Россияне утром ударили "Молнией" по Харькову и атаковали автомобили в Купянском районе: один погибший и один раненый
Сегодня утром, 29 июня, российские войска атаковали беспилотниками авто, направлявшееся в с. Приколотное в Купянском районе Харьковщины и ударили по одному из наиболее пострадавших жилых массивов Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, по данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 08:30 утра зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому авто, двигавшемуся по дороге в направлении с. Приколотное.
В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина и получил взрывное ранение 59-летний мужчина.
Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, зафиксирована атака на город вражеским дроном типа "Молния". Враг ударил по одному из самых пострадавших жилых массивов Харькова.
"Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало", - отметил он.
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