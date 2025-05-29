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Новости Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харьковщине: взрывы прогремели в пригороде Чугуева

РФ нанесла ракетный удар по Харьковской области

Вечером четверга, 29 мая, оккупанты атаковали двумя ракетами Харьковщину.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Харьковскую область двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал чиновник.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 18:30 Воздушные силы Украины предупреждали о скоростной цели на Харьковщине.

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