Охранника посольства США в Норвегии подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана

В Норвегии задержали охранника посольства США, которого подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии.

20-летнего норвежца задержали 20 ноября у него дома. Суд арестовал его на 4 недели. Первую неделю он проведет в изоляции, пока правоохранители будут проводить расследование.

"Обвиняемый был сотрудником, охранником посольства США в Осло", - сказал юрист полицейской службы безопасности Томас Блом.

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По его словам, мужчина сотрудничал и общался с офицерами. Было конфисковано "большое" количество цифровых материалов.

Адвокат Кристиан Элден заявил, что его подзащитный контактировал с российскими и иранскими разведчиками.

"Он объяснил свои контакты с агентами разведки России и Ирана, но не понятно, имел ли он секретную информацию, которая бы означала, что против него могут быть применены антишпионские законы. Дальнейшее расследование покажет, виновен ли он в совершении преступления или нет", - сказал защитник.

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