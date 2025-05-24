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Новости Утечка документов Пентагона
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Из-за скандала с утечкой данных Хегсет ограничил журналистам доступ в Пентагон

Доступ в Пентагон

Минобороны США решило ограничить вход журналистам в большую часть здания Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны США Пит Гегсет сообщил в соцсети Х.

"Хотя министерство остается приверженным принципам прозрачности, оно также обязано защищать CSNI и конфиденциальную информацию, несанкционированное разглашение которой может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих", - говорится в опубликованном им приказе.

Следовательно, журналисты больше не смогут попасть в большинство зон Пентагона без сопровождения работников министерства. Кроме того, представителям прессы будет запрещено посещать офис председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна без одобрения Гегсета.

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Как пишет Reuters, соответствующее решение Минобороны США приняло на фоне роста количества утечек информации. Однако Ассоциация прессы Пентагона назвала новые правила "прямым нападением на свободу прессы".

"Решение якобы основывается на беспокойстве относительно оперативной безопасности. Однако прескорпус Пентагона имел доступ к незащищенным, незасекреченным помещениям Пентагона в течение десятилетий, при республиканской и демократической администрациях, в том числе после терактов 11 сентября 2001 года, без какого-либо беспокойства относительно оперативной безопасности со стороны руководства Минобороны", - говорится в заявлении ассоциации.

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журналистика (3312) информация (387) Пентагон (1467) утечка (66)


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Топ комментарии
+5
А може Гегсету варто собі язика відрізать? Чи, просто, піти з посади?...
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24.05.2025 15:28
+2
Замість журналістів туди ходять візажисти...
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24.05.2025 15:32
+1
...бо дурь його занадто відна
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24.05.2025 15:33
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А може Гегсету варто собі язика відрізать? Чи, просто, піти з посади?...
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24.05.2025 15:28 Ответить
...бо дурь його занадто відна
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24.05.2025 15:33 Ответить
в ВР теж журналістів не пускають. гегсет просто використовує напрацьовані методи. щось не подобається? Вийми колоду з твого ока, - і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока гегсета
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24.05.2025 19:40 Ответить
Замість журналістів туди ходять візажисти...
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24.05.2025 15:32 Ответить
Правильно, замість журналістів буде ходити його дружина продьюсер. Їй же треба брати десь секретну інформацію для ситкомів.
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24.05.2025 15:45 Ответить
...там і без журналістів повно своїх, трумпівських хвойд "імєющих право на ошібку"...ото понавибирали, що в нас, що в них..
але корупція тільки в Україні..))), бо катарськотрумпівський літачок за півмільярда - то таке, не рахується як корупція за омериканськими хитрожопими законами, бо то ж для бібліотеки імені елітного жлоба-мародера Трумпа..
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24.05.2025 16:14 Ответить
Агентура, з московії та китаю у США, діє, як у себе вдома!!
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24.05.2025 16:17 Ответить
 
 