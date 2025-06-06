Трое спасателей погибли в Киеве в результате повторного российского удара, - ГСЧС

В результате массированного обстрела РФ по Украине 6 июня пострадали 19 спасателей. На месте тушения пожара в Соломенском районе Киева, где погибли трое сотрудников ГСЧС, был повторный российский удар.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, там же, во время тушения пожара гражданской инфраструктуры, пострадал представитель ГСЧС Киева Павел Петров. Сейчас его оперируют.

Также пострадала его коллега - пресофицер Инна Жельчик. Она и один из водителей находятся в тяжелом состоянии.

"Сейчас психологи работают как с родственниками, так и с личным составом. Потому что это трагедия", - отметила Водолага.

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Напомним, погибшими в Киеве оказались пожарные-спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

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