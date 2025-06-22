РУС
Новости Обстрелы Николаевщины
Россияне нанесли ракетный удар по Очакову: трое раненых, в том числе дети 7 и 12 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июня, российские войска атаковали ракетами Очаков в Николаевской области, в результате чего есть пострадавшие, среди которых - дети.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ракетного обстрела россиянами города Очаков ранены три человека. Среди них двое детей.

"По состоянию на сейчас, госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также читайте: Взрыв гранаты на Николаевщине: один погибший, трое раненых

Также отмечается, что есть поврежденные жилые дома.

По данным ГСЧС Украины, в городе Очаков в результате попаданий возникло несколько пожаров. Разрушены, предварительно, шесть жилых домов. В других местах горел сухостой.

Росіяни вдарили ракетнами по Очакову
Николаевская область (2214) обстрел (29722) Очаков (96) Николаевский район (119)
+6
Нагадаю, що прем'єрство Тимошенко при Ющенку закінчилося приходом до влади Януковича.
22.06.2025 19:52 Ответить
+1
Только Порох! Порошенко-гетьман. ЮВТ- премьер. Женить Ивана Сулиму на ЮВТ и от их брака ждать рождения нового гетьмана!
22.06.2025 19:42 Ответить
+1
Нежить моцкальська.
22.06.2025 20:01 Ответить
Только Порох! Порошенко-гетьман. ЮВТ- премьер. Женить Ивана Сулиму на ЮВТ и от их брака ждать рождения нового гетьмана!
22.06.2025 19:42 Ответить
Нагадаю, що прем'єрство Тимошенко при Ющенку закінчилося приходом до влади Януковича.
22.06.2025 19:52 Ответить
Громадяне захотели , чтобы Виктор Федорович почул кожного.
22.06.2025 20:10 Ответить
У серпні-вересні 2008 року за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко портнов працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-17 [17]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів.-----------------''Чому наступним президентом стане Зеленський''

Вівторок, 15 грудня 2015----------а тут Віктор Бобиренко ----як Порошенко допоміг гравцю на піаніно.
23.06.2025 07:13 Ответить
Нежить моцкальська.
22.06.2025 20:01 Ответить
це з того ж удару по полігону де 3-200-х
22.06.2025 20:01 Ответить
Знаю Очаків з дитинства. Подобається це місто. Але мешканці. Значна кількість совкові військові пенсіонери молодшіх чинів, котрі перебрались на південь х мордору. Тому в Очакові досі стоїть пам'ятник Суворову. Саме тому, зараз, мені Очаків ні трохи не шкода
22.06.2025 20:17 Ответить
не заганяй...не знаю чим тобі подобається це село але там багато адекватних людей...Брати Капранови там дитинство провели
22.06.2025 20:48 Ответить
Очаков не сіло, а місто із 1938 року. Брати Капранови (точніше лишився один) це перлини. До речі, коли ти був у Очакові?
22.06.2025 21:06 Ответить
ну, кому і курка птах...мабуть крайній раз був у вересні 2021...Брати Капранови без "точніше"...так і є БРАТИ...
22.06.2025 21:44 Ответить
Дата смерти: 16 апреля 2024 (Дмитрий Капранов). Так буває
22.06.2025 22:16 Ответить
О 21.16 розмовляв з очаківцями-- це не Очаків.
22.06.2025 23:11 Ответить
 
 