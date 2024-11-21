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США заранее предупредили Украину о возможности атаки России экспериментальной ракетой, - CNN

Білий дім

Российские оккупанты во время удара по Днепропетровской области сегодня, 21 ноября, использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США заранее предупреждали Украину о возможности атаки.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США заранее знали о возможности применения Россией такой ракеты и предупредили не только Украину, но и другие страны.

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Собеседник CNN считает, что Россия имеет лишь небольшое количество таких экспериментальных ракет.

По словам неназванного чиновника, Украина выдержала "бесчисленное количество атак" россиян, в том числе ракетами со "значительно большими боеголовками", чем у экспериментальной баллистики.

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CNN предположило, что американский чиновник имел в виду ФАБ-1500, которые применяют против Украины российские оккупанты.

Автор: 

США (26598) CNN (117) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+16
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21.11.2024 21:03
+13
Шоумени проводять апупітєльну медіаполітику: народ України про все дізнається не від власної влади, а з "витоків", які публікуються в західних ЗМІ! Зате "єдиний марафєт" вже мабуть всій цій дєрьмаківські шоблі зализав дупу повністю, а світ з них сміється...
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21.11.2024 21:09
+5
що саме мало знати?
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21.11.2024 21:00
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чому ж населення ніхто не знав?
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21.11.2024 20:56 Ответить
що саме мало знати?
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21.11.2024 21:00 Ответить
що треба жерти шашлики
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21.11.2024 21:17 Ответить
Текст відосіку не написали, бо зайве.
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21.11.2024 21:31 Ответить
"Россия за полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, сказал http://www.tass.ru/ ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», - сообщил он."
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21.11.2024 21:49 Ответить
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21.11.2024 21:03 Ответить
Це крінж
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21.11.2024 21:06 Ответить
Це агонія РФ і я б навіть сказав cop suicide розтягнутий у часі.
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21.11.2024 21:11 Ответить
Чим це допомогло таке враження,зо світ …нувся. Богу всякі потрібні але …нуті більше.
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21.11.2024 21:09 Ответить
Шоумени проводять апупітєльну медіаполітику: народ України про все дізнається не від власної влади, а з "витоків", які публікуються в західних ЗМІ! Зате "єдиний марафєт" вже мабуть всій цій дєрьмаківські шоблі зализав дупу повністю, а світ з них сміється...
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21.11.2024 21:09 Ответить
А там ї Пухлик Ин не забариться, так ї чекає в кого б своїми ракетами популяти, тем більш зараз прецедент вже є. А ви спостерігайте далі з обуренним занепокоєнням, просираючи всі цивілізаційни досягнення.
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21.11.2024 21:12 Ответить
Романенко сказав шо такі ракети Петріот не візьме
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21.11.2024 21:16 Ответить
На Великому Львові тільки що сказали що *********** днями путлєр ввалить по Грушевського 5 -- Парламент
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21.11.2024 21:39 Ответить
Без паніки. "Паляниця" все-одно крутіше "Ліщини".
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21.11.2024 21:18 Ответить
Ну, якби влучили, або вона була б ядерною, то було б, як з Бучею - шашлички але без паніки.

І ЗЄ весь у білому брудно-зеленому бігає по західних трибунах і хрипить, що цього не мало статися.
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21.11.2024 21:21 Ответить
А наша «експериментальна ракета» полетіла у відповідь?
Де те чудо техніки Паляниця, перероблена ракета С200 додаванням крил і блоку стабілізації?
Чому кацапи випробовують на нас свої ракети, а ми свої на них-ні?!
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21.11.2024 21:23 Ответить
В асфальті як і всі інші
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21.11.2024 21:26 Ответить
Дуже зручно розповідати що це не МБР щоб відповідно не реагувати. Америка в чергове прогнулася. Що наступне? Кацапи шарахуть ''ядерко'', а америка скаже що це порохова експериментальна.
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21.11.2024 21:24 Ответить
Та ні. Їм самим така позиція виллється боком, бо агресор осміліє і вже нападе на таких миролюбців. Бо це відповідає поняттям гопоти російської.

Тому США підставляє тільки себе такою політикою.
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21.11.2024 21:31 Ответить
это значит, что Хйло предупредило тех, кто рулит в США и им - было норм. так понемногу-понемногу и предупреждать - перестанет, и целью будет не Киев, а какой-то условный Вашингтон, о котором так влажно всегда мечтали кремляди. немного протухло, конечно, в оплоте западной демократии. посмотрим что получится с таких закидонов в новой администрации.
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21.11.2024 21:30 Ответить
Самое смешное, что они в США не понимают этого. Наступают на грабли как в 1940-х, когда отсиживались до последнего пока японцы их не клюнули в одно место.
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21.11.2024 21:36 Ответить
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21.11.2024 21:30 Ответить
США попередили не УкраїнуБ а дермака з його прихвостнем!
Населення про це не було попереджено, як і в 2022му...
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21.11.2024 21:32 Ответить
"Заздалегідь попередили" - це закрили посольство і сховались у підвал за півдня до атаки?
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21.11.2024 21:43 Ответить
Знаючі люди пишуть, що @ "Рубеж" - це рашистські понти, на кшталт "Армати", але вже в "РВСН". Дослідний взірець з НИОКРа розпиляли і присобачили головну частину від "Тополя" до ракети "Пионер". І шойгу з ****** схвалили такий проєкт.
Таким чином, стару ще радянську РСД-10 "Пионер" (її два ступені) з новаторською БЧ від "Тополя" ***** обізвало як "Орешник". Бо певне, стартував цей виріб не з колісної мобільної, а зі стаціонарної платформи, спорудженої спеціально для цього на полігоні Капустін Яр.
З кадрів відео про наближення роздільних блоків боєголовки ракети до землі по "об'єктах" в Дніпрі можна оцінити їх швидкість, що прямує до вільного падіння тіла.
Тут читається намагання рашистів видати бажане за дійсне: вони присобачили до цих "касет" "гіперзвукові" плануючі пристрої типу "Авангард" і очікували на "гіпер-пупер-ефект", але вийшов пшик.
Таким чином, йдеться про "вологий" доробок рашистського ВПК, якийсь дослідний взірець, що потребував ще не один рік лабораторних і натурних випробувань, але за наказом правителя пітьми його запустили під приводом "ескалації".
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21.11.2024 21:45 Ответить
Господи,та чим це кацапське лайно відрізняється від того кацапського лайна,яке смердюче ху#ло чи не щодня б'є по українським будинкам з мирним населенням,що в цій "вундервафлі" було такого,що Україна ще не бачила?
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21.11.2024 21:49 Ответить
Що було під рукою, те і метнув. А потім почав прикидуватись дурачком -це було випробовування. Навіть ракетку перейменував. Нова назва-нова ракета. А насправді це помста за знищений командний пункт 36 армії. Солодчук командував операцією орків на південному-заході Росії (Купянськ-Вовчанськ-Курськ і т.д) в ранзі першого зама ЛенВО.
Кацапи оголосили втрати вбитими і пораненими. Ну які поранені при підриві бункера. Приклад з Лівану, при атаці бункера Насрали ніхто не вижив. Це цієї опери як удари Шелдами по гвитокрилах. Шо балакали - та тільки пять втратили, але згодом одинінформциган таки проговорився, що втратили безповоротно 34 гвинтокрила, два полки - все що було на аеродромах.
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21.11.2024 21:49 Ответить
Чалий знав про що писав.
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21.11.2024 21:58 Ответить
Треба запустити по будь-якому російському місту 100 або більше дронів, щоб їх ППО перенаситилось та всралось. Спалити вже той Бєлгород або Курськ . А потім , заявимо, що то просто були випробування нових дронів "кокошник" та "кукарешник". Ви не ображайтесь сильно.
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21.11.2024 22:00 Ответить
Нафіг нам ваші попередження??? Краще дайте те, що може цю ракету збити!
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21.11.2024 22:28 Ответить
ну якщо вони почнуть кожне місто обстрілювати ось цим, то нам п*да.
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22.11.2024 00:06 Ответить
На завтра нібито анонсовано обстріл урялового кварталу у Києві. Навіть через це скасували засідання ВР.
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22.11.2024 00:16 Ответить
сша попередили....

А чому населення Дніпра не попередили?? Люди, ховайтеся хто може???
в мене знайомий сьогодні як раз під час цього на работу поперся, бо думав, що все як завжди і пронесе?!
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22.11.2024 00:05 Ответить
Україна витримала "незліченну кількість атак"
Вон стебуться? пів-країни в руїнах, але так-то так, витримала....
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22.11.2024 00:07 Ответить
 
 