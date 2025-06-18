"Птахи Мадяра" только за сутки поразили 696 уникальных целей противника

Украинские дронари из 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" только за 18 июня ликвидировали 171 российского захватчика. За 24 часа было поражено 696 уникальных целей противника.

Соответствующим видео поделился у себя в соцсетях командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Броуди.

