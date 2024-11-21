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МИД об "Орешнике": Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН и имеет полное право поражать легитимные военные цели на территории России.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ответ на заявление диктатора РФ Владимира Путина относительно удара по Украине баллистической ракетой "Орешник", передает Цензор.НЕТ.

"Украина неоднократно использовала дальнобойные способности против целей на временно оккупированных территориях, но Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России. Итак, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины.

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И для ясности: Украина имеет полное право согласно с международным правом поражать любые легитимные военные цели на территории России. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", - заявил Тихий.

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МИД (6947) путин владимир (31244) баллистические ракеты (376)


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Другими словами путін пішой на @уй
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21.11.2024 22:01 Ответить
Для українців воно там з 2014 року, сидить завісивши свої рахітичні ніжки, орко-альфа-недороблене
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21.11.2024 22:07 Ответить
Мутять кацапи. Справжня назва ракети-вундервафлі - "Кокошнік".
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21.11.2024 22:04 Ответить
На, "Лапоть27М", М - модіфікований
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21.11.2024 22:10 Ответить
дивно, що український бюрократ хоч колись може сказати щось адекватне, як оцей Тихий

ще пару раз так зробить при нарикові - і поїде послом у Великобританію, а може й в Антарктиду
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21.11.2024 22:13 Ответить
На думку кремлівського щура оборона власної країни це ескалація, а удар балістичною ракетою мирний захід.
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21.11.2024 22:19 Ответить
Лишньохромосомні ідьоти можуть нам стрільнути будь-яким непотрібом, сгенерованим " в драбадан бухим раSSейским хением"! І попаде цей непотріб в житлову забудову обов'язково!!!! А відстежити космічні цілі ми не можемо, і забігти у метро (укриття, погреб, льох) ніхто не встигне...
Це вже почався новий рівень війни... Масовані бомбардування місць у часи II Світової - дитячі ігри... Ці уроди не ФАУ застосують...
Хоча б на км 500 дали, якогось засобу...
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21.11.2024 22:42 Ответить
Не погано сказав.
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21.11.2024 23:31 Ответить
 
 