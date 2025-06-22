Россияне нанесли ракетный удар по Очакову: трое раненых, в том числе дети 7 и 12 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июня, российские войска атаковали ракетами Очаков в Николаевской области, в результате чего есть пострадавшие, среди которых - дети.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ракетного обстрела россиянами города Очаков ранены три человека. Среди них двое детей.

"По состоянию на сейчас, госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что есть поврежденные жилые дома.

По данным ГСЧС Украины, в городе Очаков в результате попаданий возникло несколько пожаров. Разрушены, предварительно, шесть жилых домов. В других местах горел сухостой.









