Боеприпас взорвался в доме на Херсонщине: погиб 8-летний мальчик, пять человек пострадали, в том числе двое детей. ФОТО (обновлено)
В поселке Калиновское Бериславского района Херсонской области произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме, в результате чего погиб ребенок, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате неосмотрительного обращения взрослых с боеприпасами погиб 8-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также пострадали две женщины. У 36-летней потерпевшей - острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Позже стало известно о еще трех пострадавших.
Так, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили двое детей - 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Также госпитализировали мужчину 1989 года рождения. У него диагностировали минно-взрывную травму. Медики его дообследуют.
Позже Прокудин опубликовал фото двора, где произошла трагедия.
"Так сейчас выглядит двор в Калиновском, где произошел взрыв боеприпаса. Погиб 8-летний мальчик, еще пять человек травмированы, среди них - двое детей. Помните, взрывоопасные предметы - не игрушка. Не пытайтесь самостоятельно изымать их из земли, не берите в руки, не разбирайте и не переносите с места на место. Не рискуйте жизнью - своей и близких!" - написал он.
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ну і навіщо ти пишеш дурні коменти, якщо прекрасно розумієш що допомоги переселенцям фактично нема, а в новині написали про скількох членів сім'ї? порахував?