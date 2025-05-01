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Новости Обстрелы Запорожской области Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали Запорожье, 1 человек погиб, 4 ранены, под завалами есть пострадавшие, - ОВА. ВИДЕО

Наслідки атаки на Запоріжжя

Вечером 1 мая российские войска атакуют Запорожье и область беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В 21:41 Федоров сообщил об угрозе БпЛА для области.

Впоследствии в Запорожской области начала работать ПВО.

Позже он написал о взрывах в области и разных районах Запорожья.

Обновлено

"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", - написал он впоследствии.

По информации Федорова, поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место.

В 22:52 глава администрации сообщил, что погиб 61-летний мужчина вследствие российских обстрелов Запорожья. Кроме того, есть люди под завалами. Есть раненые.

По состоянию на 22:59 один человек погиб. По меньшей мере, три человека ранены.

По состоянию на 23:14 количество пострадавших от вражеской атаки в Запорожье выросло до четырех.

Россияне ударили в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.

Предварительно, есть люди под завалами.

Читайте: Российский дрон атаковал авто в Запорожской области, - ОВА

Автор: 

взрыв (6764) Запорожье (2656) обстрел (27292) Запорожская область (3102) Запорожский район (108) война в Украине (4044)


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Топ комментарии
+7
***** ці новини? А скільки ми разів вдарили по кацапах, скільки в них дітей постраждало, скільки їх багатоповерхівок "склалося" з подохлими кацапами, скільки складів у них з ліками згоріло? Може, годі плакатись, може, щось робити у відповідь?
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01.05.2025 22:38
+7
Під оманським асфальтом
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01.05.2025 22:42
+4
нелюди..
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01.05.2025 23:17
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Крисюки пруть стадами у намкриш, на мостіку біля 2500 авто, де наші нептуни?
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01.05.2025 22:24 Ответить
Під оманським асфальтом
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01.05.2025 22:42 Ответить
АсфальтОманія
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02.05.2025 00:08 Ответить
***** ці новини? А скільки ми разів вдарили по кацапах, скільки в них дітей постраждало, скільки їх багатоповерхівок "склалося" з подохлими кацапами, скільки складів у них з ліками згоріло? Може, годі плакатись, може, щось робити у відповідь?
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01.05.2025 22:38 Ответить
низя, то эскалація, інвестняні розбігуться.
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01.05.2025 23:29 Ответить
нелюди..
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01.05.2025 23:17 Ответить
Зе чекає на переговори із кремлівським злочинцем
і кровожадним вилупком , тому відповіді не буде ,
скоріш за все , на всі ці звірства кацапʼя проти наших
мирних громадян !😡
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01.05.2025 23:34 Ответить
шахєди вільно долають кордон, вільно літять до міст і вільно купою в 10 штук падають. І винуватий тут не зе и не ку, а трьохсотрічне братання за кацапами.
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01.05.2025 23:41 Ответить
Це вже не війна , а терор кремлівського вибл@дка
проти украінського народу 🤬
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01.05.2025 23:52 Ответить
 
 