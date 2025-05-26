"Мы первые, кто это сделал": сражения бригады "Рубеж" глазами бойцов. ВИДЕО
4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, которая также известна как бригада НГУ "Рубеж" - 10 лет. Это путь от нескольких десятков мотивированных добровольцев создать первое боевое соединение НГУ по стандартам НАТО до одного из самых эффективных подразделений Сил Обороны.
Станица Луганская. Мариуполь. Светлодарская дуга. Киев и Киевщина. Луганщина: Трехизбенка, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Харьковское контрнаступление. Бои за Бахмут. Лиман. Северск. Покровск.
Более 1239 награжденных орденами и медалями, из них 260 - посмертно. 16 - отмеченных званием Герой Украины, 14 из них - посмертно.
Документальная лента "Перші, хто так робить" - история становления и главные битвы 4 бригады оперативного назначения имени героя Украины Сергея Михальчука "Рубеж" глазами бойцов и их командиров.
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