Из-за скандала с утечкой данных Хегсет ограничил журналистам доступ в Пентагон

Минобороны США решило ограничить вход журналистам в большую часть здания Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны США Пит Гегсет сообщил в соцсети Х.

"Хотя министерство остается приверженным принципам прозрачности, оно также обязано защищать CSNI и конфиденциальную информацию, несанкционированное разглашение которой может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих", - говорится в опубликованном им приказе.

Следовательно, журналисты больше не смогут попасть в большинство зон Пентагона без сопровождения работников министерства. Кроме того, представителям прессы будет запрещено посещать офис председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна без одобрения Гегсета.

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Как пишет Reuters, соответствующее решение Минобороны США приняло на фоне роста количества утечек информации. Однако Ассоциация прессы Пентагона назвала новые правила "прямым нападением на свободу прессы".

"Решение якобы основывается на беспокойстве относительно оперативной безопасности. Однако прескорпус Пентагона имел доступ к незащищенным, незасекреченным помещениям Пентагона в течение десятилетий, при республиканской и демократической администрациях, в том числе после терактов 11 сентября 2001 года, без какого-либо беспокойства относительно оперативной безопасности со стороны руководства Минобороны", - говорится в заявлении ассоциации.