6 погибших и 6 раненых, в том числе двое детей: последствия обстрелов Донецкой области войсками РФ 4 и 5 мая
В течение 4 и 5 мая российские войска убили шесть человек в Донецкой области. Также были ранены 6 человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня удалось установить информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера: в Роге Покровской громады погибли 4 человека от 47 до 68 лет, еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда", - говорится в сообщении.
Также, по словам Филашкина, сегодня оккупанты убили человека в Новоэкономичном Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих в Новодонецком.
Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.
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Там де раз на місяць прилетить і загине декілька людей - тиждень шмарклі по стінках розмазують, а тут... Окрім коментарів, якихось убогих розумом "дождалісь, ждуни" тощо, зрідка почуєш щире співчуття людям.