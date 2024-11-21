США помогли Украине подготовиться к запуску РФ экспериментальной баллистической ракеты, - Белый дом

Соединенные Штаты информировали Украину и партнеров о запуске РФ баллистической ракеты средней дальности "Орешник", чтобы помочь им подготовиться к этому.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Итак, очевидно, мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности по Украине",- отметила представительница администрации США.

Она подчеркнула, что украинцы за последние два года выдержали "бесчисленное количество" ракетных атак со стороны России.

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"В последние дни мы информировали украинцев и наших ближайших союзников и партнеров, чтобы помочь им подготовиться", отметила Жан-Пьер.

Она также напомнила, что Соединенные Штаты выделили для Украины сотни ракет Patriot и AMRAAM для усиления противовоздушной обороны. Многие из них уже были доставлены, поставки дополнительных ракет ПВО продолжаются.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что Соединенные Штаты не видят оснований менять свою политику ядерного сдерживания на фоне последних заявлений и действий России.

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РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.