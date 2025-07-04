Россияне нанесли удар по центру Купянска: погибла женщина, еще два человека ранены
Сегодня, 4 июля российские войска нанесли удар по гражданским жителям Купянска в Харьковской области, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российский снаряд попал в центральной части города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина.
Сообщается, что еще два человека получили взрывные ранения - 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали, медики стабилизируют их состояние.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русский Алкаш
показать весь комментарий04.07.2025 15:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль