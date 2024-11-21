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Новости Война
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США помогли Украине подготовиться к запуску РФ экспериментальной баллистической ракеты, - Белый дом

США інформували Україну про плани РФ вдарити балістичною ракетою

Соединенные Штаты информировали Украину и партнеров о запуске РФ баллистической ракеты средней дальности "Орешник", чтобы помочь им подготовиться к этому.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Итак, очевидно, мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности по Украине",- отметила представительница администрации США.

Она подчеркнула, что украинцы за последние два года выдержали "бесчисленное количество" ракетных атак со стороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе баллистикой: Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны

"В последние дни мы информировали украинцев и наших ближайших союзников и партнеров, чтобы помочь им подготовиться", отметила Жан-Пьер.

Она также напомнила, что Соединенные Штаты выделили для Украины сотни ракет Patriot и AMRAAM для усиления противовоздушной обороны. Многие из них уже были доставлены, поставки дополнительных ракет ПВО продолжаются.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что Соединенные Штаты не видят оснований менять свою политику ядерного сдерживания на фоне последних заявлений и действий России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД об "Орешнике": Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России

РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

Автор: 

США (26598) Жан-Пьер Карин (56) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+34
Чим допомогли? Допомоги збити? Для чого ця мова? Шукаєте приводу щоб відпетляти від реагування на запуск МБР чи не вперше застосовану у війні?
Та ще й проти країни гарантом безпеки якої ви виступили. Ганьба!
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21.11.2024 22:44
+25
а Зельц казав що це іпсо якесь...російське...короче шашликі-2
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21.11.2024 22:41
+16
Допомога - це постачання Україні Томагавків з ядерними зарядами. Тоді це може трохи охолодити людоїдів.
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21.11.2024 22:47
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Правила форума Совет форумчан
раннее предупреждение дало людям больше времени на то, что бы спуститься в убежища и сохранило десятки, а может быть и сотни жизней. Но таким говнометам как ты ведь все равно, не так ли?
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21.11.2024 23:26 Ответить
Яким це людям цікаво?
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21.11.2024 23:31 Ответить
Ахахахаха.🤣
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22.11.2024 00:38 Ответить
раннее предупреждение дало людям больше времени на то, что бы спуститься в убежища...

чи ти їбанутий, чи всіх навколо вважаєш такими.

хто цілий день триндів, шо то просто кацапське ІПСО ?
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22.11.2024 00:42 Ответить
ПДР , влада попередила людей про небезпеку? Чи як перед 24 лютого після попередження зєрмаки вивезли свої сім'ї, а люди нехай дохнуть. Скільки цим замовченням зелошара разом з ****** вбив українців гандона ти кусок?
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22.11.2024 04:00 Ответить
"США допомогли Україні підготуватися до запуску РФ експериментальної балістичної ракети," - Білий дім . Звичайно, що допомогли. Тим що заставили Україну підкупом продажних осіб і обманом позбутися ядерної зброї. Все інше-наслідки.
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21.11.2024 23:44 Ответить
Юрій Іванович Костенко-----людина, яка знає все про ядерне роззброєння України.Слухайте його на ютубі. Наприклад тут---------------"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко. І ніколи не пишіть того, про що не знаєте.
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22.11.2024 09:42 Ответить
а Зельц казав що це іпсо якесь...російське...короче шашликі-2
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21.11.2024 22:41 Ответить
Експерименти - ексременти - ***!
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21.11.2024 22:42 Ответить
Учора ввечері.
«Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід - божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого», - сказав президент під час вечірнього звернення.

Наголосив, що «інформаційне нагнітання» та «панічні повідомлення» лише допомагають країні-агресору Росії.
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21.11.2024 22:42 Ответить
Чим допомогли? Допомоги збити? Для чого ця мова? Шукаєте приводу щоб відпетляти від реагування на запуск МБР чи не вперше застосовану у війні?
Та ще й проти країни гарантом безпеки якої ви виступили. Ганьба!
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21.11.2024 22:44 Ответить
На жаль, гарантом вони не виступали.
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21.11.2024 22:49 Ответить
як це?? забрали 3ій потенціал зброї в світі і сказали що гарантують нам кордони і суверинитет?? то де вони?? харанти херові.
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21.11.2024 22:57 Ответить
Сполучені Штати не казали (а тим більше, не закріплювали ніякі "гарантії" у жодному письмовому документі), що гарантують Україні кордони і суверинітет.

2014 і 2022 роки це дуже чітко підтвердили.
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21.11.2024 23:33 Ответить
Виконувати зобов'язання за гарантіями, які не були надані, набагато легше, ніж не виконувати зобов'язання, які були надані.
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21.11.2024 23:44 Ответить
це не відміняє тот факт, що то був дуже сволочний вчинок. Забрали 3ій потенціал зброї просто під чесне слово. Покидьки
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21.11.2024 23:44 Ответить
Так. Ви маєте рацію.

Але такий він, men's world. Треба якось виживати.
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21.11.2024 23:45 Ответить
це ви знаєте все одно що ми б у молдови все забрали, а коли на них напали, глибоко струбувалися і сказали, ну такий він men's world. Треба якось виживати.
Уявити собі не можу, щоб нормальні люди так з кимось вчинили. Отже вони ненормальні. І не набагато краще каців. А якщо послухати трампа - то можливо навіть гірші.
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21.11.2024 23:52 Ответить
Не тре виживати тре просто виконувати закони міжнародні в тому числі - а той ваш світ це виправдання ********* які хочуть все мати і нічого за це не платити ( до речі той ваш світ довго існувати не зможе тому і зявилися закони - в світі де панує виключно право сили закінчує виродженням і здичавінням ( звісно деякий час користуючись надбанням слабших деякий час можна і пожить добре але - але потім здобутки закінчаться а слабших вже ніту а шоб зявилися нові часу не вистачить )).
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22.11.2024 01:30 Ответить
Це bitch's world.
А
men's world is the man of his word.
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22.11.2024 13:11 Ответить
Про те, хто забрав і як, слухайте на ютубі-----------------"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко
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22.11.2024 09:45 Ответить
дурня
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23.11.2024 02:51 Ответить
Казали і закріплювали так як і ми подібні гарантії давали по відношенню до США і інших країн - США і Україна якби не плювали на міжнародні закони .
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22.11.2024 01:35 Ответить
Рашисти подзвонили в Вашингтон і заздалегідь повідомили, що збираються нанести удар запустити МБР РС-26 Рубеж "експериментальну балістичну ракету" по українському місту , використовуючи місто та його цивільних мешканців, як дослідних істот для експериментів...
Попередили, бо були "глибоко занепокоєні", тим, що США піднме ядерну тріаду і заборонить рашистам "експерименти по вбивству людей та знищенню міста".
Але, що ви думаєте зробив наш головний партнер, спостерігаючи зліт і удар МБР РС-26 Рубеж "експериментальної балістичної ракети" по українському місту? 1) Заспокоїв путіна заявою:
"Сполучені Штати не бачать підстав змінювати свою політику ядерного стримування на тлі останніх заяв та дій Росії." Джерело:
2)"...українці за останні два роки витримали "незліченну кількість" ракетних атак з боку Росії." Джерело:
Однією ракетою більше, однією менше...
Ми вже чули заохочення путіна на широкомасштабне вторгнення, бо США не мають підстав втручання армії США, а тепер головний партнер ніби заохочує терористів спокійно і безкарно продовжити "експериментальні" вбивства українців, бо не мають підстав змінювати свою політику ядерного стримування? Поверніть Україні ЯЗ стримування, яку ви видурили в України в обмін на "гарантії безпеки"!
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22.11.2024 01:04 Ответить
А що зробило зелошара, хоч екстреного попередив українців?
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22.11.2024 04:02 Ответить
У зе своя відповідальність, а у Штатів - своя, і немає чого їх тут змішувати.
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22.11.2024 13:15 Ответить
і як? Спрацювало?
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21.11.2024 22:44 Ответить
Правда что в Раде намечаются каникулы из-за угрозы ударов?
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21.11.2024 22:45 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО

Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до Уряду, але тепер спитати Уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться.

Наступне засідання Ради планується вже в грудні.
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21.11.2024 22:46 Ответить
Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай Говорится в подтверждение своей непричастности к чему-либо, второстепенной роли, нежелания брать на себя заботу и ответственность за дальнейшее развитие событий, инициатором которых был сам.
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21.11.2024 22:46 Ответить
дякуємо! ми оцінили
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21.11.2024 22:46 Ответить
Допомога - це постачання Україні Томагавків з ядерними зарядами. Тоді це може трохи охолодити людоїдів.
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21.11.2024 22:47 Ответить
Це означає автоматичне введення американських військ в Україну. Нам томагавк навіть подивитись не дадуть, бо за оцінками того ж США скрізь кацапські наймити.
Так що на диво не розраховуйте
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22.11.2024 08:27 Ответить
Судя по всему, "помощь" была установлении камер в нужном месте, что бы получше засняли результаты испытании...
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21.11.2024 22:50 Ответить
і передати їх потім раші.
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21.11.2024 22:58 Ответить
Чого США не розмістять свої кораблі у Чорному морі (наприклад в Румунії - член НАТО), щоб збивати такі ракети. Це була б реальна допомога. Усе одно путін неформально оголосив США і Великобританії війну за ракети, якими Україна захищала себе.
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21.11.2024 22:52 Ответить
Забув добавить....Оголосив війну не встаючи з валізи...
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21.11.2024 22:58 Ответить
Не винирюючи.
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21.11.2024 23:54 Ответить
вони полякам збивати не дають, а ви пропонуєте щоб вони самі збивали...
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21.11.2024 22:59 Ответить
Тому, що існує конвеція Монтре, яка регулює перебування країн нечорноморської зони в Чорному морі.
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21.11.2024 23:48 Ответить
Україна повинна дати оголошення що ми готові проводити випробування новітніх озброєнь для розробників усіх країн, в реальному місці.
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21.11.2024 22:54 Ответить
щоб США допомогли Україні закінчити війну ,в Україну варто негайно доставити з 10 ток ракет "Томагавк" з ядерними боєголовками.Лише тоді Україна змогла б диктувати куйлу умови деокупації українських територій ,у випадку відмови,Україна залишала б за собою право нанесення ударів по 3,14дерації цими ракетами...
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21.11.2024 22:55 Ответить
США допомогли Україні підготуватися --- мабуть розмістили Иджис Ашор на правому березі??,, чи ні??,(,
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21.11.2024 22:56 Ответить
Ви не те питання задаєте. Правильне - якщо правдива інформація, що Іджіс в Румунії добиває дальністю майже всю територію України, то чому не спробували збити?
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21.11.2024 23:27 Ответить
польща над своєю території ссить*ся збивати, а ви такі питання задаєте...
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21.11.2024 23:53 Ответить
Експериментальна балістична https://nv.ua/ukr/world/countries/putin-zayaviv-shcho-rosiya-zastosuvala-proti-ukrajini-21-listopada-novitnyu-sistemu-serednoji-dalnosti-oreshnik-50468412.html ракета середньої дальності Орешник , якою, за словами диктатора Володимира Путіна, РФ атакувала Україну 21 листопада, може мати другу, більш популярну назву - РС-26 Рубеж.

Про це пишуть аналітики https://defence-ua.com/news/scho_tse_mozhe_buti_za_oreshnik_pro_jakij_zajaviv_putin_ta_chomu_na_tse_poznachennja_ne_varto_vestis-17253.html Defense Express .
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21.11.2024 23:00 Ответить
жесть а "союзникам и партнерам" сказали, что если кацапы промажут баллистикой с неизвестно чем внутри - чтобы те не отвечали, а то вдруг по Хйлу попадут?
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21.11.2024 23:03 Ответить
Я так розумію, що ту ракети Patriot чи інші ******* системи ППО не змогли перехопити? Занадто велика ціль?
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21.11.2024 23:05 Ответить
Занадто велика швидкість та висота польоту. Для цього потрібні більш спеціалізовані системи ПРО, типу SM-3, THAAD, або ізраїльських Arrow 3. Які нам ніколи (найближчі 10 років) не дадуть, бо або самим мало, або як у випадку з ізріїльською, бояться що путлєр "дасть зброю Ірану".
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21.11.2024 23:24 Ответить
Зрозумів. Ховсім інший метод перехоплення. Дякую за пояснення
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21.11.2024 23:38 Ответить
ви натякаєте на те, що тепер вони будуть бомбити нас цими ракетами, які ми не зможемо збивати?
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21.11.2024 23:55 Ответить
Будуть, але не довго. Зовсім навіть недовго. Адже масштабно застосовувати МБР (ну чи там середньої дальності) навіть в цієї бензозаправки фінансово пупок розв'яжеться. Скоріше закінчилась її розробка, і йде серія випробувань. От фашисти і вирішили запускати не по Камчатці, а по нас. Враховуючи попередні випробування, то напевно мова йде не більше ніж 5-15 ракет (а реально десь 9), з яких мінімум відсотків 10% відмовить.
Це більше засіб для масштабного залякування. Адже в головах багатьох (на Заході в т.ч.) МБР = ядерна зброя.
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22.11.2024 00:01 Ответить
10 таких ракет для України (не болванок) - це напівруїни всіх великих міст. Так що я не розділяю цей оптимізм.
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22.11.2024 00:15 Ответить
Ну он одна прилетіла в Дніпро. Невже наслідки гірші ніж прорив десятка Шахедів, чи однієї Х-22?
Це більше засіб залякування, або для прориву одинокої захищеної цілі (урядового кварталу наприклад) а не реальна зброя для неядерного конфлікту. І судячи з реакцій в соцмережах, це таке працює - паніки більше ніж коли летить 100 ракет одночасно.
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22.11.2024 00:29 Ответить
От для порівняння - яку масу вона несе невідомо, але її потужніший "брат" Тополь-М має вантажопідйомність 1200кг. Багато це чи мало для "напівруїни всіх великих міст"?
Масова Х-101 - 400кг., Калібр до 450, Кінжал - 500, Іскандер - 500, Х-22 - 960.
Наскільки страшніша ця зброя? Ті ж Іскандери рашисти запускають практично кожен день.
Згадав на останок - північнокорейське лайно - 1000кг. І регулярно вибухає в польоті.
Тому це засіб паніки, а не засіб масової руйнації міст.
Хоча звісно приємного мало, саме погане - мало часу для реагування для переміщення в укриття.
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22.11.2024 00:40 Ответить
А зевиродок знов 3.14здів, що в "Багдаді все спокійно".
Саме ж падло заліло під землю на надцять рівнів з мівіною та дерьмаком.
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21.11.2024 23:17 Ответить
Нема сенсу в цих попередженнях бо влада не має в своєму плані перемоги пункту будування бомбосховищ, тож ховатись населенню нема куди. І, як наслідок, за 11 років війни в нас так і не виховали правило десь ховатись від бомбардувань, як це зазвичай роблять в Ізраїлі.
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21.11.2024 23:21 Ответить
якщо ми будемо ховатися кожне бомбардування, люди помруть від недосипання, адже деякі області ******** кожну!!! ніч
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21.11.2024 23:57 Ответить
І як же Україна підготувалась? Обісраним мною за 2 стінами о шостій ранку?
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21.11.2024 23:28 Ответить
БЛАЗНІ.
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22.11.2024 00:37 Ответить
США самі дізналися за 30 хвилин до пуску. Байден абсолютно просрав питання ракет середньої дальності. хуьло давно вийшло з договору про цей тип ракет
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22.11.2024 00:39 Ответить
Постфактум
«Останніми днями ми інформували українців та наших найближчих союзників і партнерів, щоб допомогти їм підготуватися»,- зазначила Жан-П'єр.

Раніше
посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну.
Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.
Казахстан закликав громадян покинути країну

Висновок, найближчі союзники та партнери, котрі поінформовані та повірили:
Іспанія, Італія, Греція та Казахстан

«Отже, очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності по Україні»

Висновок, самі не знали, проте без доступу встановили тип ракети менше ніж за 24 години
Таке вже було, коли ракети впали в Польші, та з початку були ідентифіковані "російські" ракети,
а коли в США наступив робочий день, то нова заява ракети "не російські"

дивує, чому довго не могли встановити та підтвердити поставки дронів, ракет з ірану та пів.кореї, включаючи солдат
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22.11.2024 01:12 Ответить
"щоб допомогти їм підготуватися" - а це як, цікаво? Як можна підготуватися до удару МБР, від якої немає (і не буде) ніякого захисту? Залізти назавжди під землю?
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22.11.2024 11:01 Ответить
Это хорошо. Когда нас ушатают ядеркой нас тоже наверное предупредят. Ну Зешоблу точно, а остальным как повезет.
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22.11.2024 01:13 Ответить
Як допомогли? Потужним піздежом?
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22.11.2024 01:45 Ответить
Ну патужний нелох із своєю шоблою встигли сховатись, що тобі ще треба?
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22.11.2024 04:07 Ответить
А та ракета часом не на Київ летіла,звідки чомусь евакууювали посольтства?Може її якимось видом ПРО грохнули над Дніпром?
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22.11.2024 02:37 Ответить
Ага, закруткою огірків.
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22.11.2024 11:03 Ответить
То може б ви дали чим збивати ці ракети а не просто інформувати???Боже,ти справді є?
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22.11.2024 04:45 Ответить
Може він і є, але якби був розумним, то не створив би цього гомо сапієнсу на землі.
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22.11.2024 07:19 Ответить
До влади трампакс ше не прийшов, але у Білому домі цирк вже почався...
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22.11.2024 07:16 Ответить
Молодці а де THAAD тоді??
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22.11.2024 07:46 Ответить
А чому ГУР казав що це фейк нам?
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22.11.2024 08:27 Ответить
Бо туди дістався квартал .
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22.11.2024 08:28 Ответить
Абизяны
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22.11.2024 09:46 Ответить
 
 