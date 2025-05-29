Оккупанты накопили достаточно сил в Курской области, чтобы осуществить попытку наступления на Сумщину, - Госпогранслужба

Российские оккупанты накопили достаточное количество сил и средств в пределах Курской области и могут предпринять попытку атаки по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области", - проинформировал он.

Спикер отметил, что Россия начала накапливать войска с того момента, как армия РФ пыталась вытеснить Силы обороны из Курской области

"Периодически видим изменение количества, но враг имеет достаточно сил на этом направлении, чтобы осуществлять определенные действия в отношении нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", - говорит Демченко.

В то же время, по его словам, количество вражеских диверсионно-разведывательных групп не уменьшается. В частности, наиболее активно враг применяет своих диверсантов именно в пределах Сумской области.

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Демченко рассказал, что разоблачались попытки захода вражеских групп ДРГ на Харьковщине, существует угроза для Черниговщины, однако в последнее время ГПСУ не фиксировала таких действий врага.

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно.