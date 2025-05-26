РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
524 1

Рашисты ударили кассетным боеприпасом по Сумской области: погибла женщина, есть раненые. ФОТО

Российские оккупационные войска ударили по селу Николаевской сельской громады Сумщины кассетным боеприпасом.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки погибла 67-летняя женщина - она работала на огороде возле своего дома, когда россияне ударили по ее домовладению.
Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На месте прилета возник пожар - работают спасатели.

Читайте: Оккупанты ударили КАБами по Большой Писаревке на Сумщине: один человек погиб и один ранен

РФ ударила кассетным боеприпасом по Сумской области 26 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (27626) Сумская область (3254) кассетные боеприпасы (93)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путін почув Трампа.
показать весь комментарий
26.05.2025 16:06 Ответить
 
 