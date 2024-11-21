МИД об "Орешнике": Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России
Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН и имеет полное право поражать легитимные военные цели на территории России.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ответ на заявление диктатора РФ Владимира Путина относительно удара по Украине баллистической ракетой "Орешник", передает Цензор.НЕТ.
"Украина неоднократно использовала дальнобойные способности против целей на временно оккупированных территориях, но Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России. Итак, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины.
И для ясности: Украина имеет полное право согласно с международным правом поражать любые легитимные военные цели на территории России. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", - заявил Тихий.
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