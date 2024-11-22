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Охранника посольства США в Норвегии подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана

У Норвегії затримали охоронця посольства США: підозрюють у шпигунстві на користь РФ та Ірану

В Норвегии задержали охранника посольства США, которого подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии.

20-летнего норвежца задержали 20 ноября у него дома. Суд арестовал его на 4 недели. Первую неделю он проведет в изоляции, пока правоохранители будут проводить расследование.

"Обвиняемый был сотрудником, охранником посольства США в Осло", - сказал юрист полицейской службы безопасности Томас Блом.

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По его словам, мужчина сотрудничал и общался с офицерами. Было конфисковано "большое" количество цифровых материалов.

Адвокат Кристиан Элден заявил, что его подзащитный контактировал с российскими и иранскими разведчиками.

"Он объяснил свои контакты с агентами разведки России и Ирана, но не понятно, имел ли он секретную информацию, которая бы означала, что против него могут быть применены антишпионские законы. Дальнейшее расследование покажет, виновен ли он в совершении преступления или нет", - сказал защитник.

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22.11.2024 10:07 Ответить
Перший тиждень він проведе в ізоляції, поки правоохоронці проводитимуть розслідування.
Подальше розслідування покаже, чи винен він у скоєнні злочину, чи ні
На росії та Ірані новина б виглядала так.
Тіло підозрюваного у шпигунстві на користь США співробітника держапарату знайдено за містом зі слідами тортур.
І тому на росії та в Ірані немає жодних західних шпигунів та диверсантів.
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22.11.2024 10:08 Ответить
Є і *****. Розвідників не скільки вбивають, скільки тримають для обміну. Практика ще з часів холодної війни.
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22.11.2024 10:12 Ответить
Тільки під час "великого обміну" поїхали на Захід не звільнені американські шпигуни, а сруськая попозіція.
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22.11.2024 11:37 Ответить
Я про холодну війну.
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22.11.2024 11:44 Ответить
 
 