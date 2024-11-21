В Киеве демонтируют звезду с дома на Крещатике и еще 46 объектов, связанных с Россией и СССР

Киевсовет определил еще 47 памятных объектов и элементов отделки, отражающих советские и российские исторические и пропагандистские нарративы. Их внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города.

Такое решение приняли депутаты Киевсовета на заседании 21 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

При этом 27 объектов, согласно принятому решению, требуют полного демонтажа.

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"Город продолжает очистку городского пространства от российских смыслов. Решение, в частности, предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников Ленину и тому подобное. Россия использует элементы, связанные с имперской историей, как плацдарм для продвижения агрессивной политики. Поэтому важно, чтобы символы, под которыми империя осуществляла геноцид украинцев, навсегда исчезли с наших улиц", - отметила депутат Киевского городского совета Анна Старостенко.

Среди 27 объектов, требующих полного демонтажа, - памятники Александру Бойченко (на территории гимназии №59) и Николаю Островскому (на территории гимназии №191), постаменты от памятника Владимиру Ленину (бульв. Тараса Шевченко, 1 и ул. Якова Гниздовского, 1-А), мемориальный камень "Комсомольская аллея" (на просп. Академика Глушкова, 40), звезда на крыше дома на ул. Крещатик, 25 и т.д.

Кроме того, в Перечень вошли 20 объектов, на которых необходимо изъять отдельные элементы композиции, произвести коррекцию текста или отдельных его частей. В частности, речь идет о доске с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам (ул. Лаврская, 19), которую планируется заменить на доску на украинском языке с посвящением украинцам, погибшим во время преступного военного вторжения СССР в Афганистан. Также на памятниках Борису Патону и Илье Репину в планах заменить надписи на русском языке на украинский. А монограмму с изображением имперского вензеля Александра III, что на въездных воротах к КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" (бывшая Александровская больница), демонтируют.

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Демонтаж памятных объектов, внесенных в Перечень, осуществляет Департамент территориального контроля города Киева. В частности, сейчас из публичного пространства столицы уже убрали 117 таких объектов или элементов.

На сегодняшний день еще не демонтировано 87 объектов, 12 из которых имеют памятникоохранный статус.

Департамент охраны культурного наследия принимает меры по снятию их с государственного учета. В частности, специалисты Департамента неоднократно направляли обращения в Министерство культуры и общественных коммуникаций Украины с целью снятия с них статуса объектов культурного наследия.