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Рашисты ударили кассетным боеприпасом по Сумской области: погибла женщина, есть раненые. ФОТО
Российские оккупационные войска ударили по селу Николаевской сельской громады Сумщины кассетным боеприпасом.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки погибла 67-летняя женщина - она работала на огороде возле своего дома, когда россияне ударили по ее домовладению.
Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
На месте прилета возник пожар - работают спасатели.
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Nika Vesela
показать весь комментарий26.05.2025 16:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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