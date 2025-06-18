РУС
"Птахи Мадяра" только за сутки поразили 696 уникальных целей противника

Украинские дронари из 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" только за 18 июня ликвидировали 171 российского захватчика. За 24 часа было поражено 696 уникальных целей противника.

Соответствующим видео поделился у себя в соцсетях командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Броуди.

армия РФ (20641) ликвидация (4070)
+28
Слава нашим захисникам!
18.06.2025 20:40 Ответить
+15
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
18.06.2025 20:45 Ответить
+8
Хоро-хоро-ХОРОШО то как...Слава ЗСУ!
18.06.2025 20:40 Ответить
Слава нашим захисникам!
18.06.2025 20:40 Ответить
Хоро-хоро-ХОРОШО то как...Слава ЗСУ!
18.06.2025 20:40 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
18.06.2025 20:45 Ответить
Это не "птахи мадяра» а СБС
18.06.2025 20:46 Ответить
Статистики всех СБС а 414 обрбс входит в сухопутные войска
18.06.2025 23:57 Ответить
Силы беспилотных систем Украины включают в себя несколько отдельных подразделений, в том числе 412-й отдельный полк «Nemesis», 413-й отдельный батальон «Рейд», 424-й отдельный батальон «Svarog», 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, батальон «Flying Skull», 59-ю отдельную штурмовую бригаду «Степные хищники» и 9-ю отдельную бригаду.
19.06.2025 00:00 Ответить
Найбільш задоволені будуть родичі. Отримають півтора лімона дерев'яних , звісно якщо ті що "сваіх нє брасают" не запишуть цього "заваеватєля" в безвісти пропавші.
18.06.2025 20:48 Ответить
Откуда такая уверенность? На лицо дезертирство на тот свет ) Там уже стараются не платить бюджет не выдерживает
18.06.2025 21:53 Ответить
Ніякої "увєрєнності". Умови контракту. І матеріали в змі про намагання родичів отримати "сваі законниє" через суд. А один із варіантів "как нє платіть" в першому пості.
18.06.2025 22:04 Ответить
кров тече, кишки лізуть, сьодні празник у мух!! ))
18.06.2025 20:51 Ответить
Вроде не бездельники и могли бы жить
18.06.2025 20:54 Ответить
Андрєй жаліється на узкоязичних
18.06.2025 21:56 Ответить
не лише птахи, це спільними зусиллями СБС та Лінії дронів. статистику відносно своїх птахів Мадяр вже не озвучує, напевно хизуватись нічим.
18.06.2025 21:09 Ответить
Оце двіжуха. Все як заповідав .уйло. А міг здохнуть в бібінях від бояри чи передозу.
18.06.2025 21:30 Ответить
навіщо переводити ********** один скид і каліка.чим більше в рашці буде калік тим краще.
18.06.2025 21:43 Ответить
зараз мухи налетять і будуть начиняти їх личинками
18.06.2025 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vLQ0brgHqJA&list=PLiqjS11_-NtbFJJK5ikAZeVeq28IxepWW&index=5&pp=iAQB8AUB0gcJCdQJAYcqIYzv просто кілограм щура
18.06.2025 21:48 Ответить
дякуємо!!
18.06.2025 21:50 Ответить
Они выклюют твою печень, сожрут твой ливер, кацап!
Птахи - як завжди, стисло й по ділу.
18.06.2025 22:12 Ответить
Коли будуть наступні серії про раколовку?
18.06.2025 22:15 Ответить
Птахи Роберта працюють.
Ефектно і Ефективно.
18.06.2025 22:30 Ответить
Всі, кого це стосується, зверніть увагу на пост Сергія "Флеш".
Цитую:

"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках.

Росія з такою динамікою"рознесе" нам всю країну Шахедами.

Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують.

Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець.

Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню+ РЕБ+мала авіація. Часу у нас немає."

Джерело: https://t.me/serhii_flash/5765
18.06.2025 22:48 Ответить
ТО ТРЕБА ЩЕ ПТАХІВ ВАСИЛЯ, АНТІНА, ПЕТРА, ОРЕСТА ...!)
19.06.2025 03:15 Ответить
Раскрылся внутренний мир орка.
19.06.2025 09:34 Ответить
Кацапи- дегенерати, лізуть подихати за Яхти ти Замки Х7йла й шобли його.
Нормальні люди не лізуть з війною до сусідів! Нелюди та дегенерати- Кацапи.
19.06.2025 10:10 Ответить
😁
19.06.2025 10:56 Ответить
не розумію,, що там ці таргани по полях по одному бігають?
19.06.2025 12:20 Ответить
 
 