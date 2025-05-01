Россияне атаковали Запорожье, 1 человек погиб, 4 ранены, под завалами есть пострадавшие, - ОВА. ВИДЕО
Вечером 1 мая российские войска атакуют Запорожье и область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В 21:41 Федоров сообщил об угрозе БпЛА для области.
Впоследствии в Запорожской области начала работать ПВО.
Позже он написал о взрывах в области и разных районах Запорожья.
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"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", - написал он впоследствии.
По информации Федорова, поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место.
В 22:52 глава администрации сообщил, что погиб 61-летний мужчина вследствие российских обстрелов Запорожья. Кроме того, есть люди под завалами. Есть раненые.
По состоянию на 22:59 один человек погиб. По меньшей мере, три человека ранены.
По состоянию на 23:14 количество пострадавших от вражеской атаки в Запорожье выросло до четырех.
Россияне ударили в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.
Предварительно, есть люди под завалами.
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і кровожадним вилупком , тому відповіді не буде ,
скоріш за все , на всі ці звірства кацапʼя проти наших
мирних громадян !😡
проти украінського народу 🤬