.

"Голова Криворізької Теплоцентралі пояснив, що причиною тривалих затримок стали багаторічні борги підприємства з 1998 року, які перевищили 5 мільярдів гривень. Найбільше боргів було за газ - 4,5 мільярдів.

«Криворізька теплоцентраль це великий головний біль у Нафтогазу з багатьох питань», - каже Михайло.
У березні 2024 року рахунки компанії були арештовані, що заблокувало можливість залучати підрядників. Лише у вересні, після сплати частини боргів, арешт було знято, а ремонтні роботи поступово відновилися." (с)
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22.11.2024 10:37 Ответить
по уму вони не нараду мають проводити, а давати слідчому показання по статті "злочинна недбалість" та "розкрадання державних коштів"

але show must go on... хоча сміятись хочеться все менше кому
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22.11.2024 10:47 Ответить
Чому не дозволяють встановлювати індивідуальне опалення в многоквартирних будинках? Коли вже буде відмінена ця злочинно-корупційна постанова кабміну про заборону?
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22.11.2024 10:55 Ответить
І не буде. Хто буде контролювати і як, чи грієтесь Ви від індивідуального опалення, чи від сусідів через стіни. Рішенням всього будинку можна відмовитись і поставити котельню.
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22.11.2024 11:03 Ответить
а от така ринкова економіка плати або плати, тарифи будемо піднімати скільки хочемо, а від послуги не можна відмовитися
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22.11.2024 12:25 Ответить
Чому на россії всі ТЕЦ цілі і не ушкоджені ? Чому наша армія не руйнує ворожі міста?
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22.11.2024 12:20 Ответить
 
 