Украинские компании стали первыми по количеству заявок на производство БПЛА-перехватчиков на тендерах Коалиции дронов, - Минобороны

По количеству заявок на производство дронов-перехватчиков украинские производители БПЛА, которые впервые участвовали в серии международных тендеров, стали первыми - в целом подав 32% от общего количества.

Об этом сообщили в Министерстве Обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Такое количество предложений от наших компаний доказывает, что мы достигаем цели в масштабировании производства дронов в Украине. Это уже помогает создавать асимметричное преимущество в технологиях над врагом. Особенно в контексте дронов-перехватчиков, поскольку наши компании имеют лучшую экспертизу в изготовлении и применении таких технологий. Мы хотим подтолкнуть мировую индустрию для того, чтобы такие дроны пошли в массовое производство", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Как рассказали в Минобороны, прием заявок на производство усовершенствованных FPV-дронов, где украинские производители заняли второе место в тендерах, завершился в октябре, а сбор предложений по созданию дронов-перехватчиков - 11 ноября. Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на беспилотники, которые будут тестироваться и оцениваться. Если их разработки продемонстрируют хорошие результаты на этом этапе, то планируются более объемные заказы на FPV-дроны от производителей-победителей.

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Что такое Коалиция дронов

Коалиция дронов - это организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии.

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Инициатива была предложена Латвией и координируется совместно с Великобританией. Сейчас в Коалицию дронов входят 16 стран-партнеров.

Украина уже получила тысячи дронов в рамках инициативы. Ожидается, что на уже аккумулированные Коалицией средства на совместные закупки (71 миллион евро), будет закуплено и поставлено еще от 20 000 до 30 000 дронов.