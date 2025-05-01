Россияне атаковали Запорожье, 1 человек погиб, 4 ранены, под завалами есть пострадавшие, - ОВА. ВИДЕО

Вечером 1 мая российские войска атакуют Запорожье и область беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В 21:41 Федоров сообщил об угрозе БпЛА для области.

Впоследствии в Запорожской области начала работать ПВО.

Позже он написал о взрывах в области и разных районах Запорожья.

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"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", - написал он впоследствии.

По информации Федорова, поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место.

В 22:52 глава администрации сообщил, что погиб 61-летний мужчина вследствие российских обстрелов Запорожья. Кроме того, есть люди под завалами. Есть раненые.

По состоянию на 22:59 один человек погиб. По меньшей мере, три человека ранены.

По состоянию на 23:14 количество пострадавших от вражеской атаки в Запорожье выросло до четырех.

Россияне ударили в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.

Предварительно, есть люди под завалами.

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