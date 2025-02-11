Разведчики 63-й бригады объявили сбор на мавики. ВИДЕО
Воины батареи управления и артиллерийской разведки 63-й отдельной механизированной бригады обращаются к украинцам за помощью в приобретении двух квадрокоптеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Защитники отмечают: "Мы держим оборону на Лиманском направлении. Активность врага здесь значительно усилилась в последнее время. Для ведения качественной разведки нам нужны дневной и ночной коптеры".
Украинские солдаты отмечают, что в течение прошлого года сообщество читателей Цензор.НЕТ неоднократно помогало закрывать важные сборы. Они верят, что и на этот раз необходимые средства будут собраны.
Реквизиты для помощи
Номер карты банка
4441 1111 2138 4741
PayPal: [email protected]
Топ комментарии
Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий10.02.2025 14:55 Ответить Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий11.02.2025 10:55 Ответить Ссылка
Степан Лукашёв
показать весь комментарий11.02.2025 10:55 Ответить Ссылка
а він один з небагатьох, з такими статками та можливостями, воює.
і пацани про него, нічого поганого не кажуть.
почекайте, пацани...
у МО *****, реформа
вони готують лінію дронів, поки у Вас нема дронів.
а ще, у суддів пенсія 4 мавіка найменьша.
а найбільша. 17 мавіків ***, на місяць.
Ляшко заробляє політичний капітал. Ні про якійсь там інший мотив не йдеться.
Якщо ти цього досі не зрозумів, то хто тобі дохтур?
А які "посони" про нього що будуть казати???
Підлеглі? Ха-ха-ха.
Начальники? Ха-ха-ха три рази.
Він що, у окопі на ЛБЗ?
Кров мішками проливає?
він на війні, піариться
ти хузнаде, обсираєш його
тому запитання.
хто пі....р? він чи ти???
подумай і дай відповідь. хахаха
У країні Відчизняна Війна, мова про виживання українського народу, а дибілам-ігоркам, які для себе війну вже закінчили, муляє якийсь політичний капітал у когось.
Я же знаю, що ти лише диван проперджуєш, воєвака.
армія це фактично зріз суспільства. тобто якщо в суспільстві 50% криворуких рагулів то і в армії теж 50% криворуких рагулів. Солдатам видають деяку кількість
лайнамайна для виконання обов'язків. При правильному використанні дронів, автівок, ребу, етс хватає. Але дурні все рівно про@обують. Коли керівництву це надоїдає вони ставлять умови - нема стріму - винен пілот, злетів коли включено реб - винен пілот. Машину видають не на відділення, а особисто водієві, якщо не залив масло - винен водій, віддав комусь покатаця, а той розбив машину - винен водій. Тобто приходиться ліквідувати факап за свої кошти. Або звернутись до волонтерів...