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В Киеве демонтируют звезду с дома на Крещатике и еще 46 объектов, связанных с Россией и СССР

Хрещатик

Киевсовет определил еще 47 памятных объектов и элементов отделки, отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы. Их внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города.

Такое решение приняли депутаты Киевсовета на заседании 21 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

При этом 27 объектов, согласно принятому решению, требуют полного демонтажа.

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"Город продолжает очистку городского пространства от российских смыслов. Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников Ленину и тому подобное. Россия использует элементы, связанные с имперской историей, как плацдарм для продвижения агрессивной политики. Поэтому важно, чтобы символы, под которыми империя осуществляла геноцид украинцев, навсегда исчезли с наших улиц", - отметила депутат Киевского городского совета Анна Старостенко.

Среди 27 объектов, требующих полного демонтажа, - памятники Александру Бойченко (на территории гимназии №59) и Николаю Островскому (на территории гимназии №191), постаменты от памятника Владимиру Ленину (бульв. Тараса Шевченко, 1 и ул. Якова Гниздовского, 1-А), мемориальный камень "Комсомольская аллея" (на просп. Академика Глушкова, 40), звезда на крыше дома на ул. Крещатик, 25 и т.д.

Кроме того, в Перечень вошли 20 объектов, на которых необходимо изъять отдельные элементы композиции, произвести коррекцию текста или отдельных его частей. В частности, речь идет о доске с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам (ул. Лаврская, 19), которую планируется заменить на доску на украинском языке с посвящением украинцам, погибшим во время преступного военного вторжения СССР в Афганистан. Также на памятниках Борису Патону и Илье Репину в планах заменить надписи на русском языке на украинский. А монограмму с изображением имперского вензеля Александра III, что на въездных воротах к КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" (бывшая Александровская больница), демонтируют.

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Демонтаж памятных объектов, внесенных в Перечень, осуществляет Департамент территориального контроля города Киева. В частности, сейчас из публичного пространства столицы уже убрали 117 таких объектов или элементов.

На сегодняшний день еще не демонтировано 87 объектов, 12 из которых имеют памятникоохранный статус.

Департамент охраны культурного наследия принимает меры по снятию их с государственного учета. В частности, специалисты Департамента неоднократно направляли обращения в Министерство культуры и общественных коммуникаций Украины с целью снятия с них статуса объектов культурного наследия.

Автор: 

демонтаж (201) Киев (25511) Киевсовет (1372) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+10
З цього і треба було починати з 1991 року до останнього кацапського символу-ретранслятора антилюдського рускаго мира.
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21.11.2024 20:44
+7
Давно на часі визнати 1921 - 1991 роками російської окупації України!
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21.11.2024 20:41
+6
Роздуплились..... ***
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21.11.2024 20:40
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Давно на часі!!!
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21.11.2024 20:38 Ответить
Роздуплились..... ***
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21.11.2024 20:40 Ответить
Давно на часі визнати 1921 - 1991 роками російської окупації України!
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21.11.2024 20:41 Ответить
SRI ... НЕ ДИПЛОМАТИЧНО...
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21.11.2024 20:42 Ответить
З цього і треба було починати з 1991 року до останнього кацапського символу-ретранслятора антилюдського рускаго мира.
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21.11.2024 20:44 Ответить
Ваш нік говорить сам за себе
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21.11.2024 20:52 Ответить
То воно ще до сих пір ще десь було? Закон про декомунізацію коли був прийнятий?! Капець, все кацапів очікували..
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21.11.2024 20:54 Ответить
"Ета наша історія" та "ано нікаму німішало". Вопчєм, "какаяразніца".
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21.11.2024 21:04 Ответить
Ти напевно ще міст Патона не бачив ?
Заї₴етесь зірки пиляти )))
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21.11.2024 21:45 Ответить
На мосту Патона зірки американські, тому їх пиляти не потрібно.
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27.12.2024 20:56 Ответить
Застав дурня перд-и, так він всере-ся. Може і від Трампа ентузіасти з України вимагатимуть прибрати зірки і з прапора США: там їх, здається, цілих п'ятдесят одна? Непорядок, треба втрутитись.
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27.12.2024 21:02 Ответить
І всі п'ятикутні, прямо, як на Кремлі- берлозі Пуйла.
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27.12.2024 21:03 Ответить
Кацапам і їх символам місце на смітнику
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21.11.2024 21:03 Ответить
Вятрович ... Он уже давно рапортовал о декомунизации.... Сбрехав.!!!
Как то показывал что даже какие то звездюли на мосту снимали размером с пивную пробку...
А реально ..работы ......
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21.11.2024 21:30 Ответить
То оце в самому центрі столиці стояв здоровенний будинок, накритий "звіздой" ?
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21.11.2024 22:32 Ответить
ой, та звезда давно не красная!
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22.11.2024 11:51 Ответить
Більше того, та звізда не червона, а п'ятикутна, американська. Якщо дізнаються американці, що їхню звізду демонтували, комусь буде непереливки.
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27.12.2024 20:55 Ответить
Звездочки они демонтируют..... а регианалов крышуют - клоуны
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22.11.2024 01:34 Ответить
Пора вже Одесі повернути рідну назву щоб у рашистів не було претензій на українські міста
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22.11.2024 02:49 Ответить
-Куме, чого це ви рубаєте березу: це ж остання?
- Та не хочу, щоб приїхав клятий москаль і сказав : "Родіна моя!"
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27.12.2024 21:08 Ответить
Нарешті! Не пройшло і 10ти років!
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22.11.2024 07:50 Ответить
 
 