Рашисты ударили кассетным боеприпасом по Сумской области: погибла женщина, есть раненые. ФОТО

Российские оккупационные войска ударили по селу Николаевской сельской громады Сумщины кассетным боеприпасом.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки погибла 67-летняя женщина - она работала на огороде возле своего дома, когда россияне ударили по ее домовладению.

Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На месте прилета возник пожар - работают спасатели.

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