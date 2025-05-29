Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харьковщине: взрывы прогремели в пригороде Чугуева
Вечером четверга, 29 мая, оккупанты атаковали двумя ракетами Харьковщину.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Харьковскую область двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал чиновник.
Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В 18:30 Воздушные силы Украины предупреждали о скоростной цели на Харьковщине.
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