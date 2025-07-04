17 членов Конгресса США направили письмо Хегсету с требованием возобновить предоставление помощи Украине. ДОКУМЕНТ

17 конгрессменов-демократов Палаты представителей Конгресса США направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету, в котором требуют отменить решение о приостановлении поставок боеприпасов и оружия в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, автор письма, написал об этом на платформе Х.

"Сейчас не время сокращать нашу помощь. Мы должны ответить на жестокое нападение Путина оружием, которое нужно Украине для самообороны", - отмечает он.

В письме, которое подписали конгрессмены, говорится, что сейчас остановлены поставки:

зенитных ракет к Patriot (PAC-3);

155-мм артиллерийских снарядов;

снарядов GMLRS для HIMARS;

ракет для ПЗРК Stinger;

управляемых ракет "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow и "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

"Это решение ставит под угрозу Украину, поощряет Владимира Путина и сеет сомнения среди наших ближайших союзников. Мы призываем вас отменить это решение и удвоить поддержку Украины в ее борьбе за будущее", - призвали конгрессмены.

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Письмо подписали сенаторы Чак Шумер (Д., Нью-Йорк), Кирстен Гиллибранд (Д., Нью-Йорк), Питер Уэлч (Д., Вермонт) и Шелдон Уайтхаус (Д., Род-Айленд), а также члены Палаты представителей Джимми Панетта (Д.,мКалифорния), Джейсон Кроу (Д., Колорадо), Салуд Карбахал (Д., Калифорния), Джо Кортни (Д., Коннектикут), Крис Делузио (Д., Пенсильвания), Джон Гараменди (Д., Калифорния), Джаред Голден (Д., Мэн), Крисси Хулахан (Д., Пенсильвания), Дональд Норкросс (Д., Нью-Джерси), Остин Скотт (Р., Джорджия), Мэрилин Стрикленд (Д., Вашингтон) и Мэгги Гудлендер (Д., Нью-Гэмпшир).

Законодатели добавили, что хотя администрация Трампа неоднократно подчеркивала необходимость перенаправления ресурсов на Индо-Тихоокеанский регион, Россия "остается самой опасной и неотложной угрозой для нашей безопасности и безопасности наших союзников".

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Также законодатели просят Хегсета до 31 июля провести закрытый брифинг и предоставить письменные ответы на следующие вопросы:

Какое именно вооружение и боеприпасы, запланированные к поставке в Украину, были приостановлены в результате этого решения?

Куда именно перенаправляются эти боеприпасы?

Планируется ли перенаправление других боеприпасов? Если да, то куда?

Согласно оценкам Минобороны, как долго Украина сможет сохранять текущие темпы расхода этих боеприпасов, прежде чем ее запасы иссякнут?

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Конгрессмены также отметили, что подход администрации "мир через силу требует от нас использования нашей силы".

"Борьба Украины за свободу - это не гипотетический вопрос. Она происходит прямо сейчас, и мы должны быть с ними, предоставляя оружие, необходимое для защиты.

Мы призываем вас отменить это решение и передать остаток помощи, уже предусмотренной в рамках полномочий президента по изъятию вооружений на сумму $3,8 млрд, а также оставшиеся 300 млн, выделенных в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в письме.

Подписанты отмечают, что Конгресс готов предоставить финансирование для пополнения запасов боеприпасов, чтобы подготовиться к будущим конфликтам.

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