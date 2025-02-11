Разведчики 63-й бригады объявили сбор на мавики. ВИДЕО

Воины батареи управления и артиллерийской разведки 63-й отдельной механизированной бригады обращаются к украинцам за помощью в приобретении двух квадрокоптеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники отмечают: "Мы держим оборону на Лиманском направлении. Активность врага здесь значительно усилилась в последнее время. Для ведения качественной разведки нам нужны дневной и ночной коптеры".

Украинские солдаты отмечают, что в течение прошлого года сообщество читателей Цензор.НЕТ неоднократно помогало закрывать важные сборы. Они верят, что и на этот раз необходимые средства будут собраны.

Реквизиты для помощи

Монобанк

Номер карты банка

4441 1111 2138 4741

PayPal: [email protected]

