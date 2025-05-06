Россияне атаковали пригород Сум баллистикой, погиб ребенок, - ОВА (обновлено)

6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.

Последствия атаки россиян уточняются.

Угроза ракетных ударов сохраняется.

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Впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о том, что вследствие удара погиб ребенок.

"Шесть человек ранены. Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.

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