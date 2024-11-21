США заранее предупредили Украину о возможности атаки России экспериментальной ракетой, - CNN

Российские оккупанты во время удара по Днепропетровской области сегодня, 21 ноября, использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США заранее предупреждали Украину о возможности атаки.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США заранее знали о возможности применения Россией такой ракеты и предупредили не только Украину, но и другие страны.

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Собеседник CNN считает, что Россия имеет лишь небольшое количество таких экспериментальных ракет.

По словам неназванного чиновника, Украина выдержала "бесчисленное количество атак" россиян, в том числе ракетами со "значительно большими боеголовками", чем у экспериментальной баллистики.

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CNN предположило, что американский чиновник имел в виду ФАБ-1500, которые применяют против Украины российские оккупанты.