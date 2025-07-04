Оккупанты второй раз за день атаковали Кривой Рог: 8 раненых, повреждена гражданская инфраструктура (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские войска вечером 4 июля снова атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Поражение объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно, двое раненых. Работают все спасательные и коммунальные службы", - отметил он.
В городе также развернули штаб помощи, где будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.
По данным главы ОВА Сергея Лысака, в городе возник пожар.
Обновлено 19:30. Впоследствии в ОВА уточнили, что уже трое пострадавших из-за вечерней атаки. Один раненый человек – "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести.
В ГСЧС показали последствия российского удара по городу.
Дополнено 21:30. "Уже 8 пострадавших в Кривом Роге. Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении.
Пожары, возникшие из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного – 2 многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства", - сообщил Лысак.
Напомним, что утром 4 июля 2025 года российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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