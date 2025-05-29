РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Наступление РФ на Сумщину
548 5

Оккупанты накопили достаточно сил в Курской области, чтобы осуществить попытку наступления на Сумщину, - Госпогранслужба

Сумская область

Российские оккупанты накопили достаточное количество сил и средств в пределах Курской области и могут предпринять попытку атаки по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области", - проинформировал он.

Спикер отметил, что Россия начала накапливать войска с того момента, как армия РФ пыталась вытеснить Силы обороны из Курской области

"Периодически видим изменение количества, но враг имеет достаточно сил на этом направлении, чтобы осуществлять определенные действия в отношении нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", - говорит Демченко.

В то же время, по его словам, количество вражеских диверсионно-разведывательных групп не уменьшается. В частности, наиболее активно враг применяет своих диверсантов именно в пределах Сумской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о переброске 50-тысячной группировки РФ для наступления на Харьков - фейк, - ОТГ "Харьков"

Демченко рассказал, что разоблачались попытки захода вражеских групп ДРГ на Харьковщине, существует угроза для Черниговщины, однако в последнее время ГПСУ не фиксировала таких действий врага.

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно.

Автор: 

Госпогранслужба (6558) Сумская область (3271) наступление (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.05.2025 10:45 Ответить
А куди дівалися наші найкращі бригади, яких Зекленський направив в Курську область із самою новою технікою, яку нам надали партнери?
показать весь комментарий
29.05.2025 11:20 Ответить
Речник зазначив, що Росія почала накопичувати війська з того моменту, як армія РФ намагалась витіснити Сили оборони з Курської області Джерело: https://censor.net/ua/n3554980
Тобто після авантюри "курск наш"
показать весь комментарий
29.05.2025 11:22 Ответить
У нас таких сил там немає щоб розуміли ситуацію
показать весь комментарий
29.05.2025 11:24 Ответить
ще повідомте гавнокомандуючого
показать весь комментарий
29.05.2025 11:26 Ответить
 
 