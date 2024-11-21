США заранее предупредили Украину о возможности атаки России экспериментальной ракетой, - CNN
Российские оккупанты во время удара по Днепропетровской области сегодня, 21 ноября, использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США заранее предупреждали Украину о возможности атаки.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США заранее знали о возможности применения Россией такой ракеты и предупредили не только Украину, но и другие страны.
Собеседник CNN считает, что Россия имеет лишь небольшое количество таких экспериментальных ракет.
По словам неназванного чиновника, Украина выдержала "бесчисленное количество атак" россиян, в том числе ракетами со "значительно большими боеголовками", чем у экспериментальной баллистики.
CNN предположило, что американский чиновник имел в виду ФАБ-1500, которые применяют против Украины российские оккупанты.
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«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», - сообщил он."
І ЗЄ весь у
біломубрудно-зеленому бігає по західних трибунах і хрипить, що цього не мало статися.
Де те чудо техніки Паляниця, перероблена ракета С200 додаванням крил і блоку стабілізації?
Чому кацапи випробовують на нас свої ракети, а ми свої на них-ні?!
Тому США підставляє тільки себе такою політикою.
Населення про це не було попереджено, як і в 2022му...
Таким чином, стару ще радянську РСД-10 "Пионер" (її два ступені) з новаторською БЧ від "Тополя" ***** обізвало як "Орешник". Бо певне, стартував цей виріб не з колісної мобільної, а зі стаціонарної платформи, спорудженої спеціально для цього на полігоні Капустін Яр.
З кадрів відео про наближення роздільних блоків боєголовки ракети до землі по "об'єктах" в Дніпрі можна оцінити їх швидкість, що прямує до вільного падіння тіла.
Тут читається намагання рашистів видати бажане за дійсне: вони присобачили до цих "касет" "гіперзвукові" плануючі пристрої типу "Авангард" і очікували на "гіпер-пупер-ефект", але вийшов пшик.
Таким чином, йдеться про "вологий" доробок рашистського ВПК, якийсь дослідний взірець, що потребував ще не один рік лабораторних і натурних випробувань, але за наказом правителя пітьми його запустили під приводом "ескалації".
Кацапи оголосили втрати вбитими і пораненими. Ну які поранені при підриві бункера. Приклад з Лівану, при атаці бункера Насрали ніхто не вижив. Це цієї опери як удари Шелдами по гвитокрилах. Шо балакали - та тільки пять втратили, але згодом одинінформциган таки проговорився, що втратили безповоротно 34 гвинтокрила, два полки - все що було на аеродромах.
А чому населення Дніпра не попередили?? Люди, ховайтеся хто може???
в мене знайомий сьогодні як раз під час цього на работу поперся, бо думав, що все як завжди і пронесе?!
Вон стебуться? пів-країни в руїнах, але так-то так, витримала....