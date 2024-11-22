Охранника посольства США в Норвегии подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана
В Норвегии задержали охранника посольства США, которого подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии.
20-летнего норвежца задержали 20 ноября у него дома. Суд арестовал его на 4 недели. Первую неделю он проведет в изоляции, пока правоохранители будут проводить расследование.
"Обвиняемый был сотрудником, охранником посольства США в Осло", - сказал юрист полицейской службы безопасности Томас Блом.
По его словам, мужчина сотрудничал и общался с офицерами. Было конфисковано "большое" количество цифровых материалов.
Адвокат Кристиан Элден заявил, что его подзащитный контактировал с российскими и иранскими разведчиками.
"Он объяснил свои контакты с агентами разведки России и Ирана, но не понятно, имел ли он секретную информацию, которая бы означала, что против него могут быть применены антишпионские законы. Дальнейшее расследование покажет, виновен ли он в совершении преступления или нет", - сказал защитник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подальше розслідування покаже, чи винен він у скоєнні злочину, чи ні
На росії та Ірані новина б виглядала так.
Тіло підозрюваного у шпигунстві на користь США співробітника держапарату знайдено за містом зі слідами тортур.
І тому на росії та в Ірані немає жодних західних шпигунів та диверсантів.