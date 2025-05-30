Командир 225-го ОШП Олег Ширяев передал Музею войны российские трофеи, добытые в боях за Украину

29 мая командир 225-го Отдельного штурмового полка (ОПШ), Герой Украины Олег Ширяев, старший лейтенант Иван Козин (дважды "Крест боевых заслуг") и солдат Денис Скрипко (орден "За мужество") передали Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны) уникальные трофеи ВС РФ: карта дислокации российских войск на Курщине, детали сбитых БПЛА типа "Шахед" и "Молния", коллекции шевронов, орденов и знаков отличия, личных документов и военной формы военнослужащих ВС РФ, которые были взяты в плен или уничтожены бойцами 225-го ОШП.

Как отметил директор Музея войны Юрий Савчук, на базе переданной коллекции музей планирует создать постоянно действующую выставку.

(слева направо) Солдат 225-го ОШП Денис Скрипко (орден "За мужество"), старший лейтенант 225-го ОШП Иван Козин (дважды "Крест боевых заслуг"), командир полка Олег Ширяев и директор Музея войны Юрий Савчук во время передачи трофеев

Олег Ширяев рассказал, что трофеи были добыты во время боев на Курщине, под Горловкой, Авдеевкой, в Серебрянском лесу, на Харьковщине, возле Часова Яра, а также в Бахмуте. Он отметил: "Здесь есть шевроны подразделений противника, которые воевали против 225-го ОШП: ФСБ, пограничники, "вагнеровцы", так называемые ЛНР и ДНР, Псковская дивизия, "кадыровцы", "знаменитая" 155 бригада тихоокеанского флота ВС РФ, российская неонацистская ДШРГ "Русич". Бойцы подтверждали работу тем, что приносили эти "скальпы" противника".

Российские трофеи, переданные 225-м ОШП Музею войны

Карта дислокации российских войск, которую захватили бойцы 225-го ОШП во время боев на Курщине

Шевроны российских оккупантов, уничтоженных бойцами 225-го ОШП

Бойцы ОПШ Козин и Скрипко отметили, что передача трофеев в Музей войны - возможность приобщиться к созданию истории Украины.

Личные документы российских оккупантов, уничтоженных бойцами 225-го ОШП

Юрий Савчук отметил, что с первых дней полномасштабной войны музей формирует уникальные выставки, которые передают следующим поколениям правду о российско-украинской войне.

Директор Музея войны Юрий Савчук вручает бойцам 225-го ОШП памятные подарки

"Мы стремимся своей работой поддержать наших героев ВСУ. Спасибо Олегу Ширяеву за огромную коллекцию артефактов. Это свидетельство нашей борьбы, доказательства героичности наших военных. Здесь и предметы униформы, амуниция, коллекция наград, шевронов. Это свидетельство того, что наши ребята, кроме выполнения боевых задач, думают и о том, как помочь нам формировать общественную и историческую память, как донести правду до нашего общества и еще больше подчеркнуть героизм побратимов, тех, кого уже забрало небо и тех, кто в строю. А 225-й полк защищает наши жизни на главных участках фронта", - отметил Савчук.